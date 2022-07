नई Mahindra Scorpio में क्या है 'N' का मतलब, आनंद महिंद्रा को लोगों से मिले ये मजेदार जवाब!

महिंद्रा एंड महिंद्रा ने अपनी नई एसयूवी महिंद्रा स्कॉर्पियो-एन (Mahindra Scorpio-N) लॉन्च कर दी है. कंपनी इसे Big Daddy of SUVs कह रही है, लेकिन क्या आपको पता है कि नई स्कॉर्पियो के नाम के साथ 'N'क्यों जोड़ा गया. लोगों ने इसे लेकर आनंद महिंद्रा से ट्विटर (Anand Mahindra Twitter) पर सवाल किया, तो उन्होंने उल्टा लोगों से ही इसका मतलब बताने के लिए कहा, जानें क्या-क्या जवाब मिले.

Scorpio-N की जगह Scorpion रख लेते नाम

यश विजयकर नाम के एक यूजर ने आनंद महिंद्रा से सवाल किया था कि नई स्कॉर्पियो को Scorpio-N क्यों कह रहे हैं, जबकि इसे Scorpion भी तो कह सकते थे. इसके जवाब में आनंद महिंद्रा ने कहा-ये एक अच्छा सवाल है. बाकी लोगों को क्या लगता है? देखते हैं कि कौन इसके सही जवाब के करीब पहुंच पाता है.

Good question. What do you think? Will be interesting to see who comes closest to the right answer… https://t.co/WDY2nnOVGo