JK Smart Tyre: प्रेशर से लेकर पंचर तक, हर बात पर नज़र! लॉन्च हुआ सेंसर से लैस स्मार्ट टायर

JK Smart Tyre Launch Price: इंडियन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री अब ‘इंटेलिजेंट मोबिलिटी’ के नए युग में प्रवेश कर चुकी है. जेके टायर एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने देश का पहला एंबेडेड स्मार्ट टायर्स लॉन्च किया है. पैसेंजर वाहनों (PV) के लिए पेश किया गया यह इनोवेशन केवल एक टायर नहीं, बल्कि एक ‘स्मार्ट मशीन’ की तरह काम करेगा. जिसको लेकर कंपनी का दावा है कि ये टायर वाहन के परफॉर्मेंस, सेफ्टी और फ्यूल 'एफिशिएंसी' को रीयल टाइम में मॉनिटर करती है.

और पढ़ें

सेंसर से लैस टायर खुद करेंगे अलर्ट

JK Tyre का कहना है कि, ये स्मार्ट टायर पूरी तरह से इन-हाउस डेवपल किया गया है. कंपनी इसका प्रोडक्शन मध्य प्रदेश के बनमोर स्थित मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में कर रही है. इन टायरों के भीतर ही एडवांस्ड सेंसर लगाए गए हैं, जो लगातार एयर प्रेशर, टेम्परेचर और संभावित एयर लीक जैसी महत्वपूर्ण जानकारियों पर निगरानी रखते हैं. ये डेटा रीयल टाइम में ड्राइवर को अलर्ट करता है, जिससे सड़क पर सेफ्टी, हैंडलिंग और फ्यूल एफिशिएंसी में सुधार होता है.

पारंपरिक टायर जहां केवल रोटेट करते हैं, वहीं ये ‘इंटेलिजेंट टायर’ हर पल वाहन की स्थिति को समझते हुए उसे अधिक सुरक्षित और सक्षम बनाते हैं. यह तकनीक टायर की लाइफ बढ़ाने, फ्यूल एफिशिएंसी में सुधार करने और पर्यावरणीय प्रभाव को कम करने में भी मददगार साबित होगी.

Advertisement

JK Tyre का कहना है कि, ये स्मार्ट टायर पूरी तरह से इन-हाउस डेवपल किया गया है. Photo: ITG

‘मेड इन इंडिया’

JK Tyre की यह सफलता केवल एक प्रोडक्ट इनोवेशन नहीं, बल्कि ‘आत्मनिर्भर भारत’ (Make in India) का एक शानदार उदाहरण भी है. कंपनी ने इस अत्याधुनिक तकनीक को पूरी तरह इन-हाउस डिजाइन और डेवलप किया है. जो घरेलू रिसर्च एंड डेवलपमेंट क्षमताओं की परिपक्वता को भी दर्शाता है.

लॉन्च के मौके पर कंपनी के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक डॉ. रघुपति सिंघानिया ने कहा, “एम्बेडेड स्मार्ट टायर का यह लॉन्च JK Tyre की इनोवेशन जर्नी का निर्णायक माइलस्टोन है. हमारी मजबूत रिसर्च एंड डेवलपमेंट और मैन्युफैक्चरिंग क्षमताओं के बल पर हम देश की ड्राइविंग को अधिक स्मार्ट और सेफ बना रहे हैं. यह डेवलपमेंट हमारे तकनीकी क्षमता और कनेक्टेड मोबिलिटी के भविष्य को नया विज़न देगा.”

इन साइज में मिलेंगे स्मार्ट टायर

कंपनी ने बताया कि ये स्मार्ट टायर शुरुआती चरण में आफ्टरमार्केट के लिए लॉन्च किए गए हैं. ये स्मार्ट टायर्स 14 इंच से लेकर 17 इंच तक के साइज में उपलब्ध होंगे. इन टायरों का इस्तेमाल कॉम्पैक्ट कारों से लेकर प्रीमियम सेडान तक के वाहनों में किया जा सकेगा. फिलहाल अभी इनकी कीमतों के बारे में कंपनी द्वारा कोई जानकारी साझा नहीं की गई है.

Advertisement

दरअसल, जेके टायर की ये स्मार्ट इनोवेशन जर्नी 2019 में शुरू हुई थी. जब कंपनी ने TREEL सेंसर के माध्यम से ‘SMART Tyre’ तकनीक पेश की थी. यह भारत की पहला ऐसा सिस्टम था जिसमें टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (TPMS) को क्लाउड-बेस्ड एनालिटिक्स के साथ जोड़ा गया था. यह तकनीक अब देशभर के डीलर नेटवर्क और फ्लीट ऑपरेटर्स के बीच व्यापक रूप से अपनाई जा चुकी है. ये नए स्मार्ट उसी जर्नी का अगला पड़ाव है, जो टायर को ‘कनेक्टेड डिवाइस’ में बदलते हुए वाहन और सड़क सुरक्षा को बेहतर बनाने में मदद करता है.

---- समाप्त ----