Russia Ukraine War: बुचा में सड़कों पर शव मिलने के बाद जेलेंस्की बोले, रूस ने किया नरसंहार

Russia Ukraine War: एक खूबसूरत शहर के उजड़ने की कहानी बयां करने वाला यूक्रेन गहरी पीड़ा से गुजर रहा है. बता दें कि बीते दिन बुचा शहर से रूह कंपा देने वाली भयावह तस्वीरें सामने आई थीं. लिहाजा वहां 400 से ज्यादा शव मिले थे. इसके बाद आज यानी सोमवार को यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की ने बुचा का दौरा किया. इसके साथ ही उन्होंने स्थानीय लोगों से बात की साथ ही कहा कि रूस ने यूक्रेन में युद्ध अपराध के साथ ही नरसंहार किया है.

जेलेंस्की ने बुचा में उन रूसी हथियारों, टैंकों का भी जायजा लिया जिन्हें जंग के दौरान यूक्रेनी सेना ने तबाह कर दिया था. बता दें कि रूस-यूक्रेन की जंग का आज 40वां दिन है. इन 40 दिनों में यूक्रेन की तस्वीर पूरी तरह बदल गई है. जो यूक्रेन 40 दिन पहले तक हरा-भरा नजर आता था, अब वो पुरानी फिल्म की तरह ब्लैक एंड व्हाइट हो चुका है. बीते 40 दिन में एक भी दिन ऐसा नहीं गुजरा है जब यूक्रेन के किसी शहर में तबाही न मची हो.

#Ukrainian President Volodymyr Zelenskyy visited #Bucha, where evidence of mass murders of civilians was found



He visited the road with destroyed #Russian equipment and talked to local residents. Zelenskyy also stated that #Russia committed war crimes and genocide in #Ukraine. pic.twitter.com/9ay1nyDG0y