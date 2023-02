तुर्की में आए भूकंप को लेकर अमेरिकी तकनीक पर लगा आरोप, क्या है वेदर वॉरफेयर जो जंग जैसी तबाही मचा सकता है?

तुर्की और सीरिया में भूकंप से मरने वालों की संख्या 23 हजार पार हो गई है. लेकिन इस बीच एक नया विवाद चल पड़ा है. सोशल मीडिया पर कहा जा रहा है कि भूकंप अमेरिका की साजिश की वजह से आया है. उन्होंने ही अपनी वेदर तकनीक का इस्तेमाल करके तुर्की में तबाही मचाई. अमेरिकी रिसर्च सेंटर HAARP (हाई फ्रीक्वेंसी एक्टिव एरोरल रिसर्च प्रोग्राम) पर आरोप मढ़ा जा रहा है.

ट्रोल्स इसके साथ वीडियो भी पोस्ट कर रहे हैं, जिसमें भूकंप के दौरान बिजली गिरी. कहा जा रहा है कि भूकंप में बिजली का गिरना कोई सामान्य घटना नहीं. अमेरिका ने कृत्रिम ढंग से ऐसा किया ताकि तुर्की को सजा मिल सके. लेकिन सजा क्यों? वो इसलिए क्योंकि तुर्की ने पश्चिमी देशों के बताए रास्ते पर चलने से इनकार कर दिया. इस तरह के तमाम आरोप सोशल मीडिया यूजर्स वेस्ट पर लगा रहे हैं. इसपर घेरे में है HAARP.

क्या है हार्प?

ये अलास्का में एक वेधशाला में स्थित अमेरिकी परियोजना है जो रेडियो ट्रांसमीटर की मदद से ऊपरी वातावरण (आयनमंडल) का अध्ययन करती है. साल 2022 में इसके मौसम पर कई बड़े प्रोजेक्ट शुरू किए, लेकिन ये कभी नहीं कहा कि इसमें भूकंप ला सकने की क्षमता है. पहले भी कुदरती आपदाओं को लेकर HAARP संदेह के घेरे में रहा. कई देशों में आए भूकंप, सुनामी और भूस्खलन के लिए इस रिसर्च संस्था को दोषी ठहराया गया.

