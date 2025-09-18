scorecardresearch
 

Tata की नौवीं कार, लगातार 5-स्टार! Altroz को भारत NCAP में मिली तगड़ी सेफ्टी रेटिंग

Tata Altroz कंपनी की लगातार नौवीं कार है जिसे 5-स्टार रेटिंग मिली है. वयस्कों की सेफ्टी के लिए एडल्ट ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन (AOP) और बच्चों की सेफ्टी यानी चाइल्ड ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन (COP) टेस्ट में इस कार ने शानदार प्रदर्शन किया है.

Tata Altroz पेट्रोल, डीजल और सीएनजी वेरिएंट में आती है. Photo: ITG
Tata Altroz पेट्रोल, डीजल और सीएनजी वेरिएंट में आती है. Photo: ITG

Tata Altroz Safety Rating: भारतीय ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में सेफ्टी की दौड़ तेज़ हो चुकी है और टाटा मोटर्स एक बार फिर सबसे आगे निकल गई है. कंपनी की प्रीमियम हैचबैक टाटा अल्ट्रोज़ फेसलिफ्ट ने भारत एनकैप (Bharat NCAP) क्रैश टेस्ट में फुल 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग हासिल किया है. दमदार स्कोर, एडवांस फीचर्स और बच्चों-बड़ों के लिए लगभग परफेक्ट प्रोटेक्शन ने अल्ट्रोज़ को फिर से “सेफ्टी क्वीन” बना दिया है. 

नई अल्ट्रोज़, भारत एनकैप द्वारा टेस्ट की गई टाटा की नौवीं कार है और खास बात यह है कि अब तक टेस्ट की गई हर टाटा कार ने 5-स्टार रेटिंग हासिल की है. गौरतलब है कि 2020 में लॉन्च हुई प्री-फेसलिफ्ट अल्ट्रोज़ को ग्लोबल एनकैप (Global NCAP) में भी 5-स्टार रेटिंग मिली थी. 

एडल्ट ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन (AOP) में अल्ट्रोज़ ने 32 में से 29.65 अंक बटोरे, जबकि चाइल्ड ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन (COP) में इसे 49 में से 44.90 अंक मिले हैं. इन आंकड़ों से साफ है कि कार बड़ों और बच्चों दोनों के लिए बेहतरीन सुरक्षा प्रदान करती है. आइये देखें कैसे हुआ ये टेस्ट- 

Tata Altroz
Tata Altroz के पिछले मॉडल को भी 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली थी. Photo: Bncap.in

फ्रंटल ऑफसेट डिफॉर्मेबल बैरियर टेस्ट में इस कार ने 16 में से 15.55 अंक हासिल किए हैं.

टेस्ट रिज़ल्ट के मुताबिक:

  • ड्राइवर के सिर, गर्दन, सीने और पैरों की सुरक्षा को ‘Good’ रेटिंग दी गई.
  • पैरों के लिए प्रोटेक्शन पर्याप्त ‘Adequate’ माना गया.
  • को-ड्राइवर की सेफ्टी को भी ज्यादातर हिस्सों में ‘Good’ रेटिंग मिली है.
  • को-ड्राइवर के सिर्फ दाहिनी पिंडली (Right Tibia) के लिए इसे ‘Adequate’ रेटिंग दी गई.

डिफॉर्मेबल बैरियर टेस्ट में इस हैचबैक ने 16 में से 14.11 प्वाइंट स्कोर किया है.

टेस्ट रिज़ल्ट के मुताबिक:

  • यात्री के सिर और पेल्विस को अच्छी 'Good' रेटिंग दी गई है.
  • इसके अलावा पेट (Abdomen) को टेस्टिंग के दौरान पर्याप्त सुरक्षा मिलती है.
  • यात्री के सीने (Chest) को इस टेस्ट में मार्जिनल सेफ्टी मिलती है. 

टाटा अल्ट्रोज़ फेसलिफ्ट ने साइड पोल इम्पैक्ट टेस्ट में ड्राइवर के सभी हिस्सों के लिए अच्छा ‘Good’ प्रोटेक्शन दिखाया, जिसके चलते कुल रेटिंग ‘OK’ रही है. इस टेस्ट से स्पष्ट है कि अल्ट्रोज़ साइड क्रैश सुरक्षा में काफी बेहतर है, हालांकि कुछ हिस्सों में प्रोटेक्शन स्तर थोड़ा कम जरूर रहा है.

Tata Altroz Crash Test
Tata Altroz देश की सबसे सुरक्षित CNG कार भी बन चुकी है. Photo: Bncap.in

चाइल्ड ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन – लगभग परफेक्ट स्कोर

टाटा अल्ट्रोज़ फेसलिफ्ट ने चाइल्ड सेफ्टी में शानदार प्रदर्शन किया है. चाइल्ड रेस्ट्रेंट सिस्टम (Child Restraint System) का उपयोग करते हुए कार ने लगभग परफेक्ट डायनेमिक स्कोर 23.90/24 हासिल किया है. इसके अलावा 3 साल के डमी के लिए 8 में से पूरे 8 अंक मिले हैं.

साइड प्रोटेक्शन: 18 महीने और 3 साल के दोनों डमी के लिए 4 में से 4 प्वाइंट मिले हैं.
फ्रंटल प्रोटेक्शन: 18 महीने के डमी के लिए 8 में से 7.90 प्वाइंट दिए गए हैं.

Tata Altroz की कीमत

टाटा अल्ट्रोज़ फेसलिफ्ट की मौजूदा शुरुआती कीमत 6.89 लाख रुपये है, जो 22 सितंबर को नए जीएसटी स्ट्रक्चर के लागू होने के बाद 6.30 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) हो जाएगी. ये कार सीएनजी वेरिएंट में भी आती है, जिसकी मौजूदा शुरुआती कीमत 7.89 लाख रुपये जो जीएसटी छूट के बाद 7.22 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) हो जाएगी. वहीं डीजल वेरिएंट जीएसटी छूट के बाद 8.09 लाख रुपये से शुरू होगा.

Tata Altroz Safety Features
GST छूट के साथ Tata Altroz की कीमत में 1.02 लाख रुपये तक की छूट हुई है. Photo: ITG

कैसी है Tata Altroz

टाटा अल्ट्रोज़ में 1.2 लीटर पेट्रोल और 1.5 लीटर डीजल इंजन का ऑप्शन मिलता है. प्रीमियम हैचबैक के हिसाब से स्पेसियस और आरामदायक केबिन के अलावा इसमें 10.25 इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट, स्मार्टफोन कनेक्टिविटी, स्टाइलिश अपहोल्स्ट्री, एयर-कंडीशनिंग, स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स और प्रीमियम फीचर्स मिलते हैं.

सेफ़्टी फीचर्स के तौर पर इसके सभी वेरिएंट्स में 6 एयरबैग्स, इलेक्ट्रॉनिक ब्रेकफोर्स डिस्ट्रीब्यूशन (EBD) के साथ एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम (ABS) इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ESC) और सभी पैसेंजर्स के लिए 3-पॉइंट सीटबेल्ट्स स्टैंडर्ड दिए गए हैं. इसके अलावा हायर वेरिएंट में 360-डिग्री कैमरा, ब्लाइंड-स्पॉट मॉनिटर, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (TPMS) जैसी सुविधाएं मिलती हैं.
 

