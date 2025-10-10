MG मोटर इंडिया ने विंडसर EV इंस्पायर एडिशन लॉन्च किया, सीमित संस्करण में 300 यूनिट्स उपलब्ध

MG मोटर इंडिया ने इलेक्ट्रिक कार का एक स्पेशल वर्जन पेश किया है. इस कार का नाम विंडसर EV इंस्पायर है. कंपनी ने अपने इलेक्ट्रिक क्रॉसओवर विंडसर EV के पहले वर्षगांठ के मौके पर इस स्पेशल एडिशन को लॉन्च किया है. यह लिमिटेड-रन वेरिएंट है. इसके सिर्फ 300 यूनिट्स ही बिक्री के लिए उपलब्ध होंगे.

इसकी कीमत एक्स-शोरूम 16.65 लाख रुपये या बैटरी-एज़-ए-सर्विस (BaaS) योजना के तहत 9.99 लाख रुपये रखी गई है. इस विशेष संस्करण की केवल 300 इकाइयां उपलब्ध होंगी. बुकिंग MG इंडिया की आधिकारिक वेबसाइट पर शुरू हो चुकी है.

स्पेशल एडिशन का डिजाइन है खास

विंडसर EV इंस्पायर एडिशन की डिजाइन और डिटेलिंग इसे खास बनाती है. इसमें डुअल-टोन पर्ल व्हाइट और स्टार्री ब्लैक पेंट स्कीम है, जिसे ग्रिल, बम्पर और साइड मोल्डिंग्स पर रोज़ गोल्ड एक्सेंट्स के साथ सजाया गया है. 18-इंच के ब्लैक फिनिश्ड अलॉय व्हील्स, ब्लैक ORVMs और D-पिलर पर 'Inspire' बैजिंग इस मॉडल की ताज़ा लुक को पूरा करते हैं. 38kWh बैटरी के साथ 332 किमी की रेंज और 40 मिनट में 0-80% फास्ट चार्जिंग संभव है. यह संस्करण MG की भारत में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की बढ़ती उपस्थिति को दर्शाता है.

Advertisement

कमाल का है इंटीरियर

इस स्पेशल एडिशन में 3D मैट्स, इंस्पायर ब्रांडेड कुशन, रियर सनशेड्स, लेदर की कवर और 4K डैशकैम सहित एक क्यूरेटेड एक्सेसरी पैक भी शामिल है. वैकल्पिक एक्स्ट्रा में वायरलेस इल्यूमिनेटेड सिल प्लेट्स और स्काईलाइट इनफिनिटी व्यू ग्लास रूफ के लिए एनिमेशन पैकेज उपलब्ध हैं.

इंस्पायर एडिशन में दो विशेष इंफोटेनमेंट फीचर्स भी शामिल किए गए हैं - 'वॉच वेलनेस', जो टचस्क्रीन डिस्प्ले पर वेलनेस-केंद्रित कंटेंट तक पहुंच प्रदान करता है, और 'बुक माय सर्विस', जो कार के अंदर सर्विस अपॉइंटमेंट शेड्यूल करने की सुविधा देता है.

बैट्री और चार्जिंग भी पावरफुल

मैकेनिकल रूप से यह मॉडल अपरिवर्तित है और इसमें 38kWh की बैटरी पैक लगी है, जो 134hp और 200Nm टॉर्क उत्पन्न करने वाले फ्रंट-माउंटेड पर्मानेंट मैग्नेट मोटर के साथ है. MG का दावा है कि यह एक बार चार्ज करने पर 332 किलोमीटर की रेंज देता है.DC चार्जर से 0 से 80% तक फास्ट चार्जिंग में लगभग 40 मिनट लगते हैं.

2024 में लॉन्च हुआ विंडसर EV MG के लिए महत्वपूर्ण रहा है और यह भारत के सबसे सफल प्रीमियम इलेक्ट्रिक वाहनों में से एक बन चुका है. इंस्पायर एडिशन न केवल मॉडल की पहली वर्षगांठ मनाता है, बल्कि भारत में MG की तेजी से बढ़ती इलेक्ट्रिक मोबिलिटी उपस्थिति को भी दर्शाता है.

---- समाप्त ----