दुर्गाजी का रूप या कोई लोकदेवी... नवरात्रि में पूजी जाने वाली सांझी माता कौन हैं

सांझी पूजा हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र में नवरात्रि के दौरान मनाई जाने वाली एक पारंपरिक देवी पूजा है. इसमें मिट्टी और गोबर से दीवार पर देवी की आकृति बनाई जाती है, जिसे फूलों से सजाया जाता है और भजन-कीर्तन के साथ आरती की जाती है.

नवरात्रि में सांझी माता के पूजन की परंपरा है
शाम ढल रही है, सूर्य देव अपने पश्चिम के दरवाजे से रवाना हो रहे हैं. आंगन को झाड़-बुहार का साफ कर लिया गया है. मां-दादी ने भी बाल संवार लिए हैं. अब मां पूजा घर की ओर बढ़ती हैं. तब तक बड़ी-बुजुर्ग खेल रहे बच्चों को आवाज देती हैं, 'चलो आ जाओ, सब मुंह-हाथ धो लो, फिर इधर आओ' बच्चों ने बात सुनीं, जैसा कहा गया था वैसा ही किया. लड़कियों ने मां के हाथ से दियालियां (मिट्टी के दीपक) और उनमें तेल भरने लगे, लड़कों ने रुई से बाती बनाना शुरू की. थोड़ी ही देर में सभी एक साथ एक दीवार के सामने जा खड़े हुए है.

इस दीवार पर तालाब की जलोढ़ मिट्टी और गोबर से किसी देवी की आकृति बनी है. उसके इर्द-गिर्द सितारे से जड़े हैं. अगल-बगल सूरज-चांद बने हैं. कुछ पेड़ जैसा भी है और कुछ अन्य आकृतियां भी बनी हुई हैं. ये सब दीवाल पर एक चौखटे से घेर कर बनाया गया है. फूलों से सजाया गया है. सभी दीवार पर बनी इस आकृति को दीपक दिखाते हुए गा रहे हैं...

आरता री आरता मेरी सांझी माई आरता ,
आरता के नैन, कचाली भर आइयो
टेढ़ी टेढ़ी पगियो में, बीरा जी हमारे,
लंबे लंबे घूंघट वाली, भावज हमारी,

क्या मेरी सांझी ओढेगी, क्या मेरी सांझी पहरेगी,
सोने का सीस गुनधाएगी,
जाग सांझी जाग तेरे माथे लगे भाग,
तेरी पटियों में मांग, तेरे हाथो में सुहाग,


गीत और बड़ा हो सकता है, इतना बड़ा जितना कि आपका कुनबा हो. या फिर उतना जितने की आप मनोकामना रखते हैं. गीत गाते जाइए और इसमें जोड़-जोड़ कर अपनी मनोकामनाएं पूरी करते जाइए.

देशभर में जहां एक तरफ नवरात्रि के मौके पर देवी दुर्गा की पूजा का नौ दिन का अनुष्ठान जारी है तो वहीं, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र में हर शाम को ऐसे ही गीत, ऐसी ही आरती गूंज उठती है.

क्या है सांझी पूजन की परंपरा
ये परंपरा सांझी पूजन कहलाती है. जिसमें शाम की बेला खुद देवी का स्वरूप है. वह ममता की मूर्ति है. जब हम दिनभर कहीं से थककर आते हैं तो संझा माई ही हमें अपने गोद में भरकर हमें दुलारती हैं, पुचकारती हैं और हमें आराम देती हैं. संझा (संध्या देवी) के इसी दुलार, इसी प्यार को सम्मान देने के लिए नवरात्रि के दिनों में इन स्थानों पर सांझी परंपरा की व्यवस्था है. 

