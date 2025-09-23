scorecardresearch
 

GST छूट के पहले दिन ही कार बाजार में 'महाबूम'! Hyundai ने 5 तो Maruti ने तोड़ा 35 साल का रिकॉर्ड

GST Impact on Cars: कार बाजार पर गुड्स एंड सर्विस टैक्स (GST) में छूट का तगड़ा असर देखने को मिला है. मारुति सुजुकी और हुंडई ने पहले दिन ही रिकॉर्डतोड़ बुकिंग दर्ज की है. कुछ कारों के स्टॉक खत्म होने नौबत आ गई है.

नए नियम के अनुसार अब छोटी कारों पर केवल 18% जीएसटी लगेगी. Photo: ITG
नए नियम के अनुसार अब छोटी कारों पर केवल 18% जीएसटी लगेगी. Photo: ITG

त्योहारों की धूम है, शोरूमों में भीड़ है और कंपनियों के सेल्स चार्ट पर आतिशबाज़ी हो रही है. जीएसटी छूट के बाद कारों की कीमतों में हुई कटौती ने ग्राहकों में ऐसा जोश भरा है कि, गाड़ियां लाइन लगाकर बिक रही हैं. एक तरफ मारुति सुज़ुकी ने 35 साल का रिकॉर्ड तोड़ा है तो, दूसरी ओर हुंडई के शोरूम पर नवरात्रि के मौके पर 5 सालों बाद ऐसी भीड़ देखने को मिली है. ये कार बाज़ार का महाकुंभ है, जहां हर कंपनी कटौती का 'प्रसाद' बांट रही है और ग्राहक झोली भर-भरकर ले जा रहे हैं.

भारतीय कार बाजार पर गुड्स एंड सर्विस टैक्स (GST) में छूट का तगड़ा असर देखने को मिला है. कारों की कीमत में जैसी ही कटौती का ऐलान हुआ है, कारों के शोरूम पर भारी भीड़ देखने को मिली है. मारुति सुजुकी और हुंडई ने पहले दिन ही हजारों कारों की बुकिंग, डिलीवरी और एंक्वॉयरी दर्ज की है. तो आइये देखते हैं, क्या कहते हैं जीएसटी 2.0 के पहले दिन के आंकड़े- 

मारुति सुज़ुकी ने तोड़ा 35 साल का रिकॉर्ड

देश की सबसे बड़ी कार निर्माता मारुति सुज़ुकी के लिए यह त्योहार किसी सुनहरे दौर से कम नहीं. कंपनी के सीनियर एग्जिक्युटिव ऑफिसर (मार्केटिंग एंड सेल्स) पार्थो बनर्जी ने बताया, “पिछले 35 साल में ऐसा जबरदस्त रिस्पॉन्स हमने नहीं देखा. पहले ही दिन 80,000 से ज्यादा एंक्वॉयरी (कारों के बारे में पूछताछ) हुई और 25,000 से अधिक कारें डिलीवर कर दी गईं. जल्द ही यह आंकड़ा 30,000 तक पहुंच जाएगा.” मारुति सुजुकी जीएसटी छूट के बाद पहले दिन मिलने वाले रिस्पांस से काफी उत्साहित है.

Maruti Dzire
Maruti ने अपनी कारों पर 1.29 लाख रुपये तक की छूट का ऐलान किया है. Photo: ITG

18 सितंबर को मारुति ने जीएसटी दरों में कटौती के साथ एक्स्ट्रा प्राइस कट का ऐलान किया था. तब से अब तक कंपनी को करीब 75,000 बुकिंग मिल चुकी हैं, यानी रोज़ाना औसतन 15,000 बुकिंग. जो सामान्य से करीब 50% ज्यादा है. छोटे कार सेगमेंट में तो बुकिंग्स लगभग दोगुनी हो रही हैं. डीलरशिप्स रात तक खुली हैं ताकि ग्राहकों को समय पर कार सौंपी जा सके.

छोटी कारों के स्टॉक खत्म होने का डर

जीएसटी छूट का सबसे बड़ा असर एंट्री लेवल और छोटी कारों की कीमत पर देखने को मिला है. मारुति सुजुकी के पोर्टफोलियो की सबसे सस्ती कार अब Maruti S-Presso हो गई है, जिसकी शुरुआती कीमत महज 3.50 लाख रुपये है. वहीं स्विफ्ट, डिजायर, बलेनो, फ्रोंक्स, वैगनआर की कीमतों में भी तगड़ी कटौती है. बताया जा रहा है कि, भारी डिमांड के चलते छोटी कारों के स्टॉक खत्म होने की नौबत आ गई है. 

Maruti Suzuki: 1.29 लाख तक की कटौती 

मारुति सुजुकी ने नए जीएसटी रिफॉर्म का फायदा सीधे ग्राहकों तक पहुंचाने का ऐलान किया है. अब कंपनी के पोर्टफोलियो की सबसे सस्ती कार S-Presso हो गई है. जो अब केवल 3,49,900 रुपये की शुरुआती कीमत में आती है. मारुति सुजुकी ने अपने कारों की कीमत में अधिकतम 1.29 लाख रुपये तक की कटौती की ऐलान किया है. जिसमें ब्रेजा, ऑल्टो, वैगनआर और स्विफ्ट इत्यादि सभी कारें शामिल हैं.

Hyundai Creta GST Price Cut
Hyundai Creta पर कंपनी ने 38,311 रुपये तक की कटौती की है. Photo: Hyundai.com

हुंडई ने तोड़ा 5 साल का रिकॉर्ड

मारुति की तरह ही ह्युंडई मोटर इंडिया लिमिटेड (HMIL) ने भी इस नवरात्रि धमाकेदार शुरुआत की है. कंपनी ने पहले दिन ही बीते 5 साल का सबसे बड़ा डीलर बिलिंग रिकॉर्ड बनाया है.  हुंडई मोटर इंडिया लिमिटेड के डायरेक्टर तरूण गर्ग ने बताया, “नवरात्रि का शुभारंभ जीएसटी 2.0 के रिफॉर्म्स की वजह से बहुत ही शानदार रहा है. पहले ही दिन लगभग 11,000 डीलर बिलिंग दर्ज हुईं. यह ग्राहकों के भरोसे और मजबूत फेस्टिव सेंटीमेंट का सबूत है.”

गर्ग ने साफ किया कि हुंडई सबसे पहले ग्राहकों तक जीएसटी लाभ पहुंचाने वाली कंपनियों में शामिल रही है. उनका कहना है कि आने वाले दिनों में भी मांग बनी रहेगी और कंपनी ग्राहकों को वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट डिलीवर करती रहेगी. हुंडई ने भी अपने पोर्टफोलियो में शामिल कारों की कीमतों में बंपर कटौती का ऐलान किया है.

Hyundai: 2.40 लाख रुपये तक की कटौती

हुंडई ने अपनी कारों की कीमत में अधिकतम 2.4 लाख रुपये तक की कटौती की है. कंपनी ने अपने प्रीमियम एसयूवी टक्सन पर सबसे ज्यादा 2,40,303 रुपये की कटौती की है. वहीं Creta के दाम में 38,311 रुपये की कटौती की गई है. अब इसकी शुरुआती कीमत 10.73 लाख रुपये हो गई है जो पहले 11.11 लाख रुपये हुआ करती थी. Grand i10 की कीमत में 51,022 रुपये की कटौती देखने को मिली है, अब इसकी शुरुआती कीमत 5.47 लाख रुपये हो गई है, जो पहले 5.99 लाख रुपये हुआ करती थी. 

