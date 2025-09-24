scorecardresearch
 

22 साल बाद बदला Suzuki का लोगो, क्रोम को कहा अलविदा, सिल्वर पेंट का इस्तेमाल

पिछले कुछ सालों में ऑटोमोबाइल की दुनिया में एक बड़ा बदलाव देखने को मिला है. कार ब्रांड्स अपने पारंपरिक, थ्री-डी और भारी-भरकम लोगो को छोड़कर अब फ्लैट और मिनिमलिस्ट डिज़ाइन को अपना रहे हैं. यही कारण है कि, सुजुकी ने भी तकरीबन 22 साल बाद अपने लोगो (Logo) में बदलाव किया है.

साल 2003 से थर्ड जेनरेशन Wagon R के लॉन्च साथ मौजूदा लोगो इस्तेमाल हो रहा है. Photo: ITG
साल 2003 से थर्ड जेनरेशन Wagon R के लॉन्च साथ मौजूदा लोगो इस्तेमाल हो रहा है. Photo: ITG

Suzuki New Logo: ऑटोमोबाइल की दुनिया में ब्रांड की पहचान उसके वाहनों के डिज़ाइन से जितनी जुड़ी होती है, उतनी ही गहरी छाप उसके लोगो या एम्बलम की होती है. यही वजह है कि जब कोई कंपनी अपने प्रतीक चिन्ह यानी (Logo) को बदलती है, तो वह केवल ‘डिज़ाइन अपग्रेड’ नहीं, बल्कि अपनी आने वाली सोच और दिशा का ऐलान करती है. इसी कड़ी में जापानी ऑटो दिग्गज सुजुकी मोटर कॉर्पोरेशन (Suzuki Motor Corp) ने 22 साल बाद अपने वाहन एम्बलम को नया रूप दिया है.

कैसा है नया लोगो

2003 में लॉन्च हुई थर्ड जेनरेशन की Wagon R से लेकर अब तक इस्तेमाल किया गया थ्री-डी एम्बलम आखिरकार अब इतिहास बनने की राह पर है. कंपनी ने नए एम्बलम को फ्लैट डिज़ाइन में तैयार किया है, जो स्मार्टफोन जैसी छोटी स्क्रीन पर भी आसानी से पहचान में आएगा. पारंपरिक क्रोम प्लेटिंग की जगह अब इसमें हाई-ब्राइटनेस सिल्वर पेंट का इस्तेमाल किया गया है. हालांकि सामने से तस्वीर में देखने पर नए और पुराने लोगो के डिज़ाइन में बहुत ज्यादा अंतर नहीं दिखता है.

कंपनी ने साफ किया है कि यह नया एम्बलम सबसे पहले जापान मोबिलिटी शो में पेश किए जाने वाले कॉन्सेप्ट मॉडल्स पर नज़र आएगा. धीरे-धीरे इसे सभी प्रोडक्शन मॉडलों पर लागू किया जाएगा. बता दें कि, आगामी 30 अक्टूबर से जापान मोबिलिटी शो की शुरुआत होने जा रही है, जिसमें दुनिया भर से आने वाले वाहन निर्माता कंपनियां शिरकत करेंगी.

Toshihiro Suzuki
तोशिहीरो सुजुकी का कहना है कि, ये नया लोगो ग्राहकों के प्रति हमारी प्रतिबद्धता का प्रतीक है. Photo: Wiki

सुजुकी मोटर कॉपोरेशन के प्रेसिडेंट तोशिहीरो सुजुकी ने बयान में कहा “नया एम्बलम (लोगो) हमारे उस संकल्प का प्रतीक है, जिसके ज़रिए हम भविष्य की चुनौतियों को स्वीकार करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं.” कंपनी का नया कॉर्पोरेट स्लोगन है “By Your Side”. सुजुकी का कहना है कि इसके माध्यम से वह अपने ग्राहकों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलती रहेगी.

ग्लोबल ट्रेंड की राह पर सुजुकी

पिछले कुछ सालों में ऑटोमोबाइल की दुनिया में एक बड़ा बदलाव देखने को मिला है. कार ब्रांड्स अपने पारंपरिक, थ्री-डी और भारी-भरकम लोगो को छोड़कर अब फ्लैट और मिनिमलिस्ट डिज़ाइन को अपना रहे हैं. यही वजह है कि Suzuki का नया एम्बलम इस ग्लोबल ट्रेंड का हिस्सा बन गया है.  

याद दिला दें कि इसी साल अप्रैल में कंपनी ने 39 साल बाद अपना कॉर्पोरेट लोगो भी बदला था. इसमें “SUZUKI” शब्द की लाइनों को पतला और गैप्स को चौड़ा किया गया, ताकि वह छोटी स्क्रीन पर भी स्पष्ट और आकर्षक दिखे. यानी, Suzuki अब सिर्फ गाड़ियों के डिज़ाइन में नहीं, बल्कि अपनी पहचान को भी नए समय की मांगों और डिजिटल दुनिया की ज़रूरतों के मुताबिक ढाल रही है.

भारत में इस मॉडल को मिल सकता है नया लोगो

नए लोगो के ग्लोबल डेब्यू के बाद सुजुकी इसे धीरे-धीरे अपने पूरे मॉडल रेंज में लागू करेगी. चूंकि लोगो के अनुपात (Proportions) में कोई बदलाव नहीं किया गया है, इसलिए इसे मौजूदा मॉडलों के ग्रिल्स और टेलगेट्स पर भी आसानी से लगाया जा सकेगा. यानी नए प्रोडक्ट लॉन्च का इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं होगी. भारत में कंपनी हालिया लॉन्च Victoris एसयूवी में सबसे पहले इस्तेमाल कर सकती है.
 

---- समाप्त ----
