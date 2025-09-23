scorecardresearch
 

GST छूट के बीच Hero का धमाका! लॉन्च किया नया Destini स्कूटर, कीमत 72,000 रुपये

Hero Destini 110 को कंपनी ने नए जीएसटी स्ट्रक्चर के हिसाब से लॉन्च किया है. इस स्कूटर पर नए नियम के अनुसार 18% जीएसटी ही लागू होगी. इससे स्कूटर काफी किफायती हो गया है. बाजार में इसका मुकाबला Honda Activa और TVS Jupiter जैसे मॉडलों से है.

Hero Destini 110 को कंपनी ने कुल दो वेरिएंट में पेश किया है. Photo: ITG
Hero Destini Scooter Launch: जीएसटी छूट से सरगर्म ऑटो बाजार में हीरो मोटोकॉर्प ने बड़ा दांव खेला है. जब तमाम कंपनियां दाम घटाने की होड़ में हैं, वहीं हीरो ने ग्राहकों को सिर्फ कीमत का तोहफा ही नहीं दिया, बल्कि एकदम नया स्कूटर Destini 110 लॉन्च किया है. महज 72,000 रुपये से शुरू होने वाला यह स्कूटर न सिर्फ किफायती है बल्कि लुक और डिज़ाइन के मामले में सेग्मेंट के लीडर Honda Activa को टक्कर देता है.

वेरिएंट और प्राइस

जनवरी 2025 में कंपनी ने Destini 125 का नया अवतार पेश किया था और अब उसी डिज़ाइन व स्टाइलिंग पर बेस्ड नया Destini 110 लॉन्च किया गया है. कंपनी ने इसे दो वेरिएंट्स में उतारा है. VX वेरिएंट की कीमत 72,000 रुपये और ZX जिसकी कीमत 79,000 रुपये (एक्स-शोरूम) रखी गई है.

लुक और डिज़ाइन

देखने में यह स्कूटर काफी हद तक बड़े मॉडल Destini 125 से मिलता-जुलता है. इसमें वही H-शेप्ड LED डे-टाइम-रनिंग लाइट (DRLs) और LED टेललैंप दिए गए हैं. इंडिकेटर्स एप्रन पर थोड़ा नीचे की ओर प्लेस किए गए हैं. चौड़ा फ्लोरबोर्ड और लंबी सीट के चलते ये स्कूटर एक आरामयदाक सवारी के लिए डिज़ाइन किया गया है.

Hero Destini Scooter
Hero Destini का बेस VX वेरिएंट (72,000 रुपये) Activa से सस्ता है. Photo: ITG

कलर ऑप्शन

  • VX वेरिएंट: ग्रे, ब्लू और व्हाइट
  • ZX वेरिएंट: ग्रे, ब्लू और रेड

इंजन और परफॉर्मेंस

Destini 110 में कंपनी ने 110.9 सीसी का इंजन दिया है, जो 8.1 bhp की पावर और 8.87 Nm का टॉर्क जेनरेट करता है. हीरो का दावा है कि यह स्कूटर 56.2 kmpl का माइलेज देगा. ZX वेरिएंट में कंपनी ने कैस्ट व्हील्स और फ्रंट डिस्क ब्रेक ब्रेक्स दिए हैं. वहीं  VX वेरिएंट में ड्रम ब्रेक सेटअप मिलता है. 

आंकड़ो में Destini

सीट हाइट 770 मिमी
व्हीलबेस 1,302 मिमी
ग्राउंड क्लीयरेंस 162 मिमी
वजन 114 किग्रा
फ्यूल टैंक 5.3 लीटर

मिलते हैं ये फीचर्स

दोनों वेरिएंट्स में प्रोजेक्टर LED हेडलाइट, LED टेल लैंप, डिगी-एनालॉग स्पीडोमीटर, फ्रंट ग्लव बॉक्स, इनबिल्ट USB चार्जिंग पोर्ट जैसे फीचर्स दिए गए हैं. सस्पेंशन के लिए सामने टेलिस्कोपिक फोर्क और पीछे सिंगल-साइड शॉक दिया गया है. दोनों वेरिएंट्स में 12-इंच ट्यूबलेस टायर दिए गए हैं. 

Honda Activa से तुलना

भारत का सबसे लोकप्रिय स्कूटर Honda Activa फिलहाल 73,000 रुपये से 77,500 (एक्स-शोरूम) की रेंज में उपलब्ध है. ऐसे में हीरो ने Destini 110 को रणनीतिक तरीके से पोजिशन किया है. इसका बेस VX वेरिएंट (72,000 रुपये) Activa से सस्ता है. टॉप ZX वेरिएंट (79,000 रुपये) थोड़ा महंगा जरूर है, लेकिन इसमें डिस्क ब्रेक, कैस्ट व्हील्स और LED प्रोजेक्टर हेडलैंप जैसे प्रीमियम फीचर्स हैं, जो Activa में नहीं मिलते.

---- समाप्त ----
