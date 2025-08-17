scorecardresearch
 

Feedback

Ola Diamondhead: 2 सेकंड में रफ्तार... ADAS की सेफ्टी, ओला ने पेश की 5 लाख की इलेक्ट्रिक बाइक 'डायमंडहेड'

Ola Diamondhead कॉन्सेप्ट को दो साल पहले भी दिखाया गया था. लेकिन इस बार इसमें कई ऐसे फीचर्स और तकनीक को शामिल किया गया है, जिसको लेकर कंपनी का दावा है कि, ये फीचर्स दुनिया में पहली बार किसी बाइक में दिए जा रहे हैं. इस इलेक्ट्रिक बाइक का टार्गेट प्राइस 5 लाख रुपये है.

Advertisement
X
Ola Diamondhead में कंपनी ने ADAS जैसे सेफ्टी फीचर्स दिए हैं. Photo: X/@OlaElectric
Ola Diamondhead में कंपनी ने ADAS जैसे सेफ्टी फीचर्स दिए हैं. Photo: X/@OlaElectric

Ola Diamondhead Price & Features: ओला इलेक्ट्रिक ने अपने संकल्प 2025 इवेंट के दौरान अपनी दूसरी इलेक्ट्रिक बाइक डायमंडहेड (Ola Diamondhead) से पर्दा उठाया है. फिलहाल कंपनी ने इसके प्रोटोटाइप मॉडल को दुनिया के सामने पेश किया है, इसका प्रोडक्शन 2027 में शुरू किया जाएगा. किसी साइंस फिक्शन फिल्मों इस्तेमाल किए जाने वाले फ्यूचरिस्टिक डिज़ाइन वाली इस इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल की कीमत 5 लाख रुपये होने की उम्मीद है. 

कैसी है नई Ola Diamondhead?

लुक और डिज़ाइन के मामले में ये बाजार में मौजूद किसी भी दूसरे इलेक्ट्रिक बाइक्स से बिल्कुल ही अलग है. यहां तक कि ICE (पेट्रोल) वजर्न में भी ऐसी कोई बाइक इंडियन मार्केट मौजूद नहीं है. डायमंडहेड में अत्याधुनिक डिज़ाइन लैंग्वेज देखने को मिलता है. अपने नाम के अनुरूप, इसमें हीरे (डायमंड) के शेप का फ्रंट एंड, एक स्लीक हॉरिजॉन्टल एलईडी लाइट स्ट्रिप, यूनिक हेडलैंप और एक शार्प रियर सेक्शन दिया गया है. इस बाइक में स्लीक बॉडी पैनल दिए गए हैं जो इसे अन्य इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिलों से अलग बनाते हैं.

Ola Diamondhead
Ola Diamondhead को 2027 तक बाजार में लॉन्च किया जाएगा. Photo: Screengrab/OlaElectric/YT

 2 सेकंड में पकड़ेगी रफ्तार

ओला इलेक्ट्रिक का कहना है कि, कंपनी डायमंडहेड के मैन्युफैक्चरिंग में स्पेस-ग्रेड एल्यूमीनियम, कार्बन फाइबर और मैग्नीशियम जैसे लाइटवेट मटेरियल का इस्तेमाल करेगी. जिससे भारी-भरकम डिज़ाइन होने के बावजूद बाइक के वजन को हल्का रखा जा सके और परफॉर्मेंस बेहतर हो. कंपनी का दावा किया गया है कि यह मोटरसाइकिल केवल 2 सेकंड में ही 0 से 100 किमी/घंटा की रफ्तार पकड़ सकती है.

