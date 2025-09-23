scorecardresearch
 

GST छूट और नवरात्रि का डबल-डोज! Tata ने पहले दिन ही की 10,000 कारों की डिलीवरी

GST Cut on Tata Cars: जीएसटी में छूट के बाद टाटा की कारों की कीमत में 1.55 लाख रुपये तक की कटौती की गई है. इसके अलावा कंपनी त्योहारी सीजन के मौके पर कारों की खरीदारी पर कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट भी दे रही है. जिसके बाद ग्राहक 2 लाख रुपये तक की बचत कर सकते हैं.

Tata Nexon पर कंपनी ने सबसे ज्यादा 1.55 लाख रुपये की कटौती की है. Photo: Cars.tatamotors.com
Tata Motors Navaratri Sale: गुड्स एंड सर्विस टैक्स (GST Reform) में सुधार के रूझान आने शुरू हो गए हैं. पहले दिन ही कार कंपनियों ने रिकॉर्डतोड़ बुकिंग और डिलीवरी दर्ज की है. जहां एक तरह मारुति सुजुकी ने एक दिन में 35 सालों की बुकिंग का रिकॉर्ड तोड़ा है, वहीं टाटा मोटर्स के लिए भी जीएसटी छूट के बाद नवरात्रि का पहला दिन बेहद ही शानदार रहा है. पहले दिन ही कंपनी के शोरूमों पर भारी भीड़ देखने को मिली है.

क्या कहते हैं फर्स्ट-डे के आंकड़े

GST छूट के बाद कारों की कीमतों में भारी कटौती की गई है, जिसका सीधा असर कारों की बिक्री और बुकिंग पर देखने को मिल रहा है. टाटा मोटर्स ने अपने बयान में बताया कि, जीएसटी छूट के बाद पहले दिन ही कंपनी को नई कारों के लिए 25,000 से ज्यादा एंक्वायरी (कारों के बारे में पूछताछ) मिली है. इसके अलावा कंपनी ने एक दिन में 10,000 कारों की डिलीवरी की है. 

Tata के कारों पर 2.00 लाख तक की बचत

टाटा मोटर्स ने हाल ही में हुए जीएसटी छूट के अलावा अपने कारों पर एक्स्ट्रा बेनिफिट भी दे रही है. जिसे मिलाकर ग्राहक पूरे 2 लाख रुपये तक की बचत कर सकते हैं. कारों की कीमत में कटौती की बात करें तो टाटा ने अपनी सबसे सस्ती कार टिएगो की कीमत में अधिकतम 75,000 रुपये तक की कटौती की है. अब इसकी शुरुआती कीमत 4.57 लाख रुपये हो गई है. 

वहीं Nexon पर कंपनी ने सबसे ज्यादा 1.55 लाख रुपये की कटौती की है. अब ये 7.31 लाख रुपये की शुरुआती कीमत में आती है. इसके साथ 45,000 रुपये तक का एक्स्ट्रा बेनिफिट भी दिया जा रहा है. जिसे मिलाकर ग्राहक इस एसयूवी की खरीद पर पूरे 2 लाख रुपये तक की बचत कर सकते हैं. वहीं हैरियर और सफारी के दाम में क्रमश: 1.44 लाख और 1.48 लाख रुपये की कटौती की गई है. इनकी कीमत अब क्रमश: 13.99 लाख और 14.66 लाख रुपये से शुरु होती है.

