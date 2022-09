हार गया हाथी...Bolero चालक ने दिखाई हिम्मत, आनंद महिंद्रा ने नाम रख दिया Captain Cool

आप जंगल सफारी (Jungal Safari) में सैर कर रहे हैं और इस बीच आपके सामने विशाल हाथी (Elephant) आ जाए और वो आपकी ओर आगे बढ़ता ही जाए, सोचिए ऐसे समय में आपकी क्या हालत होगी. जाहिर है आप उपनी जान बचाने के लिए सैर बीच में छोड़ बाहर की ओर भागेंगे. कुछ ऐसा ही हुआ काबिनी नेशनल पार्क (Kabini Reserve) में, लेकिन यहां एक ड्राइवर ने ऐसे समय पर जो बहादुरी दिखाई, देश के जाने-माने उद्योगपति आनंद महिंद्रा (Anand Mahindra) भी उसके कायल हो गए.

जंगल सफारी में बोलेरो-हाथी की रेस

महिंद्रा एंड महिंद्रा समूह के चेयरमैन (Mahindra Chairman) आनंद महिंद्रा सोशल मीडिया पर खासे एक्टिव रहते हैं और आए दिन कुछ ना कुछ ऐसा पोस्ट करते रहते हैं, जो वायरल हो जाता है. इस बार उन्होंने एक ड्राइवर की बहादुरी का वीडियो ट्विटर (Twitter) पर शेयर किया है. खास बात ये है कि ये ड्राइवर महिंद्रा की ही बोलेरो (Mahindra Bolero) को ड्राइव कर रहा था. आखिरकार, उसने हाथी को हराने में सफलता पाई.

ड्राइवर ने दिखाई हिम्मत, हारा हाथी

अब बात करते हैं इस वीडियो की, तो बता दें काबिनी नेशनल पार्क में जब ये ड्राइवर बोलेरो (Bolero) चलाते हुए आगे बढ़ रहा था, उसी समय उसके सामाने गजराज आ खड़े हुए और बोलेरो की ओर तेजी से आगे बढ़ने लगे. अपने सामने हाथी को बढ़ते देख इस ड्राइवर ने बोलेरो को रिवर्स में चलाना शुरू कर दिया. गाड़ी रिवर्स होते देख हाथी ने भी अपनी रफ्तार तेज कर दी, लेकिन ड्राइवर घबराया नहीं और स्पीड से गाड़ी को पीछे लेता रहा. वीडियो में देखा जा सकता है कि बोलेरो में यात्री भी सवार है. यानी ड्राइवर को न केवल खुद की बल्कि सवारी की भी जान बचानी थी.

This was apparently at the Kabini Reserve last Thursday. I hereby anoint the man at the wheel as the best Bolero driver in the world & also nickname him Captain Cool. pic.twitter.com/WMb4PPvkFF