Suzuki Victoris CBG: न पेट्रोल... न सीएनजी! आ गई बायोगैस से चलने वाली 'विक्टोरिस सीबीजी'

Suzuki Victoris CBG: समय के साथ ऑटोमोबाइल सेक्टर तेजी से खुद को अपडेट करने में लगा है. पेट्रोल-डीजल पर निर्भरता कम करने और प्रदूषण को कंट्रोल करने की दिशा में वाहन निर्माता कंपनियां लगातार नए और ज्यादा फाइन फ्यूल ऑप्शन पर फोकस कर रही हैं. ये कहानी भी एक ऐसे मोड़ से शुरू होती है, जहां ऑटोमोबाइल सिर्फ मशीन नहीं रह जाती, बल्कि एक सोच, एक मिशन बन जाती है. सोचिए, वो कंपनी जिसकी कारें देश के गांवों की गलियों तक पहुंच गई हैं, अब उसी मिट्टी से निकले कचरे को ईंधन में बदलने की जुगत लगा रही है. सुनने में यह फिल्मी लगता है, लेकिन यह असल कहानी है, सुजुकी की नई कोशिश की.

जापान मोबिलिटी शो 2025 में सुजुकी ने अपना नया कंप्रेस्ड बायोगैस प्रोजेक्ट (CBG) शोकेस किया है. एक ऐसा प्रोजेक्ट जो सिर्फ टेक्नोलॉजी की बात नहीं करता, बल्कि भारत जैसे देश के गांवों में नई जान फूंकने की सोच रखता है. डेयरी वेस्ट से बायोगैस बनाना, और उसी गैस से गाड़ियां दौड़ाना. यह नया कॉन्सेप्ट तकनीकी और देशीपन का अद्भुत संयोग है. और इसी सोच का नया चेहरा है कंपनी की नई एसयूवी Victoris CBG.

क्या है सुजुकी का CBG प्रोजेक्ट?

दरअसल, सुजुकी 2022 से इस प्रोजेक्ट पर काम कर रही है. इसका मकसद केवल पर्यावरण संरक्षण ही नहीं, बल्कि भारत के गांवों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना भी है. कंपनी डेयरी वेस्ट यानी दूध उत्पादन से निकलने वाले जैविक अपशिष्ट को बायोगैस में बदलने की प्रक्रिया पर फोकस कर रही है. इस बायोगैस को न सिर्फ ऊर्जा के रूप में, बल्कि मोबिलिटी यानी वाहनों के ईंधन के रूप में भी इस्तेमाल किया जाएगा. यह एक ऐसा मॉडल है जो “वेस्ट टू व्हील” की सोच को हकीकत में बदलता है.

Advertisement

CBG प्रोजेक्ट पर सुजुकी पिछले 3 सालों से काम कर रही है. Photo: globalsuzuki.com

इस पहल का सबसे आकर्षक पहलू है इसका नया प्रोडक्ट 'Victoris CBG'. यह एक ग्लोबल मॉडल है जिसे हाल ही में भारतीय बाजार में लॉन्च किया गया है. अब इस एसयूवी को जापान मोबिलिटी शो के दौरान CBG फ्यूल वर्ज़न में भी पेश किया गया है. इसकी खासियत यह है कि इसका CNG टैंक पारंपरिक तरीके से बूट स्पेस में नहीं, बल्कि गाड़ी के फ्लोर के नीचे लगाया गया है. इससे लगेज स्पेस पहले से ज्यादा बढ़ गया है, जो इस SUV को और प्रैक्टिकल बनाता है.

कैसी है Suzuki Victoris CBG

Suzuki Victoris CBG के डाइमेंशन की बात करें तो इसकी लंबाई 4,360 मिमी, चौड़ाई 1,795 मिमी और ऊंचाई 1,655 मिमी है. Victoris को एक मल्टी-पावरट्रेन SUV के तौर पर पोजिशन किया गया है, जिसमें पेट्रोल माइल्ड हाइब्रिड, स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड और फैक्ट्री-फिटेड CNG के विकल्प मौजूद हैं. इसका अंडर-बॉडी टैंक डिजाइन इसे तकनीकी रूप से और भी एडवांस बनाता है.

सुजुकी की यह नई रणनीति साफ़ दिखाती है कि कंपनी वैकल्पिक ईंधन जैसे CNG और बायोमीथेन पर जोर देकर फ्यूचर मोबिलिटी को स्थायी और सुलभ बनाना चाहती है. Victoris को इस CBG प्रोजेक्ट में शामिल करना यह दर्शाता है कि सुजुकी इस प्लेटफॉर्म को लंबे समय तक प्रासंगिक बनाए रखने की तैयारी में है.

Advertisement

क्या होता है CBG?

जैसे CNG को कम्प्रेस्ड नेचुरल गैस कहते हैं और इसे पेट्रोलियम स्रोतों से प्राप्त किया जाता है वैसे ही CBG को कृषि अपशिष्ट, सीवेज और गाय के गोबर जैसे कार्बनिक पदार्थों के अपघटन से बनाया जाता है. CBG का उत्पादन करने के लिए, डिकंपोजिशन प्रक्रिया से प्राप्त बायोगैस को कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम करने के लिए और अधिक रिफाइनमेंट से होकर गुजरना पड़ता है.

इस प्रक्रिया से गैस में मीथेन की मात्रा भी बढ़ जाती है, जिससे यह इंटरनल कम्ब्युशन इंजन (ICE) को पावर या एनर्जी देने के लिए उपयुक्त हो जाती है. इससे कार का इंजन चलता है और इसकी लागत भी कम होती है.

---- समाप्त ----