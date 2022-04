6 महीने पहले टॉप पर थी Maruti Alto, अब Top-10 Selling Cars से भी बाहर

देश की सबसे सस्ती कार Maruti Alto अब सबसे ज्यादा बिकने वाली कार नहीं रही है. 6 महीने पहले बेस्ट सेलिंग कार (Best Selling Cars In India) की लिस्ट में ये टॉप पर थी, लेकिन अब ये टॉप-10 (Top-10 Selling Cars in India) की लिस्ट से भी बाहर हो गई है.

अक्टूबर में टॉप पर थी मारुति ऑल्टो

अक्टूबर 2021 में देश की सबसे ज्यादा बिकने वाली कार Maruti Alto थी. तब इसकी 17,389 यूनिट बिकी थीं. इसके बाद नवंबर 2021 में Alto बेस्ट सेलिंग कार की लिस्ट में तीसरे नंबर पर पहुंच गई. इसकी 13,812 यूनिट ही बिकी. जबकि Maruti WagonR 16,853 यूनिट के साथ पहले नंबर पर रही. दिसंबर 2021 में भी ऑल्टो की हालत खराब रही, इसकी सेल घटकर 11,170 यूनिट रह गई. दिसंबर 2021 में Top-10 Cars की लिस्ट में ये 6वें नंबर पर आ गई. जबकि इस महीने भी WagonR सबसे ऊपर रही.

जनवरी में थोड़े सुधरे हालात

इसके बाद नए साल यानी कि जनवरी 2022 में मारुति ऑल्टो की सेल में दिसंबर के मुकाबले कुछ सुधार देखने को मिला. ये 12,342 यूनिट की बिक्री के साथ फिर से टॉप-5 में 5वें नंबर पर आ गई. WagonR जनवरी 2022 में भी टॉप पर बनी रही. फरवरी में Alto से एक बार फिर लोगों का मोहभंग होता दिखा. इसकी सेल 11,551 यूनिट रह गई, और टॉप-10 कार की लिस्ट में ये 7वें नंबर पर आ गई.

मार्च में 56% गिर गई Alto की सेल

मार्च 2022 में Maruti Alto की सेल महज 7,621 यूनिट रही है. इस तरह अगर अक्टूबर 2021 से तुलना करें तो इस गाड़ी की बिक्री में 56% से ज्यादा की गिरावट आई है. मार्च 2022 में ये टॉप-10 की लिस्ट से बाहर होकर 16वें नंबर पर पहुंच गई है. हालांकि Maruti Suzuki India की WagonR मार्च2022 में भी Best Selling Car है.

