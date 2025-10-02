Hero vs Honda: जीएसटी छूट और फेस्टिव सीजन के बीच किसने मारी बाजी, जानें क्या कहते हैं आंकड़े

भारत का दोपहिया बाज़ार ने सितंबर में जबरदस्त रफ्तार पकड़ी है. जीएसटी में छूट और फेस्टिव सीजन की शुरुआत, दोनों ने ग्राहकों को ऐसा मौका दिया है लोग शोरूम की तरफ दौड़ पड़े. एक ओर Hero MotoCorp ने 6.87 लाख यूनिट्स बेचकर न सिर्फ़ अपनी पकड़ और मज़बूत की बल्कि तिमाही आधार पर भी दमदार ग्रोथ दिखाई. वहीं दूसरी ओर Honda ने 5.68 लाख यूनिट्स की बिक्री दर्ज कर, खासतौर पर निर्यात के दम पर अपनी रफ्तार बनाए रखी.

दोनों कंपनियों के आंकड़े बताते हैं कि घरेलू मांग से लेकर ग्लोबल मार्केट तक, भारतीय टू-व्हीलर इंडस्ट्री तेज रफ्तार पकड़े हुए है. दरअसल, 350 सीसी से कम इंजन क्षमता वाली बाइक्स पर अब 28% के बजाय केवल 18% जीएसटी लग रही है, जिसका नजीता है कि स्कूटर-बाइक्स की कीमत में तगड़ी कटौती हुई है. ऐसे में ग्राहकों को कम कीमत में दोपहिया खरीदने का मौका मिल रहा है.

Hero MotoCorp: 6.87 लाख वाहन

हीरो मोटोकॉर्प ने सितंबर में 6,87,220 दोपहिया वाहनों की बिक्री की, जो पिछले साल की तुलना में लगभग 8 फ़ीसदी अधिक रही. अगस्त की तुलना में यह उछाल और भी बड़ा रहा, करीब 24 फ़ीसदी. मोटरसाइकिल सेगमेंट में कंपनी की पकड़ वैसे ही मजबूत है, लेकिन स्कूटर सेगमेंट ने इस बार सबसे तेज़ रफ्तार दिखाई. पिछले साल के मुकाबले स्कूटर बिक्री में 54 फ़ीसदी से ज्यादा की बढ़त दर्ज हुई. घरेलू बिक्री में भी हीरो ने 5 फ़ीसदी की बढ़त पाई, जबकि निर्यात लगभग दोगुना हो गया.

Hero MotoCorp ने अपने वाहनों की कीमत में 14,055 रुपये तक की कटौती की है. Photo: Heromotocorp.com

दूसरी तिमाही यानी जुलाई से सितंबर में कंपनी ने कुल 16.9 लाख यूनिट्स बेचकर 11 फ़ीसदी की तिमाही वृद्धि दर्ज की. कंपनी ने इस दौरान एक बड़ा मील का पत्थर भी छुआ. 125 मिलियन यानी 1.25 करोड़ गाड़ियों के उत्पादन का आँकड़ा पार कर लिया. इलेक्ट्रिक सेगमेंट में भी हीरो अपने ब्रांड VIDA के ज़रिए पैठ मजबूत करता दिख रहा है. सितंबर में VIDA ने 12,700 से ज्यादा वाहनों की रजिस्ट्रेशन दर्ज की.

Honda: 5.68 लाख वाहन

होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर इंडिया का प्रदर्शन भी कमज़ोर नहीं रहा. कंपनी ने सितंबर में 5,68,164 यूनिट्स की बिक्री की, जो साल दर साल आधार पर करीब 5 फ़ीसदी की वृद्धि है. घरेलू बाज़ार में होंडा की ग्रोथ लगभग 3 फ़ीसदी रही, जबकि असली कमाल निर्यात में देखने को मिला. यहाँ 32 फ़ीसदी से ज्यादा उछाल दर्ज हुआ.

अगस्त की तुलना में कंपनी की कुल बिक्री 6 फ़ीसदी बढ़ी और निर्यात में यह बढ़त 16 फ़ीसदी तक पहुंच गई. दूसरी तिमाही में होंडा ने 16.18 लाख यूनिट्स बेचे, जो पिछले साल से करीब 4 फ़ीसदी ज्यादा रहे. हालांकि वित्तीय वर्ष की पहली छमाही यानी अप्रैल से सितंबर में कुल बिक्री में कंपनी को हल्की गिरावट का सामना करना पड़ा. यह आँकड़े करीब 4 फ़ीसदी नीचे रहे.

दोनों कंपनियों के प्रदर्शन पर सरसरी नज़र

पहलू हीरो मोटोकॉर्प होंडा सितंबर 2025 बिक्री 6,87,220 यूनिट्स 5,68,164 यूनिट्स साल-दर-साल वृद्धि (सितंबर) 7.88% 5.44% घरेलू बिक्री वृद्धि 5.01% 2.85% एक्सपोर्ट में बढ़त 94.84% 32.43% Q2 FY26 कुल बिक्री 16,90,702 यूनिट्स (+11.25%) 16,18,403 यूनिट्स (+3.69%) अप्रैल–सितंबर बिक्री 30,57,772 यूनिट्स (लगभग स्थिर) 29,91,024 यूनिट्स (मामूली गिरावट)

होंडा ने इस दौरान प्रोडक्शन और ब्रांडिंग पर भी जोर दिया. कंपनी ने CB350C Special Edition बाज़ार में उतारा. नया MyHonda-India मोबाइल ऐप लॉन्च किया और सड़क सुरक्षा अभियानों में भी सक्रिय भागीदारी दिखाई. गुजरात पुलिस को 50 विशेष क्विक रिस्पॉन्स टीम वाहन सौंपकर कंपनी ने अपने सामाजिक योगदान की झलक दी. इसके साथ ही होंडा मोटरस्पोर्ट्स में भी सक्रिय रही. MotoGP से लेकर टैलेंट कप तक भारतीय दर्शकों को जोड़े रखा.

इन दोनों कंपनियों के ताज़ा गवाह हैं कि, हीरो फिलहाल घरेलू मांग, निर्यात और इलेक्ट्रिक व्हीकल, यानी तीनों मोर्चों पर मजबूती से खड़ा है. जबकि होंडा अपनी रणनीति में एक्सपोर्ट, प्रोडक्शन और टेक्नोलॉजी को सेंटर में रख रहा है. भारतीय टू-व्हीलर इंडस्ट्री के लिए यह प्रतिस्पर्धा सकारात्मक संकेत है. त्योहारों के मौसम और GST सुधारों के बीच आने वाले महीनों में यह ग्रोथ और भी बेहतर होने की उम्मीद है.

---- समाप्त ----