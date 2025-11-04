New Hyundai Venue: बड़ी साइज... 65 से ज्यादा सेफ्टी फीचर्स! लॉन्च हुई नई हुंडई वेन्यू, कीमत है इतनी

New Hyundai Venue Price & Features: साउथ कोरियन कार निर्माता हुंडई ने आज भारतीय बाजार में अपनी मशहूर सब-फोर मीटर एसयूवी Hyundai Venue के नेक्स्ट जेनरेशन मॉडल को आधिकारिक तौर पर बिक्री के लिए लॉन्च कर दिया है. बीते दिनों कंपनी ने इस एसयूवी के तस्वीरों के साथ फीचर्स और स्पेसिफिकेशन को शेयर किया था. आकर्षक लुक और बड़े बदलाव के साथ पेश की गई नई हुंडई वेन्यू की शुरुआती कीमत 7,89,900 रुपये (एक्स-शोरूम) है. इस एसयूवी को पेट्रोल और डीज़ल दोनों इंजन विकल्पों में कई वेरिएंट्स के साथ पेश किया गया है.

New Venue का एक्सटीरियर

कार के एक्सटीरियर को इस तरह गढ़ा गया है कि यह हर एंगल से प्रीमियम और मजबूत दिखाई देती है. इसमें दिए गए ट्विन हॉर्न LED डे टाइम रनिंग लाइट्स, क्वाड बीम LED हेडलैम्प्स, और मस्कुलर व्हील आर्च डिजाइन इसे प्रॉपर SUV लुक में ढालते हैं. वहीं, डार्क क्रोम रेडिएटर ग्रिल, डायमंड कट एलॉय व्हील्स, और ब्रिज-टाइप रूफ रेल्स इसके स्पोर्टी और बोल्ड कैरेक्टर को और निखारते हैं. कार के किनारों पर उकेरी गई स्कल्प्टेड कैरेक्टर लाइन्स और इन-ग्लास VENUE एम्बलम इसके डिज़ाइन को बेहतर बनाते हैं.

नई Venue पिछले मॉडल की तुलना में 48 मिमी अधिक ऊंची और 30 मिमी अधिक चौड़ी है. Photo: Hyundai.com

साइज में बड़ी है नई वेन्यू

नई वेन्यू 3995 मिमी लंबी, 1800 मिमी चौड़ी, 1665 मिमी ऊंची है और इसमें 2520 मिमी व्हीलबेस मिलता है. यह मौजूदा वेन्यू की तुलना में 48 मिमी अधिक ऊंची और 30 मिमी अधिक चौड़ी है. इसके अलावा, SUV में होराइजन LED पोजिशनिंग लैंप, रियर होराइजन LED टेल लैंप्स, सिग्नेचर C-पिलर गार्निश, और डार्क क्रोम फ्रंट ग्रिल जैसे फीचर्स दिए गए हैं जो इसे सड़क पर और भी ज्यादा प्रीमियम प्रजेंस देने में मदद करेंगे.

लंबाई 3995 मिमी चौड़ाई 1800 मिमी ऊंचाई 1665 मिमी व्हीलबेस 2520 मिमी

कलर ऑप्शन

नई वेन्यू को 6 मोनोटोन कलर ऑप्शन्स में पेश किया गया है, जिनमें मिस्टिक सैफायर, हेज़ल ब्लू, ड्रैगन रेड, टाइटन ग्रे, एटलस व्हाइट, और एबिस ब्लैक शामिल हैं. इसके अलावा, स्टाइल के शौकीनों के लिए कंपनी ने दो डुअल-टोन कलर कॉम्बिनेशन्स भी पेश किए हैं – हेज़ल ब्लू विद एबिस ब्लैक रूफ और एटलस व्हाइट विद एबिस ब्लैक रूफ. ये डुअल-टोन वेरिएंट्स कार को एक मॉडर्न लुक देते हैं.

कैसा है कार का केबिन

नई वेन्यू के H-आर्किटेक्चर बेस्ड केबिन को फीचर रिच बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी गई है. अंदर दिया गया डुअल-टोन इंटीरियर (डार्क नेवी और डव ग्रे) आपको प्रीमियम फील देता है. केबिन के बीच में स्थित कॉफी-टेबल स्टाइल सेंटर कंसोल और उस पर फैली मून व्हाइट एम्बियंट लाइटिंग यात्रा के दौरान एक आरामदायक और एलिगेंट अनुभव प्रदान करती है। वहीं, D-कट स्टीयरिंग व्हील और टेरेज़ो टेक्सचर्ड क्रैश पैड इंटीरियर को मॉर्डन बनाता है.

Hyundai Venue के केबिन में टेबल जैसा सेंटर कंसोल दिया गया है. Photo: Hyundai.com

इसमें डुअल 12.3 इंच के कर्व्ड पैनोरमिक डिस्प्ले दिए गए हैं, जो ड्राइवर और यात्री दोनों को सहज कनेक्टिविटी और प्रीमियम एक्सपीरिएंस देते हैं. केबिन का हर हिस्सा बारीकी से इस तरह डिजाइन किया गया है कि ड्राइविंग और सफर दोनों ही अधिक आरामदायक महसूस हों. कार में 2-स्टेप रिक्लाइनिंग सीट्स, रियर सनशेड्स, और रियर एसी वेंट्स जैसी सुविधाएं दी गई हैं, जो पिछली सीट पर बैठे यात्रियों के आराम को और बढ़ाती हैं. वहीं, सॉफ्ट डुअल-टोन लेदर सीट्स पर ‘VENUE’ की सिग्नेचर ब्रांडिंग इसे एक लग्जरी टच देती है. अतिरिक्त लेगरूम, चौड़े डोर ओपनिंग्स और सपोर्ट देने वाली सीट दी गई है.

केबिन में मिलते हैं ये फीचर्स

नई हुंडई वेन्यू में दिया गया 31.24 सेमी (12.3 इंच) नेविगेशन सिस्टम, जो NVIDIA द्वारा ऑपरेटेड है, एक बेहद आकर्षक और एडवांस इंटरफेस प्रदान करता है. यह सिस्टम वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले और ओवर-द-एयर (OTA) अपडेट्स के साथ आता है, जिससे हर ड्राइव स्मार्ट और कनेक्टेड अनुभव में बदल जाती है. इसका कस्टमाइजेबल डिस्प्ले और अत्याधुनिक ग्राफिक्स ड्राइविंग को और अधिक रोमांचक बनाते हैं.

इसमें 31.24 सेमी (12.3 इंच) का फुल डिजिटल डिस्प्ले क्लस्टर शामिल है, जो कार के हर महत्वपूर्ण पैरामीटर को हाई-डेफिनिशन ग्राफिक्स में दिखाता है. बोस प्रीमियम 8-स्पीकर साउंड सिस्टम बेहतरीन ऑडियो क्वालिटी प्रदान करता है, जबकि फ्रंट रो वेंटिलेटेड सीट्स लंबे सफर में आरामदायक अनुभव देती हैं. सराउंड व्यू मॉनिटर (SVM) ड्राइवर को चारों ओर का 360-डिग्री विजिबिलिटी देता है, जिससे पार्किंग या तंग जगहों में ड्राइविंग आसान हो जाती है.

नई वेन्यू का केबिन H-आर्किटेक्चर पर बेस्ड है. Photo: Hyundai.com

इसके अलावा, कार में वॉयस-एनेबल्ड स्मार्ट इलेक्ट्रिक सनरूफ, वायरलेस कनेक्टिविटी, और 20 कंट्रोलर ओवर-द-एयर (OTA) अपडेट्स की सुविधा दी गई है, जो वाहन के सॉफ्टवेयर को हमेशा नवीनतम बनाए रखते हैं. साथ ही, इसमें 70 हुंडई ब्लू लिंक कनेक्टेड कार फीचर्स मौजूद हैं, जो रीयल-टाइम लोकेशन, रिमोट कंट्रोल और सेफ्टी अलर्ट जैसी सुविधाएं प्रदान करते हैं.

नई वेन्यू में दिया गया ब्लाइंड स्पॉट व्यू मॉनिटर (BVM) सिस्टम लेन बदलते समय ड्राइवर को ब्लाइंड स्पॉट का लाइव दृश्य दिखाता है, जिससे सुरक्षा और सुविधा दोनों में इजाफा होता है.

इंजन क्षमता: पावर और परफॉर्मेंस

नई हुंडई वेन्यू को तीन पावरफुल इंजन ऑप्शन के साथ पेश किया गया है. इसमें Kappa 1.2 लीटर MPI पेट्रोल, Kappa 1.0 लीटर टर्बो GDI पेट्रोल, और U2 1.5 लीटर CRDi डीज़ल इंजन शामिल हैं. ये इंजन मैनुअल ट्रांसमिशन (MT), ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन (AT) और डुअल क्लच ट्रांसमिशन (DCT) गियरबॉक्स के साथ जोड़े गए हैं. इस एसयूवी में सैंड, मड और स्नो नाम से 3 अलग-अलग ड्राइविंग मोड्स भी दिए गए हैं.