सांझी संझी एक मातृदेवी का नाम है, जिनके नाम पर दीवार पर मिट्टी व गोबर से उनकी आकृति उकेरी जाती है. उन्हें विभिन्न आकृतियों में ढाला जाता है, जैसे कि ब्रह्मांडीय पिंड या देवी का मुख. इसके बाद सांझी माता को विभिन्न रंगों से सजाया जाता है. कई जगहों पर स्थानीय कुम्हार भी घर-घर जाकर सांझी निर्माण करते हैं, लेकिन सबसे अधिक मान्यता इस बात की है कि घर की कुंआरी लड़की अपने हाथों से सुंदर-सुंदर सांझी बनाए. 

नवरात्रि के दिनों में होता है सांझी पूजन
दीवार पर सांझी का ये निर्माण दुर्गा पूजा या नवरात्रि के पहले दिन किया जाता है, फिर हर दिन देवी माता की आरती गायी जाती है. इसकी सबसे बड़ी बात जो खासतौर पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में देखने को मिलती है, वह यह है कि यहां हर दिन पड़ोस की महिलाओं को भी सांझी पूजन के समय भजन गाने और आरती करने के लिए बुलाया जाता है. किशोर उम्र की, नवयुवा लड़कियां खासतौर पर इसमें शामिल होती हैं. आरती या भजन प्रतिदिन गाए जाते हैं और कोई बुजुर्ग महिला दूसरों को मार्गदर्शन करती है. पुरुष भी दिन के कामकाज के बाद पूजा में भाग ले सकते हैं. 

सांझी के साथ बहुत सारी मनौतियां, बहुत सारे वचन और बहुत सारी उम्नीदें भी जुड़ी होती हैं. बेटे की नौकरी,बेटी का विवाह या फिर संतान की चाह और इसकी उम्मीद. सांझी इत्मीनान से सब सुनती है और लोगों का मानना है कि सांझी से जो कहो वह वो सबकुछ पूरा करती है.  


सांझी पूजा के लिए हरियाणा में एक लोककथा भी कही गई है- 
बहुत समय पहले धरती पर भयंकर अकाल पड़ा. वर्षा न होने के कारण खेती सूख गई, अनाज का संकट गहराया और लोग दुख-दर्द से घिर गए. तब माता पार्वती ने भगवान शंकर से उपाय पूछा. भोलेनाथ ने उत्तर दिया कि –  इस दुख से उबरने का एक ही उपाय है – धरती माता की पूजा. धरती के ही रूप में सांझी देवी की आराधना करनी होगी." भोलेनाथ ने बताया कि यदि संध्या बेला में लड़कियां और महिलाएं गोबर से दीवार पर सांझी का रूप बनाकर उसे फूल-पत्तियों से सजाएं और भजन-कीर्तन करें, तो धरती फिर हरी-भरी हो उठेगी. तभी से सांझी माता की पूजा की परंपरा शुरू हुई.

कैसे मनाई जाती है सांझी?

भाद्रपद मास से लेकर नवरात्रों तक और कई स्थानों पर पूरे नवरात्रि पर्व के दौरान सांझी माता की पूजा होती है. कन्याएं और महिलाएं दीवार पर गोबर से सांझी का रूप रचती हैं. कभी चौकोर, गोल, त्रिकोण, तो कहीं देवी का मुख. इसे हल्दी, रोली, चावल, मिट्टी के रंग, फूल और पत्तियों से सजाया जाता है. संध्या के समय सब लड़कियां इकट्ठी होकर सांझी माता के भजन-कीर्तन करती हैं. पूजा के दौरान गाया जाने वाला एक लोकप्रिय गीत है –

सांझी माता आ जा रे,
आंगण भर दे अन्ना तै।
घर-घर खुशहाली कर दे
सांझी माता आ जा रे।।

नवरात्रि के अंतिम दिन लड़कियां सांझी माता की सजावट को तालाब, बावड़ी या नदी में विसर्जित करती हैं. मान्यता है कि इसी दिन सांझी माता आशीर्वाद देती हैं –'जिस घर में मेरी पूजा हुई, वहां दुख-दर्द न आए, अन्न-धन बढ़े और परिवार में चिर-सुख बना रहे.'

---- समाप्त ----
लेटेस्ट

