अब अगले साल घर पहुंचेगा ये इलेक्ट्रिक स्कूटर, कंपनी ने फिर आगे खिसकाई डिलीवरी डेट

इंडियन मार्केट में एक के बाद एक इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्च हो रहे हैं. बीते साल 15 अगस्त को जब ओला इलेक्ट्रिक (Ola Electric) ने अपना ओला स्कूटर लॉन्च किया था, तब उसी दिन Simple Energy ने भी अपना Simple One स्कूटर पेश कर बुकिंग शुरू कर दी थी. लेकिन अभी तक कंपनी इसकी डिलीवरी शुरू नहीं कर पाई है.

आगे खिसकी डिलीवरी डेट

सिंपल एनर्जी का कहना है कि वह अपने सिंपल वन इलेक्ट्रिक स्कूटर की डिलीवरी अब अगले साल की पहली तिमाही में शुरू कर सकती है. इसकी वजह उसने सड़क परिवहन मंत्रालय की बैटरी सेफ्टी को लेकर जारी नई गाइडलाइंस को बताया है.

पहले भी दो बार खिसकाई डेट

सिंपल एनर्जी इससे पहले भी अपने इलेक्ट्रिक स्कूटर की डिलीवरी डेट को दो बार आगे खिसका चुकी है. पहले ये स्कूटर दिसंबर 2021 तक डिलीवर होना था. बाद में कंपनी ने इसकी डेट आगे बढ़ाकर जून 2022 कर दी. फिर इसे एक बार और बढ़ाकर सितंबर 2022 कर दिया गया. ये तीसरी बार है जब स्कूटर की डिलीवरी डेट बढ़ाई गई है.

रेंज में सबको देगा टक्कर

Simple Energy का दावा है कि उसका इलेक्ट्रिक स्कूटर सिंगल चार्ज में 236 किमी की रेंज देगा. इस तरह इसका सीधा मुकाबला Ola S1 और Ather 450X से होने की संभावना है. वहीं कंपनी ने अपने इस स्कूटर के साथ एक एक्स्ट्रा बैटरी पैक वाला ऑप्शन भी दिया है. जिसे साथ रखने पर ग्राहक को सिंगल चार्ज में 300 किमी की रेंज मिलेगी.

इतनी है Simple One की कीमत

कंपनी ने 236 किमी की रेंज वाले स्कूटर की एक्स-शोरूम कीमत (Simple One Price) 1.09 लाख रुपये रखी है. लेकिन अगर कोई ग्राहक इसे 300 से ज्यादा किमी की रेंज वाले बैटरी पैक के साथ खरीदना चाहता है, तो उसे करीब 35,000 रुपये एक्स्ट्रा देने होंगे. यानी तब Simple One की कीमत 1,44,999 रुपये होगी.