पावर के मामले में...

1.2 लीटर पेट्रोल इंजन 83 PS की पावर और 114.7 Nm का टॉर्क जेनरेट करता है.

1.0 लीटर टर्बो GDI पेट्रोल इंजन 120 PS की पावर और 172 Nm का टॉर्क जेनरेट करता है.

1.5 लीटर CRDi डीज़ल इंजन 116 PS की पावर 250 Nm का टॉर्क जेनरेट करता है.

Hyundai Venue में कंपनी ने 65 से ज्यादा सेफ्टी फीचर्स दिए हैं. Photo: Hyundai.com

Venue में ADAS लेवल-2 की सेफ्टी

नई हुंडई वेन्यू में कंपनी ने एडवांस्ड हुंडई स्मार्टसेंस ADAS लेवल-2 तकनीक को शामिल किया है. यह सिस्टम 16 एडवांस ड्राइवर असिस्टेंस फीचर्स से लैस है, जो ड्राइविंग को न सिर्फ सुरक्षित बल्कि और भी सहज बनाते हैं. इसमें स्टॉप एंड गो के साथ स्मार्ट क्रूज़ कंट्रोल, फॉरवर्ड कोलिजन-अवॉइडेंस असिस्ट (कार, पैदल यात्री और साइकिल के लिए), फॉरवर्ड कोलिजन-अवॉइडेंस असिस्ट - जंक्शन टर्निंग और डायरेक्ट ऑनकमिंग जैसे फीचर्स शामिल हैं, जो संभावित टक्कर की स्थिति में ऑटोमेटिक ब्रेक लगाकर दुर्घटना को टालने में मदद करते हैं.

इसके अलावा लेन कीपिंग असिस्ट वाहन को अपनी लेन में बनाए रखता है, जबकि ड्राइवर अटेंशन वॉर्निंग सिस्टम ड्राइवर की थकान या ध्यान भटकने पर अलर्ट देता है. वहीं पार्किंग कोलिजन अवॉइडेंस असिस्ट (रीयर) फीचर रिवर्स पार्किंग के दौरान पीछे से आने वाली किसी भी ऑब्जेक्ट की चेतावनी देता है और टक्कर से बचाने के लिए ऑटोमेटिक ब्रेक लगाता है.

65 एडवांस और 33 स्टैंडर्ड सेफ्टी

नई वेन्यू में 65 से अधिक एडवांस्ड सेफ्टी फीचर्स दिए गए हैं, जिनमें से 33 फीचर्स सभी वेरिएंट्स में स्टैंडर्ड रूप से उपलब्ध हैं. यानी ये फीचर्स सभी वेरिएंट में मिलेंगे. इसमें 6 एयरबैग दिए गए हैं, जो किसी भी टक्कर की स्थिति में यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं. इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ESC) और हिल-स्टार्ट असिस्ट कंट्रोल (HAC) जैसी एडवांस तकनीक वाहन को फिसलने या ढलान पर पीछे खिसकने से रोकती हैं. इसमें ऑटो होल्ड के साथ इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक भी मौजूद है, जो ट्रैफिक सिग्नल या चढ़ाई पर वाहन को स्थिर रखता है.

Hyundai Venue में कंपनी ने एडवांस ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम (ADAS) लेवल-2 की सुविधा दी है. Photo: Hyundai.com

सराउंड व्यू मॉनिटर (SVM) ड्राइवर को चारों ओर का 360-डिग्री विजिबिलिटी प्रदान करता है, जिससे पार्किंग और तंग जगहों में ड्राइविंग आसान होती है. सभी चारों पहियों में डिस्क ब्रेक दिए गए हैं, जो बेहतर ब्रेकिंग परफॉर्मेंस तय करते हैं. टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (TPMS) हर समय टायरों के प्रेशर पर नजर रखता है, जबकि इलेक्ट्रो क्रोमिक मिरर (ECM) में टेलीमैटिक्स स्विचेस के साथ स्मार्ट फीचर्स दिए गए हैं.

कार के सभी सीटों पर 3-प्वाइंट सीट बेल्ट्स और रिमाइंडर सिस्टम मौजूद है, जो यात्रियों को सुरक्षा बेल्ट पहनने की याद दिलाता है. इसके अलावा, रोलओवर सेंसर भी दिया गया है जो किसी गंभीर हादसे या पलटने की स्थिति में तुरंत सुरक्षा सिस्टम को सक्रिय कर देता है. कुल मिलाकर सेफ्टी के मामले में नई वेन्यू काफी बेहतर है.

