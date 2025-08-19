scorecardresearch
 

Creta-Seltos से मुकाबले की तैयारी! 3 सितंबर को आ रही है मारुति की ये धांसू SUV

Maruti Escudo को लेकर लंबे समय से ख़बरें आती रही हैं. हाल ही में कंपनी ने इस नेमप्लेट का ट्रेडमार्क करवाया था. ताजा रिपोर्ट के अनुसार कंपनी इस एसयूवी को 3 सितंबर को लॉन्च करने की तैयारी में है. बाजार में इसका सीधा मुकाबला Hyundai Creta जैसी एसयूवी से होगा.

Maruti Escudo को कंपनी अपने एरिना डीलरशिप के माध्यम से बेचेगी. File Photo: globalsuzuki.com
इसमें कोई दो राय नहीं है कि, स्पोर्ट यूटिलिटी व्हीकल (SUV) सेग्मेंट ने पिछले कुछ सालों ने इंडियन मार्केट का सेनेरियो ही बदल कर रख दिया है. माइक्रो, मिनी, कॉम्पैक्ट, सब-फोर मीटर, मिड-साइज और फुल-साइज सहित एसयूवी कारों के जितने रूप भारत में हैं उतने शायद ही दुनिया के किसी बाजार में देखने को मिलें. बाजार में सफलता की गारंटी बनकर उभरे एसयूवी की सवारी हर कंपनी करना चाह रही है और इस सेग्मेंट में मारुति सुजुकी भी लगातार हाथ आजमा रही है.

लेकिन अभी भी मिड-साइज एसयूवी सेग्मेंट में मारुति की पकड़ नहीं बन पाई है, जिस पर हुंडई क्रेटा का सिक्का जमा हुआ है. लेकिन बहुत जल्द ही मारुति सुजुकी क्रेटा-सेल्टॉस के सेग्मेंट में भी सेंधमारी करने जा रही है. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार मारुति आगामी 3 सितंबर को एक नई एसयूवी को लॉन्च करेगी, जो मूल रूप से क्रेटा सेग्मेंट के कारों को टक्कर देगी. 

Maruti Escudo हो सकता है नाम! 

हालांकि अभी आने वाली इस एसयूवी के नाम का ऐलान आधिकारिक तौर पर कंपनी की तरफ से नहीं किया गया है. लेकिन कंपनी ने कुछ दिनों पहले इस नाम का ट्रेडमार्क करवाया था, जिससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि यही नेमप्लेट आने वाली एसयूवी के लिए इस्तेमाल होगा. मारुति अपनी इस नई एसयूवी को अपने किफायती एरिना डीलरशिप (Arena) के माध्यम से बेचेगी.

Maruti Escudo
हाल ही में Maruti ने भारत में Escudo नेमप्लेट का ट्रेडमार्क करवाया था. File Photo: globalsuzuki.com

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार बाजार में ये आने वाली ये एसयूवी मौजूदा ब्रेजा और ग्रैंड विटारा के बीच पोजिशन करेगी. यानी साइज में ये मारुति ब्रेजा से बड़ी होगी. बताया जा रहा है कि, 5 सीटों वाली इस एसयूवी पर मारुति सुजुकी लंबे समय से काम कर रही है और इसका कोडनेम 'Y17' है. हालांकि, शुरुआती दिनों में ये ख़बर थी कि 'Y17', एक 7-सीटर एसयूवी है लेकिन ताजा रिपोर्टें बताती हैं कि ये एक 5-सीटर कार के तौर पर पेश की जाएगी.

इंजन और परफॉर्मेंस

Maruti Escudo उसी ग्लोबल-C प्लैटफ़ॉर्म पर बेस्ड होगी जिस पर ब्रेज़ा और ग्रैंड विटारा तैयार किए गए हैं. हालांकि अभी इसके पावरट्रेन डिटेल्स सामने नहीं आ सके हैं, लेकि इसमें वही इंजन ऑप्शन दिया जा सकता है जो मौजूदा ग्रैंड विटारा में देखने को मिलता है. इसमें कंपनी 1.5 लीटर नेचुरल एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन का इस्तेमाल कर सकती है. इसके अलावा ये एसयूवी स्ट्रांग हाइब्रिड तकनीक के साथ टोयोटा से लिया गया 1.5 लीटर TNGA पेट्रोल इंजन के साथ भी बाजार में उतारी जा सकती है.

मिलेंगे ये फीचर्स

फीचर्स की बात करें तो, यह एसयूवी तगड़े फीचर लिस्ट के साथ बाजार में उतारी जा सकती है. इसमें वेंटिलेटेड फ्रंट सीटें, 360-डिग्री कैमरा, 9-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट यूनिट, पैनोरमिक सनरूफ, वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले, वायरलेस फोन चार्जर, ऑल-डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जैसे फीचर्स दिए जा सकते हैं.

