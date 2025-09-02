Tesla India Booking: डेढ़ महीने में बामुश्किल बुक हुईं 600 कारें, क्या भारतीयों को पसंद नहीं आ रही टेस्ला? रिपोर्ट

Tesla Model Y Bookings: दुनिया के सबसे अमीर शख्स एलन मस्क की इलेक्ट्रिक कार निर्माता कंपनी टेस्ला ने बीते 15 जुलाई को भारतीय बाजार में आधिकारिक कदम रखा था. कंपनी ने इस दिन मुंबई में अपने शोरूम के शुरुआत के साथ ही अपनी पहली कार Tesla Model Y को भी यहां के बाजार में लॉन्च किया था. इसके साथ ही कार की ऑफिशियल बुकिंग भी शुरू कर दी गई थी. लेकिन ऐसा लग रहा है कि, शुरुआती हो-हल्ले के बाद टेस्ला को वैसा रिस्पांस नहीं मिल रहा है, जैसा कि उम्मीद की गई थी. तकरीबन डेढ़ महीने बाद भी कंपनी ने इस कार की बहुत ही सीमित बुकिंग दर्ज की है.

Tesla India को मिले इतने ऑर्डर

ब्लूमबर्ग न्यूज की एक रिपोर्ट के अनुसार, टेस्ला को भारत में मिड-जुलाई से बिक्री शुरू करने के बाद अब तक सिर्फ 600 से थोड़ा अधिक कारों के ऑर्डर मिले हैं. यह संख्या कंपनी की अपनी उम्मीदों से भी काफी कम है. रिपोर्ट में मामले से जुड़े लोगों के हवाले से यह जानकारी दी गई है. रिपोर्ट में बताया गया है कि शुरुआती डिलीवरी फिलहाल मुंबई, दिल्ली, पुणे और गुरुग्राम तक ही सीमित रहेगी.

चूंकि टेस्ला अभी भारत में कारों को इंपोर्ट करके ला रहा है. बताया जा रहा है कि, शिपमेंट की साइज उन ग्राहकों से मिले पूरे भुगतान और कंपनी की इन चार शहरों से बाहर डिलीवरी करने की क्षमता पर निर्भर करेगा, जहां उसके शोरूम मौजूद हैं. मुंबई के बाद टेस्ला ने दिल्ली में अपना दूसरा शोरूम किया और अब गुरुग्राम की तैयारी है.

Tesla के भारत में कुल 2 दो शोरूम हैं, और देश भर में कार की बुकिंग शुरू है. Photo Reuters

कब शुरू होगी डिलीवरी?

टेस्ला ने अब पूरे भारत में अपनी Model Y की ऑफिशियल बुकिंग शुरू कर दी है. इसे कंपनी के आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से देश के किसी भी कोने से बुक किया जा सकता है. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार टेस्ला इंडिया तीसरी तिमाही से कारों की डिलीवरी शुरू करेगी. सबसे पहले मुंबई, पुणे, दिल्ली और गुरुग्राम में कार की डिलीवरी की जाएगी.

टेस्ला मॉडल वाई की कीमत

कार की बात करें तो इसे दो वेरिएंट में भारतीय बाजार में लॉन्च किया गया है. इसके स्टैंडर्ड वेरिएंट की कीमत 59.89 लाख रुपये और लांग रेंज वेरिएंट की कीमत 67.89 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) है. दिल्ली में इसके दोनों वेरिएंट की ऑन रोड कीमत क्रमश: 61.07 लाख रुपये और 69.15 लाख रुपये है. चूंकि कार को पूरी तरह से इंपोर्ट कर भारत में लाया जा रहा है, इसलिए हैवी इंपोर्ट ड्यूटी के चलते इसकी कीमत काफी ज्यादा है. वहीं टेस्ला भारत में उस सेग्मेंट के ग्राहकों को टार्गेट कर रही है, जिसकी हिस्सेदारी पैसेंजर कार सेग्मेंट में केवल 4% है.

Tesla Model Y दो अलग-अलग बैटरी पैक (60 kWh और बड़े 75 kWh बैटरी पैक) के साथ आ रही है. 60 kWh की बैटरी एक बार चार्ज करने पर 500 किमी की ड्राइविंग रेंज (WLTP सर्टिफाइड) देती है. जबकि लॉन्ग रेंज वेरिएंट 622 किमी की ड्राइविंग रेंज देता है. इस कार को यहां के बाजार में कुल 7 अलग-अलग बॉडी कलर और 2 भिन्न इंटीरियर थीम के साथ पेश किया गया है. बता दें कि, रंगों के अनुसार भी कार की कीमत में काफी बदलाव होता है.