सम्बंधित ख़बरें

FASTag Annual Pass
FASTag Annual Pass बुकिंग शुरू, केवल 3 ईजी स्टेप में होगा एक्टिवेट 
Air Cooled Vs Oil Cooled Vs Liquid Cooled Engines
पावर, माइलेज या मेंटनेंस में कौन है बेस्ट? एयर, ऑयल और लिक्विड कूल्ड इंजन का क्या है मतलब 
Mahindra Vision X Vision T Vision S And Vision SXT
Mahindra का चौका! एक साथ पेश कीं 4 एसयूवी, नई BOLERO देख कहेंगे वाह...! 
2025 MVAG Guideline for Cab Service.
पीक ऑवर में दोगुना किराया... कैब सर्विस में बाइक्स को मंजूरी! सरकार ने जारी की गाइडलाइन 
72% टूट चुका है OLA इलेक्ट्रिक का शेयर... सभी निवेशकों को तगड़ा नुकसान, फिर आएगी तेजी?  
Advertisement

जहाँ एक्टिव एयरोडायनामिक्स और अडैप्टिव सस्पेंशन जैसे फ़ीचर्स मोटरसाइकिलों में कुछ समय से मौजूद हैं, वहीं डायमंडहेड एक्टिव एर्गोनॉमिक्स के साथ भी आएगा. इस फ़ीचर का उद्देश्य राइड के दौरान हैंडलबार या फ़ुट पेग को एडजस्ट करके राइडर को बाइक के फंक्शन्स पर बेहतर कंट्रोल बनाए रखने में मदद करना है. यानी ये फीचर राइड की पोजिशन के अनुसार ही हैंडलबार और फुटपेग को घुमाएगा.

ADAS की सेफ्टी

इसके अलावा, डायमंडहेड में कारों जैसा ही एडवांस ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम (ADAS), ट्रैक्शन कंट्रोल और AI इंटीग्रेशन जैसे सेफ्टी फ़ीचर्स भी दिए जा रहे हैं. इसके ADAS सूट में एडॉप्टिव क्रूज़ कंट्रोल, लेन डिपार्चर वार्निंग, फ्रंट कोलिजन अलर्ट जैसे फीचर्स के साथ-साथ टेरेन-स्पेसिफिक ट्रैक्शन मैनेजमेंट और ABS भी शामिल है. ओला द्वारा डेवलप किया गया 'स्मार्ट AR' हेलमेट और स्मार्ट वियरेबल्स के साथ, मोटरसाइकिल को जोड़कर कंपनी एक तरह का इकोसिस्टम बनाने का प्रयास कर रही है. 

Ola Diamondhead
Ola Diamondhead में भारत सेल 4680 बैटरी का इस्तेमाल किया जाएगा. Photo: Screengrab/OlaElectric/YT

पावरट्रेन और ड्राइविंग रेंज

ओला अपने इस इलेक्ट्रिक बाइक में अपनी खुद की बनाई हुई भारत सेल 4680 बैटरी का इस्तेमाल करेगी. फिलहाल कंपनी इस बैटरीपैक पर काम कर रही है ताकि लॉन्च के वक्त इसके पावर और परफॉर्मेंस को और बेहतर किया जा सके. हालांकि अभी कंपनी ने इस इलेक्ट्रिक बाइक के रेंज और परफॉर्मेंस के बारे में कोई जानकारी साझा नहीं की है. लेकिन ओला इलेक्ट्रिक के फाउंडर भाविश अग्रवाल ने कहा, "डायमंडहेड अब तक की सबसे अद्भुत बाइक होगी. यह दुनिया में परफॉर्मेंस बाइकिंग की पूरी तरह से नई कल्पना देगी."

Advertisement

लॉन्च और कीमत

ओला इलेक्ट्रिक ने डायमंडहेड कॉन्सेप्ट को दो साल पहले भी दिखाया था. लेकिन इस बार इसमें कई ऐसे फीचर्स और तकनीक को शामिल किया गया है, जिसको लेकर कंपनी का दावा है कि, ये फीचर्स दुनिया में पहली बार किसी बाइक में दिए जा रहे हैं. जैसे कि एक्टिव एर्गोनॉमिक्स इत्यादि. फिलहाल, ये एक प्रोटोटाइप मॉडल है और कंपनी इसे 2027 तक पेश करने की योजना बना रही है. जहां तक कीमत की बात है जो फिलहाल कंपनी इसके लिए 5 लाख रुपये का टार्गेट लेकर चल रही है. असल कीमत लॉन्च के वक्त ही घोषित की जाएगी.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement