Grand Vitara में दिखी बड़ी खराबी! Maruti ने वापस मंगाई 39 हजार से ज्यादा कारें

Maruti Grand Vitara Recall: मारुति सुजुकी ने कहा है कि इस रिकॉल से प्रभावित वाहनों के मालिकों से कंपनी या उसके अधिकृत डीलर सीधे संपर्क करेंगे. ग्राहकों को नज़दीकी मारुति सुजुकी वर्कशॉप पर बुलाया जाएगा, जहां कार की जांच की जाएगी.

Maruti Grand Vitara पेट्रोल इंजन के साथ सीएनजी ऑप्शन में भी आती है. Photo: nexaexperience.com
Maruti Grand Vitara Recall: भारत के तेजी से बढ़ते एसयूवी बाज़ार में नए लॉन्च और अपग्रेड की दौड़ जारी है. बाजार में लगातार नए एसयूवी प्लेयर एंट्री कर रहे हैं. इसी बीच देश की सबसे बड़ी कार कंपनी ने अपनी लोकप्रिय ग्रैंड विटारा एसयूवी के 39,000 से अधिक यूनिट्स को रिकॉल किया है. रिकॉल का मतलब ये है कि, इन यूनिट्स में कुछ तकनीकी खामियां सामने आई हैं. जिन्हें कंपनी द्वारा ठीक किए जाने के बाद इन्हें ग्राहकों को वापस कर दिया जाएगा.

फ्यूल गेज में दिखी खामी

मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड (MSIL) ने नियामकीय फाइलिंग में बताया है कि 9 दिसंबर 2024 से 29 अप्रैल 2025 के बीच बनी ग्रैंड विटारा एसयूवी में फ्यूल गेज दिखाने वाले सिस्टम में कुछ खामियां देखी गई हैं. कंपनी के अनुसार, स्पीडोमीटर असेंबली में मौजूद फ्यूल लेवल इंडिकेटर और वार्निंग लाइट कभी-कभी फ्यूल की वास्तविक स्थिति सही तरीके से प्रदर्शित नहीं कर पा रही है. जिससे वाहन चालक को टैंक में बचे फ्यूल के बारे में सही जानकारी नहीं मिलेगी. इस रिकॉल में ग्रैंड विटारा के कुल 39,506 यूनिट्स शामिल हैं.

Maruti Grand Vitara
कंपनी करेगी संपर्क, फ्री रिप्लेसमेंट 

मारुति सुजुकी ने कहा है कि इस रिकॉल से प्रभावित वाहनों के मालिकों से कंपनी या उसके अधिकृत डीलर सीधे संपर्क करेंगे. ग्राहकों को नज़दीकी मारुति सुजुकी वर्कशॉप पर बुलाया जाएगा, जहां एक्सपर्ट तकनीशियन इस कंपोनेंट की जांच करेंगे और ज़रूरत पड़ने पर इसे बदला जाएगा. मरम्मत का काम पूरी तरह नि:शुल्क किया जाएगा. कंपनी ने इसे एक “प्रिकॉशनेरी स्टेप” बताते हुए ग्राहकों से समय पर प्रतिक्रिया देने की अपील की है ताकि वाहन की सुरक्षित ड्राइविंग बनी रहे.

बढ़ता क्वालिटी-चेक कल्चर

भारत में ऑटो कंपनियां बीते कुछ वर्षों में स्वैच्छिक रिकॉल कोड के तहत सेफ्टी और क्वॉलिटी को लेकर अधिक सतर्क दिखाई दे रही हैं. यह रिकॉल उसी कल्चर का हिस्सा है, जहां कार निर्माता संभावित समस्याओं को शुरुआती चरण में ही सुधारने को तत्पर रहते हैं.

Maruti Grand Vitara
Maruti Grand Vitara जीएसटी कट के बाद 1.07 लाख रुपये तक सस्ती हुई है. Photo: nexaexperience.com

कैसी है Maruti Grand Vitara 

मारुति सुजुकी हाल के वर्षों में अपने एसयूवी पोर्टफोलियो को तेजी से बढ़ा रही है. ताकि प्रीमियम और हाई-ग्रोथ सेगमेंट में अपनी पकड़ मजबूत कर सके. टोयोटा के साथ मिलकर डेवपल की गई ग्रैंड विटारा कंपनी की फ्लैगशिप कॉम्पैक्ट एसयूवी रेंज में से एक है. इसमें स्ट्रॉन्ग-हाइब्रिड पावरट्रेन, ऑल-व्हील ड्राइव ऑप्शन के साथ-साथ मॉडर्न फीचर्स मिलते हैं. जो इसे शहरी और फैमिली कार बायर्स के बीच एक लोकप्रिय विकल्प बनातर है. 

कीमत और माइलेज

मारुति सुजुकी ने हाल ही में हुए जीएसटी रिफॉर्म के बाद ग्रैंड विटारा की कीमत में 1,07,000 रुपये तक की कटौती का ऐलान किया था. अब इस एसयूवी की कीमत 10.77 लाख रुपये से शुरू होकर टॉप मॉडल के लिए 19.72 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) तक जाती है. कंपनी का दावा है कि, इसका पेट्रोल वेरिएंट 21.11 किमी प्रतिलीटर और सीएनजी वेरिएंट 26.6 किमी प्रतिकिग्रा तक का माइलेज देता है. 

