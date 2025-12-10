scorecardresearch
 
कितना सीरियस है ट्रंप का 'Make America Safe Again' का नारा? जनवरी से अब तक रद्द कर दिए 85000 वीजा

अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट ने मंगलवार को बताया कि जनवरी से अब तक 85,000 वीजा रद्द किए जा चुके हैं, जिनमें 8,000 से अधिक छात्र वीजा भी शामिल हैं, जो पिछले साल की तुलना में दोगुने हैं. अधिकारियों ने कहा कि वीजा रद्द होने के प्रमुख कारण DUI, हमले और चोरी जैसे अपराध हैं, जो समुदाय की सुरक्षा के लिए खतरा माने जाते हैं, जबकि अन्य कारणों में वीजा ओवरस्टे, आपराधिक चिंताएं और आतंकवाद समर्थन शामिल हैं.

प्रशासन ने अंतरराष्ट्रीय छात्रों पर भी एक्शन लिया, खासकर जो गाजा पर कैंपस विरोधों में शामिल थे. (Photo: Representational)
अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट ने मंगलवार को बताया कि जनवरी से अब तक 85,000 वीजा रद्द किए जा चुके हैं. यह ट्रंप प्रशासन की इमिग्रेशन पर कड़ी निगरानी और राष्ट्रीय सुरक्षा जांच को तेज करने की नीति को दिखाता है. स्टेट डिपार्टमेंट ने एक्स पर शेयर एक पोस्ट में कहा, 'जनवरी से 85,000 वीजा रद्द किए जा चुके हैं. राष्ट्रपति ट्रंप और सेक्रेटरी रुबियो एक सिंपल मैंडेट का पालन करते हैं, और वे कभी भी नहीं रुकेंगे.' 

'Make America Safe Again' का नारा

इस पोस्ट के साथ ट्रंप की तस्वीर और 'Make America Safe Again' का नारा भी दिखाई दिया, जो स्पष्ट रूप से सिक्योरिटी एजेंडे में वीजा नियंत्रण को प्राथमिकता बताता है. CNN के अनुसार, स्टेट डिपार्टमेंट के एक अधिकारी ने कहा कि इनमें 8,000 से अधिक स्टूडेंट वीजा भी शामिल हैं, जो पिछले साल की तुलना में दोगुने हैं. 

अधिकारी के अनुसार, वीजा रद्द होने के सबसे सामान्य कारण DUI, हमले और चोरी थे, जो पिछले साल के लगभग आधे रद्द किए गए वीजा मामलों में शामिल थे. उन्होंने बताया कि ये ऐसे अपराध हैं जो समुदाय की सुरक्षा के लिए सीधा खतरा बन सकते हैं.

विदेशी छात्रों पर भी कड़ा एक्शन

बाकी वीजा रद्द करने के कारणों का खुलासा नहीं किया गया, लेकिन पहले इस दौरान वीजा ओवरस्टे, आपराधिक चिंताएं और आतंकवाद का समर्थन जैसे कारण बताए गए हैं. CNN ने बताया कि प्रशासन ने अंतरराष्ट्रीय छात्रों पर भी ध्यान केंद्रित किया है, खासकर उन पर जो गाजा पर कैंपस विरोधों में शामिल थे, और कभी-कभी उन पर यह आरोप लगाया कि वे यहूदी विरोधी हैं या चरमपंथी समूहों का समर्थन करते हैं.

19 देशों से यात्रा पर प्रतिबंध

वीजा रद्द करने में बढ़ोतरी उस नीति के तहत हो रही है जिसमें 55 मिलियन वैध वीजाधारी विदेशी नागरिकों की लगातार जांच की जा रही है, यानी नई जानकारी मिलने पर कभी भी वीजा रद्द किया जा सकता है. प्रशासन पहले ही 19 देशों से यात्रा पर प्रतिबंध लगा चुका है, और होमलैंड सिक्योरिटी सचिव क्रिस्टी नोएम ने अब इसे 30-32 देशों तक बढ़ाने की सिफारिश की है. यह कदम वाशिंगटन डी.सी. में एक अफगान नागरिक द्वारा नेशनल गार्ड के दो सदस्यों पर गोलीबारी करने के बाद उठाया गया है.

