scorecardresearch
 

Feedback

बच्चों और वयस्कों के लिए कितनी सेफ है Citroen Aircross? क्रैश टेस्ट में मिली इतनी सेफ्टी रेटिंग

संयोगवश, Citroen Aircross ने भारत न्यू कार असेस्मेंट प्रोग्राम (Bharat NCAP) के एडल्ट सेफ्टी में कंपनी की लोकप्रिय कूपे स्टाइल एसयूवी Basalt की तुलना में 0.86 प्वाइंट ज्यादा स्कोर किया है. ये एसयूवी दो पेट्रोल इंजन ऑप्शन के साथ आती है.

Advertisement
X
Citroen Aircross की शुरुआती कीमत 8.32 लाख रुपये है. Photo: Bncap.in
Citroen Aircross की शुरुआती कीमत 8.32 लाख रुपये है. Photo: Bncap.in

Citroen Aircross Crash Test: सड़क पर चलते वक्त सबसे बड़ी चिंता किसकी होती है? जान की. गाड़ी कितनी भी चमचमाती हो, फीचर्स से लदी हो, पर अगर टक्कर लग जाए तो ड्राइवर-यात्री कितने सुरक्षित रहेंगे... यही असली कसौटी है. अब Citroen ने इसी कसौटी पर अपने लिए एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है. कंपनी की Aircross SUV को भारत के सेफ्टी असेसमेंट प्रोग्राम Bharat NCAP में 5-स्टार रेटिंग मिली है. यानी अब इस SUV के साथ सफर करना और भी भरोसेमंद हो गया है.

भारत न्यू कार असेस्मेंट प्रोग्राम (Bharat NCAP) क्रैश टेस्ट में एडल्ट ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन में 5-स्टार और चाइल्ड ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन में 4-स्टार रेटिंग मिली है. इस टेस्ट में Aircross 5S वेरिएंट ने वयस्कों की सुरक्षा (AOP) के मामले में कुल 32 में से 27.05 प्वाइंट और बच्चों की सुरक्षा (COP) में 49 में से 40 प्वाइंट स्कोर किया है. 

स्टेलेंटिस इंडिया के बिज़नेस हेड और डायरेक्टर कुमार प्रीयेश ने कहा कि यह रेटिंग कंपनी की Citroën 2.0 रणनीति का हिस्सा है, जहां कार के डिजाइन, सेफ्टी और कम्फर्ट को भारतीय सड़कों के हिसाब से डेवलप किया जा रहा है.

Citroen Aircross
Citroen Aircross को चाइल्ड ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन में 4-स्टार रेटिंग मिली है. Photo: Bncap.in

कैसी है Aircross SUV

Aircross SUV इंडियन मार्केट में 8.32 लाख रुपये की शुरुआती कीमत में आती है. इसके टॉप वेरिएंट की कीमत 14.10 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) है. इस एसयूवी की खासियत यह है कि इसमें 40 से ज़्यादा एक्टिव और पैसिव सेफ्टी फीचर्स स्टैंडर्ड दिए गए हैं. इनमें 6 एयरबैग, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ESC), ISOFIX चाइल्ड सीट एंकर, हिल-होल्ड असिस्ट, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम और सभी सीटों पर थ्री-पॉइंट सीट बेल्ट जैसे फीचर्स शामिल हैं. 

Advertisement

कार की बॉडी भी खास तकनीक से बनी है जिसमें हाई स्ट्रेंथ स्टील, एडवांस्ड हाई स्ट्रेंथ स्टील (AHSS) और अल्ट्रा हाई स्ट्रेंथ स्टील (UHSS) का इस्तेमाल हुआ है. इसका फायदा यह होता है कि फ्रंट और साइड इम्पैक्ट के दौरान बॉडी के केबिन के भीतर घुसने की संभावना कम से कम होती है और यात्रियों को ज्यादा सुरक्षा मिलती है.

सिर्फ सेफ्टी ही नहीं, Citroen ने इसमें कम्फर्ट और स्टाइल का भी ध्यान रखा है. SUV में LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प, ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, पावर-फोल्डिंग ORVMs, रियर AC वेंट्स, सॉफ्ट-टच इंस्ट्रूमेंट पैनल और डोर-माउंटेड पावर विंडो स्विच दिए गए हैं.

इंजन ऑप्शन

इंजन ऑप्शंस की बात करें तो Aircross में दो विकल्प मिलते हैं, जिसमें 1.2-लीटर टर्बोचार्ज्ड इंजन और नैचुरली एस्पिरेटेड इंजन शामिल हैं. ये 110hp तक की पावर और 205Nm का टॉर्क जेनरेट करते हैं. साथ में 5-स्पीड मैनुअल, 6-स्पीड मैनुअल और 6-स्पीड ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन के विकल्प भी दिया गया है. SUV 5-सीटर और 5+2 सीटिंग लेआउट में उपलब्ध है.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement