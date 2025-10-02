scorecardresearch
 

Feedback

GST कट और नवरात्रि का जबरदस्त कॉम्बो! Maruti ने ताबड़तोड़ बेची दी 1.84 लाख से ज्यादा कारें

Maruti Suzuki ने अपने कारों की कीमत में जीएसटी छूट में ऐलान के बाद तकरीबन 1.29 लाख रुपये तक की कटौती की है. अब मारुति की सबसे सस्ती कार S-Presso की शुरुआती कीमत महज 3.50 लाख रुपये हो गई है. इसके अलावा कंपनी ने फेस्टिव सीजन के मौके पर 1,999 रुपये की न्यूनतम EMI का भी ऑफर भी शुरू किया है.

Advertisement
X
Maruti Swift के दाम में 84,600 रुपये की कटौती हुई है. इसकी कीमत 5.79 लाख हो गई है. Photo: ITG
Maruti Swift के दाम में 84,600 रुपये की कटौती हुई है. इसकी कीमत 5.79 लाख हो गई है. Photo: ITG

जीएसटी छूट... नवरात्रि का मौका और कारों की कीमत में बंपर कटौती. रेट और फेस्टिव सीजन का ये जबरदस्त कॉम्बो देश की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी मारुति सुजुकी के लिए काफी बेहतर रहा है. कंपनी ने सितंबर में कुल (डोमेस्टिक और एक्स्पोर्ट) 1,89,665 गाड़ियां बेची हैं. वहीं घरेलू बाजार में कंपनी ने कुल 1,35,711 कारें बेची गई हैं और 11,750 कारों दूसरे वाहन निर्माताओं (टोयोटा) को सप्लाई किया गया.
यह आंकड़ा अपने आप में तो उल्लेखनीय है ही, लेकिन इसके पीछे की कहानी और भी दिलचस्प है. 

जीएसटी कट और नवरात्रि का कॉम्बो

18 सितम्बर को केंद्र सरकार द्वारा की गई जीएसटी दरों में कटौती और मारुति की अतिरिक्त प्राइस कट स्कीम ने ग्राहकों के मनोबल को जबरदस्त बढ़ावा दिया. नवरात्रि के शुरुआती आठ दिनों में ही कंपनी ने 1.65 लाख गाड़ियों की डिलीवरी की, जो पिछले 35 सालों में सबसे मजबूत शुरुआत रही. कंपनी ने नवरात्रि के पहले दिन ही 25,000 कारों की डिलीवरी की थरी. रोजाना एंक्वॉयरी (Enquiries) बढ़कर लगभग 80,000 हो गई है. 

बुकिंग्स का गेम

  • जीएसटी कट और फेस्टिव ऑफर्स के बाद कंपनी की बुकिंग्स ने जोर पकड़ लिया.
  • 1,999 रुपये न्यूनतम EMI ऑफर का फायदा
  • 18 सितम्बर के बाद से अब तक लगभग 75,000 नई बुकिंग्स दर्ज हुईं.
  • रोज़ाना बुकिंग्स में 50% की बढ़त हुई और अब औसतन 15,000 बुकिंग्स प्रतिदिन हो रही हैं.
  • छोटी कारों की मांग में जबरदस्त उछाल आया है, जिनकी बुकिंग्स लगभग आधी बढ़ गईं.

बिक्री का ब्योरा

घरेलू बिक्री 1,35,711 यूनिट्स
अन्य ओईएम को बिक्री 11,750 यूनिट्स
एक्सपोर्ट 42,204 यूनिट्स
कुल बिक्री (एक्सपोर्ट सहित) 1,84,727 यूनिट्स

एक्सपोर्ट में नया रिकॉर्ड

भले ही साल-दर-साल आधार पर कुल बिक्री में 2.7% की बढ़त हुई है. इस दौरान कंपनी डोमेस्टिक और एस्पोर्ट मिलाकर कुल 1,89,665 यूनिट्स वाहनों की बिक्री की है जो पिछले साल सितंबर में 1,84,727 यूनिट्स थी. लेकिन एक्सपोर्ट ने बाज़ी पलट दी है. पिछले साल के मुकाबले सितंबर 2025 में निर्यात 52% उछलकर 42,204 यूनिट्स तक पहुंच गया है, जो पिछले साल सितंबर में 27,728 यूनिट था. ये अब तक की किसी भी महीने में सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट नंबर हैं. 

