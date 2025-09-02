scorecardresearch
 

Feedback

Tesla India Booking: डेढ़ महीने में बामुश्किल बुक हुईं 600 कारें, क्या भारतीयों को पसंद नहीं आ रही टेस्ला? रिपोर्ट

Tesla Model Y को कंपनी ने भारतीय बाजार में कुल 2 वेरिएंट (स्टैंडर्ड और लांग रेंज) में पेश किया है. इस कार की डिलीवरी दूसरी तिमाही से शुरू होने की उम्मीद है. मुंबई में पहला शोरूम शुरू करने के बाद टेस्ला ने हाल ही में दिल्ली में अपना दूसरा शोरूम शुरू किया है. इस कार की ऑफिशियल बुकिंग देश भर में शुरू है.

Advertisement
X
Tesla Model Y का लॉन्ग रेंज वेरिएंट 622 किमी की ड्राइविंग रेंज देता है. Photo: ITG
Tesla Model Y का लॉन्ग रेंज वेरिएंट 622 किमी की ड्राइविंग रेंज देता है. Photo: ITG

Tesla Model Y Bookings: दुनिया के सबसे अमीर शख्स एलन मस्क की इलेक्ट्रिक कार निर्माता कंपनी टेस्ला ने बीते 15 जुलाई को भारतीय बाजार में आधिकारिक कदम रखा था. कंपनी ने इस दिन मुंबई में अपने शोरूम के शुरुआत के साथ ही अपनी पहली कार Tesla Model Y को भी यहां के बाजार में लॉन्च किया था. इसके साथ ही कार की ऑफिशियल बुकिंग भी शुरू कर दी गई थी. लेकिन ऐसा लग रहा है कि, शुरुआती हो-हल्ले के बाद टेस्ला को वैसा रिस्पांस नहीं मिल रहा है, जैसा कि उम्मीद की गई थी. तकरीबन डेढ़ महीने बाद भी कंपनी ने इस कार की बहुत ही सीमित बुकिंग दर्ज की है.

Tesla India को मिले इतने ऑर्डर

ब्लूमबर्ग न्यूज की एक रिपोर्ट के अनुसार, टेस्ला को भारत में मिड-जुलाई से बिक्री शुरू करने के बाद अब तक सिर्फ 600 से थोड़ा अधिक कारों के ऑर्डर मिले हैं. यह संख्या कंपनी की अपनी उम्मीदों से भी काफी कम है. रिपोर्ट में मामले से जुड़े लोगों के हवाले से यह जानकारी दी गई है. रिपोर्ट में बताया गया है कि शुरुआती डिलीवरी फिलहाल मुंबई, दिल्ली, पुणे और गुरुग्राम तक ही सीमित रहेगी. 

चूंकि टेस्ला अभी भारत में कारों को इंपोर्ट करके ला रहा है. बताया जा रहा है कि, शिपमेंट की साइज उन ग्राहकों से मिले पूरे भुगतान और कंपनी की इन चार शहरों से बाहर डिलीवरी करने की क्षमता पर निर्भर करेगा, जहां उसके शोरूम मौजूद हैं. मुंबई के बाद टेस्ला ने दिल्ली में अपना दूसरा शोरूम किया और अब गुरुग्राम की तैयारी है.

सम्बंधित ख़बरें

Car Sales In August GST Price Cut
GST छूट के इंतज़ार में गिरी गाड़ियों की बिक्री, टाटा-मारुति सब बेहाल 
Maruti Escudo
ब्रेजा से बड़ी... ग्रैंड विटारा से सस्ती! 3 सितंबर को लॉन्च होगी Maruti Escudo 
Lanzante Lord Ganesha Logo
टेक्नोलॉजी के साथ आस्था का संगम! ब्रिटिश सुपर कार कंपनी के लोगो में भगवान गणेश 
Tesla Delhi Showroom First look
Tesla Delhi Showroom: चमचमाती कारों के साथ दिल्ली में टेस्ला की एंट्री, देखें शोरूम के भीतर का नज़ारा 
Tesla
भारत में Tesla का पहला Supercharging Station लॉन्च 
Advertisement
Tesla Mumbai Showroom
Tesla के भारत में कुल 2 दो शोरूम हैं, और देश भर में कार की बुकिंग शुरू है. Photo Reuters

कब शुरू होगी डिलीवरी?

टेस्ला ने अब पूरे भारत में अपनी Model Y की ऑफिशियल बुकिंग शुरू कर दी है. इसे कंपनी के आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से देश के किसी भी कोने से बुक किया जा सकता है. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार टेस्ला इंडिया तीसरी तिमाही से कारों की डिलीवरी शुरू करेगी. सबसे पहले मुंबई, पुणे, दिल्ली और गुरुग्राम में कार की डिलीवरी की जाएगी. 

टेस्ला मॉडल वाई की कीमत

कार की बात करें तो इसे दो वेरिएंट में भारतीय बाजार में लॉन्च किया गया है. इसके स्टैंडर्ड वेरिएंट की कीमत 59.89 लाख रुपये और लांग रेंज वेरिएंट की कीमत 67.89 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) है. दिल्ली में इसके दोनों वेरिएंट की ऑन रोड कीमत क्रमश: 61.07 लाख रुपये और 69.15 लाख रुपये है. चूंकि कार को पूरी तरह से इंपोर्ट कर भारत में लाया जा रहा है, इसलिए हैवी इंपोर्ट ड्यूटी के चलते इसकी कीमत काफी ज्यादा है. वहीं टेस्ला भारत में उस सेग्मेंट के ग्राहकों को टार्गेट कर रही है, जिसकी हिस्सेदारी पैसेंजर कार सेग्मेंट में केवल 4% है. 

Tesla Model Y दो अलग-अलग बैटरी पैक (60 kWh और बड़े 75 kWh बैटरी पैक) के साथ आ रही है. 60 kWh की बैटरी एक बार चार्ज करने पर 500 किमी की ड्राइविंग रेंज (WLTP सर्टिफाइड) देती है. जबकि लॉन्ग रेंज वेरिएंट 622 किमी की ड्राइविंग रेंज देता है. इस कार को यहां के बाजार में कुल 7 अलग-अलग बॉडी कलर और 2 भिन्न इंटीरियर थीम के साथ पेश किया गया है. बता दें कि, रंगों के अनुसार भी कार की कीमत में काफी बदलाव होता है.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement