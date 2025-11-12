NeoKavach: पलक झपकने से पहले खुलेगा! बाइक राइडर्स के लिए लॉन्च हुआ Airbag, कीमत है इतनी

NeoKavach Air Vest for Bike Riders: सड़क पर मोटरसाइकिल चालकों की जिंदगी सबसे ज्यादा ख़तरे में रहती है. बाजार में एक से बढ़कर एक हाई-एंड और तेज रफ्तार बाइक्स तो आ रहे हैं, लेकिन बाइक राइडर्स की सेफ्टी आज भी भगवान भरोसे है. हेलमेट पहनना अब एक आदत बन चुकी है, पर हादसे के वक़्त सिर के अलावा सीना, रीढ़ और गर्दन जैसे बॉडी पार्ट खुले ही रहते हैं. यही कारण है कि, टू-व्हीलर्स से होने वाले एक्सीडेंट में मौतें भी ज्यादा होती हैं.

और पढ़ें

कारों में तो लोगों के जान बचाने के लिए एयरबैग, सीट-बेल्ट इत्यादि जैसी कई तकनीक होती है. लेकिन दोपहिया चालकों को ऐसी कोई सुविधा नहीं मिलती है. लेकिन अब ऐसा नहीं है. दरअसल, इंडो-फ्रेंच जॉइंट वेंचर NeoKavach ने दोपहिया चालकों के लिए देश का पहला ‘इंटेलिजेंट वेयरेबल एयरबैग सिस्टम’, लॉन्च किया है. जिसे नाम दिया गया है NeoKavach Air Vest.

NeoKavach Air Vest की कीमत 32,400 रुपये तय की गई है. Photo: neokavach.com

कैसा है ये नियोकवच एयर वेस्ट?

नियोकवच एयर वेस्ट एक ऐसा सेफ्टी डिवाइस है जो सड़क हादसों में दोपहिया चालक के सीने, रीढ़ और गर्दन को गंभीर चोटों से बचाने के लिए डिज़ाइन किया गया है. आधुनिक तकनीक से लैस यह एयर वेस्ट किसी भी क्रैश या गिरने की स्थिति में महज 100 मिलीसेकंड से भी कम समय में डिप्लॉय होकर सवार के ऊपरी शरीर को कुशनिंग सुरक्षा प्रदान करता है.

Advertisement

भारत में हर साल दोपहिया वाहनों से जुड़े हजारों हादसे होते हैं जिनमें से करीब 70% मामलों में ऊपरी शरीर की गंभीर चोटें मृत्यु का कारण बनती हैं. 2023 में, दोपहिया वाहन दुर्घटनाओं में 79,533 मौतें हुईं, जो भारत में सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली कुल मौतों का 45.8% है.

NeoKavach Air Vest का उद्देश्य इस खतरे को कम करना है. यह सवार की रीढ़ की हड्डी के हाइपरफ्लेक्शन यानी अत्यधिक झुकाव को रोकती है और झटके के प्रभाव को कम करती है, खासकर हाई-स्पीड टक्कर या अचानक गिरने जैसी स्थितियों में.

जैकेट की तरह पहन सकते हैं

NeoKavach का यह एयरवेस्ट किसी सामान्य जैकेट की तरह पहना जा सकता है. यह जैकेट अन्य इलेक्ट्रॉनिक एयरबैग सिस्टम से बिल्कुल अलग है क्योंकि इसमें किसी चार्जिंग, बैटरी या सब्सक्रिप्शन की आवश्यकता नहीं होती. यह मैकेनिकल टेथर ट्रिगर सिस्टम पर बेस्ड है जो एक्सीडेंट के समय ऑटोमेटिकली डिप्लॉय (खुल) जाता है.

इस एयरवेस्ट की ख़ास बात ये है कि, डिप्लायमेंट के बाद इसे रीसेट कर दोबारा उपयोग किया जा सकता है, जिससे यह न सिर्फ प्रैक्टिकल बल्कि बेहद किफायती विकल्प बन जाता है. वेस्ट में 28 लीटर एयरबैग कवरेज मिलता है और इसका हल्का डिज़ाइन इसे रोज़ाना इस्तेमाल के लिए उपयुक्त बनाता है. इसे भारत में ही मैन्युफैक्चर किया गया है और यह ग्लोबल सेफ्टी सर्टिफिकेशन स्टैंडर्ड्स पर खरा उतरता है.

Advertisement

नियोकवच Tech Backpack Pro को एक बैगपैक का रूप दिया गया है. Photo: Photo: neokavach.com

NeoKavach ने इस एयर वेस्ट की शुरुआती कीमत 32,400 रुपये तय की है. इस एयर वेस्ट के साथ कंपनी ने अपने सेफ्टी गियर लाइन-अप रेंज को भी बढ़ाया है. कंपनी ने दो और प्रोडक्ट्स पेश किए हैं. जिसमें नियोकवच टेक बैकपैक प्रो और टेकपैक एयर शामिल हैं. जिनका उपयोग अलग-अलग है.

NeoKavach Tech Backpack Pro

कीमत: 40,800 रुपये

यह टेक-सेवी मोटरसाइकिल सवारों के लिए डिज़ाइन किया गया है. इसमें प्रोटेक्टिव पैडिंग, स्टोरेज फंक्शन और एर्गोनोमिक कम्फर्ट को मिलाया गया है, जो इसे शहर और लंबी दूरी दोनों के लिए आइडिय बनाता है.

NeoKavach TechPack Air में ज्यादा बैक प्रोटेक्शन मिलता है. Photo: Photo: neokavach.com

NeoKavach TechPack Air

कीमत: 36,000 रुपये

यह हल्का और डेली लाइफ के उपयोग के लिए अनुकूल बैकपैक है. जिसमें बेहतर बैक प्रोटेक्शन और मोबिलिटी के लिए सपोर्ट दिया गया है. यह खास तौर पर उन लोगों के लिए बना है जो सुरक्षा के साथ सुविधा भी चाहते हैं.

इन तीनों सेफ्टी गियर को ग्राहक अब कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट और देशभर के चुनिंदा अधिकृत रिटेल आउटलेट्स से खरीदा जा सकते हैं. राइडर सेफ्टी के क्षेत्र में NeoKavach का यह कदम न सिर्फ तकनीकी दृष्टि से एक बड़ा इनोवेशन है, बल्कि यह भारत के बढ़ते दोपहिया सेगमेंट में ‘सुरक्षा को स्टाइल के साथ जोड़ने’ की दिशा में भी एक अहम पहल है.



---- समाप्त ----