सम्बंधित ख़बरें

Ferrari Stellantis legal battle John Elkann
Ferrari की गद्दी पर वारिसों की जंग! 1.4 अरब डॉलर की विरासत का खेल  
Mahindra Sales in September
जमकर बिकीं Scorpio और Thar! महिंद्रा ने की रिकॉर्डतोड़ बिक्री 
Hyundai India September Sales
CRETA की बिक्री ने मचाया बवाल! सितंबर में Hyundai ने तोड़े रिकॉर्ड 
Maruti Suzuki Market Cap
Maruti ने रचा इतिहास! फोर्ड और फॉक्सवैगन को पछाड़ टॉप-10 क्लब में एंट्री 
Pakistan Auto Industry
कंगाल पाक छोड़ भाग रहीं ऑटो कंपनियां! अब सेकेंड हैंड कारों पर दौड़ेगा PAK 
Advertisement
Maruti Victoris
Maruti Victoris कंपनी की पहली कार है जिसमें ADAS लेवल-2 फीचर दिया गया है. Photo: Marutisuzuki.com

किस मॉडल के कितने खरीदार

मारुति सुजुकी ने अपने बयान में बताया कि, सितंबर में मिनी सेग्मेंट की ऑल्टो और एस-प्रेसो के कुल 7,208 यूनिट बेचे गए हैं. वहीं कॉम्पैक्ट सेग्मेंट में आने वाली बलेनो, सेलेरियो, डिजायर, इग्निस, स्विफ्ट और वैगनआर के तकरीबन 66,882 यूनिट बेचे गए. इसके अलावा यूटिलिटी सेग्मेंट और मजबूती से आगे बढ़ा है और ब्रेजा, अर्टिगा, फ्रोंक्स, ग्रैंड विटार, इन्विक्टो, जिम्नी, एक्सएल6 और विक्टोरिस जैसे मॉडलों के 48,695 यूनिट बेचे गए हैं. मारुति की इकलौती वैन यानी इको को 10,035 खरीदार मिले हैं.

ग्लोबल लेवल पर नई पहचान

मारुति सुज़ुकी ने सिर्फ भारत ही नहीं, बल्कि ग्लोबल लेवल पर भी अपनी ताकत दिखाई है. लगभग 57.6 अरब डॉलर के मार्केट कैप के साथ कंपनी अब दुनिया की 8वीं सबसे वैल्युएबल कार कंपनी बन गई है. मारुति सुजुकी ने बीते दिनों मार्केट कैप्टलाइजेशन के मामले में फोर्ड, जनरल मोटर्स और वोल्क्सवैगन जैसे दिग्गजों को पछाड़ दिया है. इतना ही नहीं, अपनी ही मूल कंपनी सुज़ुकी मोटर कॉर्पोरेशन (जापान) को भी पीछे छोड़ दिया है.

कुल मिलाकर, सितंबर 2025 मारुति सुज़ुकी के लिए त्योहारों की रौनक, GST राहत और ग्राहकों की जबरदस्त भागीदारी से भरा महीना रहा. महीने के आखिरी हफ्तों के दौरान जब ग्राहकों ने कार खरीदारी शुरू की तो इसका एक बड़ा फायदा मारुति सुजुकी को मिलता दिखा. कंपनी ने एक ओर जहां नवरात्रि में रिकॉर्ड डिलीवरी कर इतिहास रचा, वहीं एक्सपोर्ट और ग्लोबल लेवल पर भी कंपनी की पहचान मजबूत हुई है.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement