JCB से उफनते नाले को पार कर रहे लोग, आनंद महिंद्रा बोले- जहां चाह वहां राह…

कर्नाटक में आफत बनी बारिश (karnataka Rain) से हाल-फिलहाल राहत मिलती नजर नहीं आ रही है. बेंगलुरु (Bengaluru) समेत कई शहरों में बाढ़ जैसे हालात हैं. सड़कों से लेकर घरों और दुकानों तक सब पानी से लबालब हैं. लोगों को अपने घर पहुंचने के लिए जद्दोजहद करनी पड़ रही है. इसका एक नजारा सामने आया बेंगलुरु में, जहां एक JCB के जरिए लोग उफनते हुए नाले को पार कर रहे हैं. इस वीडियो को महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन आनंद महिंद्रा (Anand Mahindra) ने ट्विटर पर पोस्ट किया है.

3 दिन जारी रहेगी झमाझम बारिश

सबसे पहले बात करें सिलिकॉन सिटी (Silicon City) में बारिश से बिगड़े हालात की. तो बता लें बारिश के चलते लोग अपने घरों में कैद रहने को मजबूर हैं और जो बाहर हैं वो अपने घर पहुंचने की जुगाड़ में लगे हैं. भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने भी अगले 3 दिन जोरदार बारिश का ये सिलसिला जारी रहने का अनुमान जताया है. मौसम विभाग ने बेंगलुरु, कोडागु, उत्तर कन्नड़, दक्षिण कन्नड़, उडुपी और चिकमंगलूर में बारिश को लेकर येलो अलर्ट (Yellow Alert) जारी किया है.

JCB बनी लोगों की मददगार

दिग्गज भारतीय उद्योगपति और महिंद्रा एंड महिंद्रा समूह (Mahindra Group) के चेयरमैन आनंद महिंद्रा (Anand Mahindra) ने अपने ट्विटर अकाउंट पर यह वीडियो पोस्ट किया है. इसमें एक पानी से लबालब भरे और उफनते हुए नाले में एक जेसीबी (JCB) चलती नजर आ रही है. जो कि लोगों को एक तरफ से दूसरी तरफ पहुंचा रही है. इसके खुदाई करने वाले अगले हिस्से पर लोग अपने बैग टांगे खड़े नजर आ रहे हैं. जबकि ड्राइवर के पास बैठा एक व्यक्ति बारिश और बाढ़ के इस नजारे को अपने मोबाइल के कैमरे में कैद करता दिख रहा है.

