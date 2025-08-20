scorecardresearch
 

हाई-टेक फीचर्स...धांसू सेफ़्टी! 7.58 लाख की इस SUV ने पार किया 5 लाख यूनिट प्रोडक्शन का आंकड़ा

Maruti Suzuki Fronx को कंपनी ने मार्च 2023 में पहली बार लॉन्च किया था. बाजार में आते ही इस एसयूवी ने अपनी पकड़ बनाई और आज इसके 5 लाख से ज्यादा यूनिट का प्रोडक्शन किया जा चुका है. तो आइये जानें आखिर इस एसयूवी में ऐसा क्या ख़ास है जो घरेलू बाजार के अलावा विदेशों में भी इसकी खूब डिमांड है.

Maruti Fronx पेट्रोल इंजन के साथ CNG वेरिएंट में भी आती है. Photo: Globalsuzuki.com
Maruti Fronx पेट्रोल इंजन के साथ CNG वेरिएंट में भी आती है. Photo: Globalsuzuki.com

मारुति सुजुकी ने मार्च 2023 में अपनी दूसरी सब-4 मीटर एसयूवी  फ्रोंक्स को लॉन्च किया था. बलेनो पर बेस्ड मारुति की ये एसयूवी बाजार में तगड़े कमप्टीशन के बावजूद अपनी पकड़ बनाने में कामयाब रही. जिसका नतीजा रहा कि कंपनी ने Maruti Fronx के प्रोडक्शन का 5 लाख यूनिट का आंकड़ा पार कर लिया है. मारुति सुजुकी ने अपने बयान में कहा कि, पिछले 18 महीनों में Fronx के 5 लाख यूनिट का प्रोडक्शन किया जा चुका है. 

Maruti Fronx ने न केवल घरेलू बाजार में बेहर प्रदर्शन किया है, बल्कि विदेशों में भी अच्छी माँग के कारण इस एसयूवी का भारी मात्रा में एक्सपोर्ट हुआ है. वित्त वर्ष 2024-25 में Fronx इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा निर्यात किया जाने वाली पैसेंजर व्हीकल रही है. इस दौरान घरेलू बाज़ार में सबसे ज़्यादा बिकने वाले टॉप 10 बेस्ट सेलिंग कारों की लिस्ट में भी इस एसयूवी का नाम रहा है.

Maruti Fronx 5 Lakh Production
मार्च में लॉन्च होने के बाद दिसंबर-23 में ही Fronx ने 1 लाख यूनिट प्रोडक्शन का आंकड़ा पार कर लिया था. Photo: ITG

मारुति फ्रोंक्स की इस उपलब्धि पर मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड के प्रबंध निदेशक और सीईओ, हिसाशी ताकेउची ने कहा, "हम अपने ग्राहकों के प्रति बेहद आभारी हैं कि उन्होंने FRONX को अपनी पसंदीदा गाड़ी के रूप में चुना और इसे भारत में सबसे ज़्यादा बिकने वाली कॉम्पैक्ट एसयूवी में से एक बनाया. यह उपलब्धि भारत के मैन्युफैक्चरिंग एक्सीलेंस और फ्यूचरिस्टिक डिज़ाइन वाले वाहनों के प्रति ग्राहकों की स्वीकार्यता को दर्शाता है."

FRONX के नाम दर्ज हैं और भी उपलब्धियां

केवल 5 लाख यूनिट प्रोडक्शन का आंकड़ा पार करना ही फ्रोंक्स की पहली उपलब्धि नहीं है. लॉन्च के 10 महीनों के भीतर ही फ्रोंक्स देश का सबसे तेज़ 1 लाख यूनिट सेल्स का आंकड़ा पार करने वाली एसयूवी भी बन चुकी है. इसके अलावा 2 लाख और 3 लाख यूनिट का आंकड़ा भी इस एसयूवी ने रिकॉर्ड समय में हासिल किया था. फरवरी 2025 में Maruti Fronx के सबसे ज्यादा 21,400 यूनिट की मासिक बिक्री दर्ज की गई थी.

बता दें कि, साल 2023 में कंपनी ने फ्रोंक्स का निर्यात शुरू किया था. ये मारुति सुजुकी की जापान को निर्यात की जाने वाली पहली 'मेड इन इंडिया' एसयूवी है. मारुति सुजुकी द्वारा जापान को किए गए इन निर्यातों में फ्रोंक्स ने अहम भूमिका निभाई है. यह लैटिन अमेरिका, मध्य पूर्व और अफ्रीका जैसे देशों में भी एक्सपोर्ट की जाती है.

Maruti Suzuki Fronx
Maruti Fronx को जापान NCAP क्रैश टेस्ट में 4-स्टार रेटिंग मिली है. Photo: marutisuzuki.com

लोगों को क्यों पसंद आ रही है Maruti Fronx

बलेनो पर बेस्ड होने के नाते इस एसयूवी में कई प्रीमियम फीचर्स मिलते हैं. Maruti Fronx इंडियन मार्केट में कुल दो इंजन ऑप्शन के साथ आती है. जिसमें 1.2 लीटर K-सीरीज डुअल-जेट पेट्रोल इंजन 89 बीएचपी की पावर और 113 न्यूटन मीटर का टॉर्क जेनरेट करता है. इस इंजन को 5-स्पीड मैनुअल और ऑटोमेटिक गियरबॉक्स से जोड़ा गया है. वहीं दूसरे ऑप्शन के तौर पर 99 बीएचपी और 148 टॉर्क जेनरेट करने वाला 1.0 लीटर K-सीरीज बूस्टरजेट टर्बो इंजन शामिल है. इसमें 5-स्पीड मैनुअल और 6-स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन गियरबॉक्स का ऑप्शन मिलता है.

Maruti Fronx फीचर्स के मामले में भी काफी शानदार है. इसमें हेड-अप डिस्प्ले, 360-डिग्री व्यू कैमरा, वायरलेस स्मार्टफोन चार्जर और वायरलेस एप्पल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो के साथ 9-इंच एचडी स्मार्ट प्ले प्रो+ इंफोटेनमेंट सिस्टम जैसे एडवांस फीचर्स मिलते हैं. अधिकांश मारुति सुजुकी मॉडलों की तरह, फ्रॉन्क्स में भी बतौर स्टैंडर्ड 6 एयरबैग दिया गया है. जापान NCAP क्रैश टेस्ट में इस एसयूवी को 4-स्टार रेटिंग मिली है.

शानदार है माइलेज

माइलेज के मामले में भी ये एसयूवी काफी बेहतर है. इसका पेटोल वेरिएंट 21 किमी प्रतिलीटर तक का माइलेज देता है. वहीं ये कार कंपनी फिटेड सीएनजी के साथ भी आती है. इसका सीएनजी वर्जन 28.51 किमी/किग्रा तक का माइलेज देता है. इस कार की शुरुआती कीमत 7.58 लाख रुपये है, वहीं इसका सीएनजी वेरिएंट 8.54 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) की शुरुआती कीमत में आता है. 

---- समाप्त ----
लेटेस्ट

