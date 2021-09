अब किसी भी मौसम में करें मशरूम की खेती, बिहार के किसान ने बताई ये नई तकनीक

Mushroom Cultivation: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसानों को खेती में नई तकनीकें अपनाने और आत्मनिर्भर बनाने का जिक्र अपने भाषणों में लगातार करते आ रहे हैं. इसके साथ ही कृषि क्षेत्र में उद्यमिता को भी बढ़ावा देने के लिए सरकार विभिन्न तरह की योजनाओं पर काम कर रही है. कई राज्य सरकारें किसानों और बेरोजगारों को इसके लिए अनुदान भी प्रदान कर रही हैं.

बिहार के गया जिले के रहने वाले किसान राजेश सिंह ने मशरूम की खेती के लिए एक नई तकनीक विकसित की है. उन्होंने पुआल, गेहूं की भूसी और एयर कंडीशनर का उपयोग करके इन हाउस मशरूम उत्पादन के लिए एक इकाई की स्थापना की है.

अब किसी भी मौैसम में कर सकते है मशरूम की खेती

मशरूम तो आमतौर पर सर्दियों की फसल है. लेकिन इस इस तकनीक का उपयोग करके किसान किसी भी मौसम में इसका उत्पादन कर सकते हैं. चूंकि, इस तकनीक से मशरूम के पौधों के लिए उपयुक्त तापमान मुहैया कराया जा सकता है. इससे किसानों के मन में आगे नुकसान होने की शंका भी खत्म हो जाती है.

किसान अब मशरूम की खेती से 12 महीने लगातार कमा सकते हैं मुनाफा

राजेश सिंह के मुताबिक मशरूम की खेती से किसान 12 महीने लगातार मुनाफा कमाएं, इसके लिए यह तकनीक विकसित की गई है. जिसके जरिए तापमान को संतुलित करने किसी भी मौसम में मशरूम उगाकर मुनाफा कमा सकते हैं.

Rakesh Singh from Gaya, Bihar grows mushrooms using wheat straw & AC temperature. "To help farmers earn a regular income, I set up this unit. We grow mushrooms using available raw materials like straw. Since it's a winter vegetable, we use AC temp to balance it," he said (3.09) pic.twitter.com/8BrOTHerFj