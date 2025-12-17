scorecardresearch
 
इथियोपिया में PM मोदी के सम्मान में गूंजा 'वंदे मातरम्', प्रधानमंत्री ने हाथ उठाकर बजाई तालियां- VIDEO

इथियोपिया दौरे पर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर एक वीडियो साझा कर बताया कि प्रधानमंत्री अबी अहमद द्वारा आयोजित डिनर में इथियोपियाई गायकों ने 'वंदे मातरम्' का गायन किया. 150 वर्षों की ऐतिहासिक यात्रा के बीच इस गीत का गाया जाना भारत–इथियोपिया संबंधों की गहराई को दर्शाता है.

डिनर के वक्त हॉल में वंदे मातरम् का गायन. (Photo- Screengrab)
डिनर के वक्त हॉल में वंदे मातरम् का गायन. (Photo- Screengrab)

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दो दिवसीय ऐतिहासिक इथियोपिया दौरे के दौरान भारत के राष्ट्रगीत 'वंदे मातरम्' की गूंज सुनाई दी. प्रधानमंत्री मोदी ने बुधवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो साझा करते हुए बताया कि इथियोपियाई प्रधानमंत्री अबी अहमद अली द्वारा आयोजित आधिकारिक डिनर के दौरान इथियोपियाई गायकों ने 'वंदे मातरम्' का भावपूर्ण गायन किया.

पीएम मोदी ने अपनी पोस्ट में लिखा, "प्रधानमंत्री अबी अहमद अली द्वारा आयोजित कल के भव्य डिनर में इथियोपियाई गायकों द्वारा 'वंदे मातरम्' का शानदार गायन किया गया. यह पल बेहद भावुक करने वाला था, खासकर ऐसे समय में जब हम वंदे मातरम् के 150 वर्ष पूरे होने को याद कर रहे हैं." यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और भारत में भी इसे गर्व के क्षण के रूप में देखा जा रहा है.

यह भी पढ़ें: PM मोदी को इथियोपिया ने 'ग्रेट ऑनर' अवॉर्ड से नवाजा, अब तक 28 देशों से मिले उच्च नागरिक सम्मान

प्रधानमंत्री मोदी का यह दौरा कई मायनों में ऐतिहासिक है. यह एक दशक से अधिक समय में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली द्विपक्षीय यात्रा है. इस दौरान भारत और इथियोपिया ने अपने रिश्तों को 'रणनीतिक साझेदारी' का दर्जा दिया, जिससे दोनों देशों के ऐतिहासिक संबंधों को नई गति मिली है.

पीएम मोदी को 'ग्रेट ऑनर निशान ऑफ इथियोपिया' सम्मान

इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी को इथियोपिया का सर्वोच्च नागरिक सम्मान 'ग्रेट ऑनर निशान ऑफ इथियोपिया' भी प्रदान किया गया, जो उन्हें मिलने वाला 28वां अंतरराष्ट्रीय राजकीय सम्मान है. दोनों देशों के बीच कस्टम्स सहयोग, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, यूएन शांति मिशन प्रशिक्षण, शिक्षा, स्वास्थ्य और आर्थिक सहयोग समेत आठ अहम समझौते भी हुए.

यह भी पढ़ें: 'ये मेरे लिए गौरव की बात...', इथियोपिया का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिलने पर बोले PM मोदी

पीएम अबी अहमद ने खुद किया कार ड्राइव

इथियोपियाई प्रधानमंत्री अबी अहमद ने खुद पीएम मोदी का स्वागत किया और खुद ही ड्राइव कर उन्हें होटल तक लेकर गए. इस दौरे में पारंपरिक कॉफी सेरेमनी, फ्रेंडशिप पार्क और संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित करने जैसे कार्यक्रम भी शामिल हैं, जो भारत–इथियोपिया मित्रता को और मजबूत करते हैं.

