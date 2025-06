No Fuel For Old Vehicles: 1 जुलाई से इन वाहनों को नहीं मिलेगा पेट्रोल-डीजल, CNG, दिल्ली सरकार का बड़ा ऐलान

No Fuel For Old Vehicles: इस नए नियम के तहत 15 साल से ज़्यादा पुराने पेट्रोल और सीएनजी वाहन और 10 साल से ज़्यादा पुराने डीज़ल वाहन एंड-ऑफ-लाइफ (EOL) वाहन के तौर पर जाने जाएँगे. ऐसे सभी वाहनों को दिल्ली के किसी भी पेट्रोल पंप पर पेट्रोल, डीजल या सीएनजी नहीं दिया जाएगा.

