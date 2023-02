तुर्की में इतना भीषण भूकंप, सेकेंडों में ढह गई बहुमंजिला इमारत, देखें डरावना वीडियो

तुर्की में सोमवार की सुबह तबाही भी अपने साथ लेकर आई. 7.8 तीव्रता वाले भूकंप के झटकों ने कई इलाकों में सबकुछ तहस-नहस कर दिया. बड़ी-बड़ी मजबूत बिल्डिंगें कुदरत के इस कहर को नहीं झेल पाईं और कुछ सेकेंड के भीतर ही भरभराकर जमींदोज हो गईं. भूकंप की चपेट में आकर लगभग 200 लोगों की मौत हो चुकी है. सैकड़ों की संख्या में लोग घायल भी हुए हैं, जिन्हें अस्पताल पहुंचाया जा रहा है.

अभी काफी लोग इमारतों के मलबों में भी फंसे हुए हैं, जिन्हें बचाव राहत दलों के सदस्य बाहर निकालने की कोशिशों में लगे हुए हैं. कई लोगों को रेस्क्यू भी किया जा चुका है. तुर्की से सटे सीरिया में भी भूकंप के काफी तेज झटके महसूस किए गए हैं. इसके साथ ही ग्रीस, जॉर्डन, सीरिया, इराक, लेबनान और जॉर्जिया जैसे कई देशों में भी भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए.

तुर्की में भूकंप के झटकों के बाद जमींदोज हुई इमारतों के भयावह वीडियो भी सोशल मीडिया वायरल हैं, जिन्हें देखकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे. वायरल वीडियो में तुर्की के एक शहर दियारबकीर का भी एक खौफनाक वीडियो शामिल है, जिसमें देखा जा सकता है कि कैसे भूकंप के झटके झेलने के बाद एक ऊंची इमारत सेकेंडों में ढह गई. नीचे देखिए वीडियो-

वहीं सोशल मीडिया पर दक्षिण तुर्की का भी एक डरावना वीडियो वायरल हो रहा है. यह वीडियो एक ऐसी साइट का है, जहां भूकंप के बाद कई अपार्ट्मेंट बिल्डिंगें गिर गईं.

वहीं एक और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है, जिसमें आप देख सकते हैं कि कैसे एक शख्स को इमारत के मलबे से निकाला जा रहा है.

सोशल मीडिया पर घर में फंसी एक महिला का वीडियो वायरल हो रहा है. वीडियो में महिला मदद मांगती हुई नजर आ रही है. यह वीडियो महिला ने भूकंप के बाद अपने फोन से ही शूट किया है.

