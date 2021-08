Simple Energy ने भारत में अपना पहला इलेक्ट्र‍िक स्कूटर Simple One आज यानी स्वतंत्रता दिवस के दिन लॉन्च कर दिया है. कंपनी का दावा है कि यह स्कूटर बेहतर बिल्ड क्वालिटी और बेहतर प्रदर्शन वाला है.

कंपनी का दावा किया है कि उसकी चार्जिंग बहुत बेहतर है. Simple One का कहना है कि वो अपने स्कूटर की चार्जिंग के लिए देशभर में चार्जिंग पॉइंट्स बनाएगी जो इस स्कूटर को फास्ट चार्ज करेंगे. Simple One के बारे में दावा है कि ऐसे फास्ट चार्जर से वह 30 मिनट में 75 किमी जाने लायक चार्ज हो जाएगा. इस स्कूटर को घर पर भी चार्ज किया जा सकता है. यह स्कूटर चार रंगों में उपलब्ध होगा.

एक बार चार्ज में इतना चलेगी

Simple Energy का दावा है कि उसका Simple One मात्र 2.95 सेकेंड में 40 किमी तक की रफ्तार पकड़ सकता है. Simple One की मैक्सिमम स्पीड रेंज की जाए तो टॉप स्पीड 105 किलोमीटर प्रति घंटा है. इसमें 4.8 किलोवॉट की बैटरी है, जो इको मोड में एक बार फुल चार्ज करने पर स्कूटर को 236 किमी तक चला सकता है, हालांकि यह आदर्श स्थ‍िति में होगा, इको मोड में यह 203 किलोमीटर तक चलेगा.

कितनी है कीमत

इसकी एक्सशोरूम कीमत 1.1 लाख रुपये रखी गई है. यह स्कूटर कंपनी के तमिलनाडु के कारखाने में उत्पादित किया जाएगा, जिसकी सालाना क्षमता 10 लाख स्कूटर के उत्पादन की है. यह स्कूटर पहले चरण में यूपी, दिल्ली सहित कुल 13 राज्यों मे उपलब्ध होगा.

कितने में बुक होगी

Simple One की डिक्की 30 लीटर की होगी. वहीं Simple One 4.8kWh के बैटरी पैक के साथ आएगा. इसके अलावा इस स्कूटर में 7 इंच का टच स्क्रीन डिस्प्ले होगा जो 4G कनेक्टिविटी के साथ आएगा. इस लॉन्चिंग के तत्काल बाद Simple One की बुकिंग शुरू हो जाएगी. इसके लिए कंपनी ने बुकिंग प्राइस 1947 रुपये रखा है. यह पैसा पूरी तरह रिफंडेबल है. यह करीब साढ़े तीन साल पुरानी स्टार्टअप कंपनी है.