Hyundai ने लॉन्च किया Creta Electric का नया वेरिएंट, 510 किमी की रेंज और कीमत है इतनी

Hyundai Creta Electric को पहली बार कंपनी ने इस साल भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो में लॉन्च किया था. अब कंपनी ने इसके 3 नए वेरिएंट को पेश किया है. साथ ही इस एसयूवी में अब दो नए कलर ऑप्शन भी मिलते हैं.

Hyundai Creta Electric दो अलग-अलग बैटरी पैक के साथ आती है. Photo: ITG
हुंडई मोटर इंडिया ने अपनी मशहूर इलेक्ट्रिक एसयूवी Creta Electric के वेरिएंट लाइनअप को और बढ़ाते हुए इसके 3 नए वेरिएंट्स को लॉन्च किया है. जिसमें एक्सीलेंस (42 kWh), एक्जीक्यूटिव टेक (42 kWh) और एक्जीक्यूटिव (O) (51.4 kWh) शामिल हैं. कंपनी का कहना है कि ये नए वेरिएंट्स मॉर्डन कस्टमर्स की बदलती जरूरतों को ध्यान में रखते हुए तैयार किए गए हैं. 

नए वेरिएंट में बैटरी पैक और थोड़े बहुत फीचर्स के अलावा अन्य कोई बड़ा बदलाव नहीं किया गया है. हुंडई ने क्रेटा इलेक्ट्रिक के लिए दो नए कलर ऑप्शन भी पेश किए हैं, जिसमें मैट ब्लैक और शैडो ग्रे शामिल हैं. तो आइये देखें तीनों नए वेरिएंट में क्या ख़ास है- 

Excellence (42 kWh) – लेवल 2 ADAS, डैशकैम, Surround View Monitor, फ्रंट पार्किंग सेंसर, इलेक्ट्रोक्रोमिक मिरर, रियर वायरलेस चार्जर, इलेक्ट्रिक 8-वे एडजस्टेबल ड्राइवर सीट (मेमोरी फंक्शन सहित), पैसेंजर सीट एडजस्टेबल, लेदर सीट्स, वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स, फोल्डेबल सीटबैक टेबल, रेन सेंसिंग वाइपर इत्यादि जैसे फीचर्स मिलते हैं.

Executive Tech (42 kWh) – एक्सीलेंस वेरिएंट में मिलने वाले फीचर्स के अतिरिक्त वॉयस-एक्टिवेटेड पैनोरामिक सनरूफ, ईको-लेदर अपहोल्स्ट्री, कूल्ड फ्रंट सीट्स और रियर सनशेड शामिल हैं.

Executive (O) (51.4 kWh) – एक्जीक्यूटिव टेक वेरिएंट के अलावा इसमें लंबी रेंज वाली बैटरी और इंटेलिजेंट पैनोरामिक सनरूफ जैसे प्रीमियम फीचर्स दिए गए हैं.

Hyundai Creta Electric के वेरिएंट और उनकी कीमत

बैटरी पैक वैरिएंट कीमत (एक्स-शोरूम)
  एक्जीक्यूटिव  18,02,200
  एक्जीक्यूटिव टेक 18,99,900
42 kWh प्रीमियम  19,99,900
  प्रीमियम (एचसी) 20,72,900
  एक्सीलेंस  21,29,900
  एक्सीलेंस (एचसी) 22,02,900
51.4 kWh एक्जीक्यूटिव (O) 19,99,900
  स्मार्ट (O) 21,53,100
  स्मार्ट (O) (एचसी)  22,26,100
  एक्सीलेंस  23,66,600
  एक्सीलेंस (एचसी)  24,39,600

 नोट: यहां पर (एचसी) का अर्थ होम चार्जर और (O) का अर्थ ऑप्शनल है. 

बैटरी पैक और रेंज

  • 42 kWh बैटरी पैक (एक्सीलेंस और एक्जीक्यूटिव टेक) – 420 किमी की रेंज
  • 51.4 kWh बैटरी पैक (एक्जीक्यूटिव (ऑप्शनल) – 510 किमी की रेंज

कनेक्टिविटी और टेक्नोलॉजी

सभी वेरिएंट्स में अब वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले की सुविधा दी गई है. वहीं, डैशकैम और रियर वायरलेस चार्जर टॉप वेरिएंट्स में उपलब्ध होंगे. हुंडई का उद्देश्य इलेक्ट्रिक SUV सेगमेंट में ग्राहकों के लिए और अधिक विकल्प उपलब्ध कराना है. कंपनी को उम्मीद है कि नए वेरिएंट्स के साथ क्रेटा इलेक्ट्रिक भारतीय बाजार में अपनी पकड़ और मजबूत करेगी.

