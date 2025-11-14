scorecardresearch
 

'मैं Thar और रॉयल एनफील्ड चलाती हूं, मैं अपमानित...!', DGP के बयान पर गुल पनाग का पलटवार

हरियाणा के DGP ओ. पी. सिंह ने एक प्रेस वार्ता के दौरान कहा था कि, थार और बुलेट बदमाश चलाते हैं. इस तरह की गाड़ी का च्वॉइस लोगों का माइंडसेट शो करता है. इस तरह की गाड़ी चलाने वाले सिरफिरे होते हैं. अब एक्ट्रेस गुल पनाग ने डीजीपी का नाम लिए बिना पलटवार किया है.

गुल पनाग ने थार और रॉयल एनफील्ड की तारीफ की है. Photo: FB/Gul Panag
गुल पनाग ने थार और रॉयल एनफील्ड की तारीफ की है. Photo: FB/Gul Panag

Gul Panag Thar Royal Enfield: महिंद्रा थार और रॉयल एनफील्ड बुलेट एक बार फिर से चर्चा में है. अपने किसी नए मॉडल के लॉन्च के वजह से नहीं बल्कि हरियाणा डीजीपी के एक बयान के चलते. हाल ही में राज्य के पुलिस महकमे के सबसे बड़े अधिकारी डीजीपी ओ. पी. सिंह ने अपने एक बयान में कहा था कि, जो लोग थार और बुलेट चलाते हैं वो अपराधी और सिरफिरे होते हैं. जिसके बाद सोशल मीडिया पर काफी हो हल्ला मचा था. 

अब बॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री गुल पनाग ने थार और बुलेट की तारीफ की है. गुल पनाग ने सोशल मीडिया पर इन दोनों गाड़ियों को लेकर एक लंबा चौड़ा पोस्ट किया है. हालांकि अपने इस पोस्ट में गुल पनाग ने कहीं पर भी डीजीपी के बयान या हाल में हुए किसी घटना का जिक्र नहीं किया है. लेकिन माना जा रहा है कि, एक्ट्रेस ने अपने इस पोस्ट के जरिए थार और बुलेट को लेकर 'पूर्वाग्रह' बनाने वालों को एक तगड़ा जवाब जरूर दिया है.

मैं थार चलती हूं...

गुल पनाग ने अपने पोस्ट में लिखा कि, "मैं थार और रॉयल एनफील्ड चलाती हूं. मेरे परिवार की कई महिलाएँ रॉयल एनफील्ड बुलेट और थार चलाती हैं. पीढ़ियों से. किस्से-कहानियों पर बेस्ड सामान्य धारणाएँ सड़क सुरक्षा को मज़बूत करने में मदद नहीं करते हैं. थार और बुलेट भारत के प्रतिष्ठित और आइकॉनिक ब्रांड हैं, जिन्हें उनकी क्षमता और स्टाइल के लिए सराहा जाता है. इन्हें कमतर आँकने का कोई मतलब नहीं है."

उन्होंने आगे लिखा है कि, "एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जो थार और बुलेट दोनों चलाता है, मैं अपमानित महसूस नहीं करती हूँ. मैंने कभी किसी किताब को उसके कवर से आंकने में विश्वास नहीं किया. नागरिकों को रूढ़िबद्ध बनाकर कानून को प्रभावी नहीं बनाया जा सकता है. बल्कि एक ऐसा लॉ-मैनेजमेंट सिस्टम बनाना चाहिए, जो कानून के प्रति सम्मान और किसी भी गलत परिणामों के लिए हेल्दी फियर, दोनों को प्रेरित करे. हमारा फोकस यहीं होना चाहिए."

गुल पनाग, को ड्राइविंग का ख़ासा शौक है. चाहे रील हो या रियल लाइफ, किसी भी फ्रेम में मौका मिलने पर वो खुद को गाड़ी चलाने से नहीं रोक पाती हैं. जैसा कि गुल पनाग ने अपने पोस्ट में खुद कहा कि, उनके पास महिंद्रा थार और रॉयल एनफील्ड दोनों गाड़ियां हैं. कई बार फिल्मों और वेब सीरीज में उन्हें थार और बुलेट चलाते देखा भी गया है. 
 

