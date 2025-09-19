8.79 लाख में Bolero, 10.32 लाख में Thar! महिंद्रा ने इन कारों की कीमतों में की बंपर कटौती

Mahindra New Price List Post GST: गुड्स एंड सर्विस टैक्स (GST) स्ट्रक्चर में सुधार के ऐलान के बाद से ही वाहन निर्माताओं ने गाड़ियों के दाम घटाने शुरू कर दिए हैं. अब देश की प्रमुख वाहन निर्माता कंपनी महिंद्रा एंड महिंद्रा ने हाल ही में हुए जीएसटी सुधारों का फायदा ग्राहकों तक पहुंचाने का ऐलान किया है. कंपनी ने अपनी सबसे सस्ती एसयूवी XUV3XO से लेकर थार, बोलेरो जैसी गाड़ियों की नई कीमतों की घोषणा की है.

Mahindra का ऐलान

महिंद्रा ने आज अपनी ICE (इंटरनल कम्बशन इंजन) SUV रेंज के नए एक्स-शोरूम प्राइस की घोषणा की है. कंपनी ने साफ किया है कि वह हाल ही में लागू हुई GST दरों में कटौती का पूरा लाभ ग्राहकों तक पहुँचाएगी. इसके अलावा, महिंद्रा ने एक्स्ट्रा ऑफ़र के तौर पर 1.29 लाख रुपये तक की अतिरिक्त छूट की भी घोषणा की है. इस तरह कुल मिलाकर ग्राहकों को महिंद्रा की कार खरीदारी पर पूरे 2.56 लाख रुपये तक की बचत हो सकती है.

किस मॉडल पर कितनी बचत

Mahindra XUV 3XO: महिंद्रा की सबसे सस्ती एसयूवी XUV 3XO की कीमत में 1.56 लाख रुपये तक की कटौती की गई है. जिसके बाद अब इसकी शुरुआती कीमत 7.28 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) हो गई है. इसके अलावा कंपनी इस कार पर 90,000 रुपये का अतिरिक्त फेस्टिव बेनिफिट्स भी दे रही है. जिसे मिलाकर ग्राहक पूरे 2.46 लाख रुपये तक की बचत का लाभ उठा सकते हैं.

Mahindra Thar: Thar थ्री-डोर मॉडल के दाम में 1.35 लाख रुपये की कटौती की गई है. अब ये मशहूर एसयूवी 10.32 लाख रुपये की शुरुआती कीमत में आती है. इस एसयूवी पर भी कंपनी 20,000 रुपये के एक्स्ट्रा बेनिफिट दे रही है. जिसके बात कुल बचत का आंकड़ा 1.55 लाख रुपये तक पहुंच जाता है.

Bolero की खरीद पर ग्राहक सबसे ज्यादा 2.56 लाख रुपये की बचत कर सकते हैं. (Photo: ITG)

Mahindra Scorpio: महिंद्रा स्कॉर्पियो क्लॉसिक और स्कॉर्पियो-एन के दाम में क्रमश: 1.01 लाख रुपये और 1.45 लाख रुपये की कटौती की गई है. जिसके बाद स्कॉर्पियो क्लासिक की शुरुआती कीमत 12.98 लाख रुपये और स्कॉर्पियो-एन की कीमत 13.20 लाख रुपये हो गई है. इन दोनों एसयूवी पर कंपनी क्रमश: 95,000 रुपये और 71,000 रुपये का एक्स्ट्रा बेनिफिट भी दे रही है. यानी कुल मिलाकर ग्राहक स्कॉर्पियो क्लॉसिक पर 1.96 लाख रुपये और स्कॉर्पियो-एन पर 2.15 लाख रुपये की बचत कर सकते हैं.

Mahindra Bolero/Neo: महिंद्रा ने अपनी बेस्ट सेलिंग एसयूवी बोलेरो रेंज के दाम में भी तगड़ी कटौती की है. बोलेरो और बोलेरो नियो दोनों के दाम में 1.27 लाख रुपये तक की कटौती की गई है. अब इसकी शुरुआती कीमत 8.79 लाख रुपये हो गई है. इसके अलावा कंपनी इस पर 1.29 लाख रुपये का एक्स्ट्रा बेनिफिट भी दे रही है. जिसके बाद ग्राहक इस एसयूवी की खरीदा पर पूरे 2.56 लाख रुपये तक की बचत कर सकते हैं.

Mahindra Thar Roxx: महिंद्रा थार रॉक्स फाइव डोर अब 1.33 लाख रुपय सस्ती हो गई है. इस एसयूवी की शुरुआती कीमत अब 12.25 लाख रुपये हो गई है. इसके अलावा इस एसयूवी पर कंपनी 20,000 रुपये के एक्स्ट्रा बेनिफिट्स दे रही है. जिसे मिलाकर कुल 1.53 लाख रुपये तक की बचत की जा सकती है.

Mahindra XUV 700: महिंद्रा की फुल-साइज एसयूवी एक्सयूवी 700 की कीमत में 1.43 लाख रुपये तक की कटौती की गई है. अब इस एसयूवी की शुरुआती कीमत 13.19 लाख रुपये हो गई है. अन्य मॉडलों की तरह इस पर भी 81,000 रुपये तक का एक्स्ट्रा बेनिफिट दिया जा रहा है. यानी XUV700 की खरीद पर ग्राहक कुल 2.24 लाख रुपये तक की बचत कर सकते हैं.

कंपनी का कहना है कि यह कदम न केवल ग्राहकों के लिए SUVs को और आकर्षक बनाएगा बल्कि सेगमेंट में महिंद्रा की पकड़ को भी और मजबूत करेगा. इस प्राइस कट से खासकर थार, स्कॉर्पियो-एन और एक्सयूवी700 जैसी लोकप्रिय SUVs की डिमांड में तेज़ी देखने को मिल सकती है.

