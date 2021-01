अमेरिकी संसद कैपिटल बिल्डिंग कैंपस में आग लगने के चलते बंद की गई

अमेरिकी संसद भवन कैपिटल बिल्डिंग परिसर को अस्थायी तौर पर बंद करना पड़ा है. कैपिटल बिल्डिंग परिसर में आग लगने की छोटी सी घटना के बाद अमेरिकी प्रशासन ने यह कदम उठाया है. पहले अज्ञात खतरे की आशंका जताई जा रही थी.

एनबीसी न्यूज के मुताबिक फिलहाल कैपिटल कॉम्प्लेक्स के भीतर सभी इमारतों की खिड़कियों और दरवाजों को बंद रखने को कहा गया है. वहीं यूएस सेक्रेट सर्विस ने बताया कि कैपिटल हिल इलाके में आग लगने की छोटी सी घटना सामने आई है जिस पर काबू पा लिया गया है. ऐहतियात के तौर पर कैपिटल बिल्डिंग परिसर को अस्थायी तौर पर बंद किया गया है. जनता को कोई खतरा नहीं है.

Public safety and law enforcement responded to a small fire in the area of 1st and F streets SE, Washington, D.C. that has been extinguished. Out of an abundance of caution the U.S. Capitol complex was temporarily shutdown. There is no threat to the public. pic.twitter.com/kQfAI4NxNK