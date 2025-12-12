शहबाज शरीफ की इंटरनेशनल बेइज्जती! पुतिन का 40 मिनट इंतजार, फिर जबरन मीटिंग में घुसे... Video

पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ इस समय तुर्कमेनिस्तान में हैं. वह यहां इंटरनेशनल फोरम ऑन पीस एंड ट्रस्ट में हिस्सा लेने पहुंचे थे. लेकिन वह यहां रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मिलने की चाहत में वह अपनी भयंकर बेइज्जती करा बैठे.

इंटरनेशल फोरम ऑन पीस एंड ट्रस्ट की बैठक में पुतिन, तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ भी पहुंचे थे. शहबाज शरीफ और पुतिन की मीटिंग होनी थी. लेकिन पुतिन ने पाकिस्तानी प्रधानमंत्री को करीब 40 मिनट तक इंतजार कराया.

इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें पुतिन का इंतजार करते शहबाज को देखा गया. इस दौरान शहबाज को काफी बेचैन देखा गया. उनके साथ उनकी कैबिनेट के कई बड़े मंत्री भी वहां मौजूद थे, जिनसे वह आंखों ही आंखों में बात करते नजर आए.

लेकिन जब पुतिन मीटिंग के लिए नहीं पहुंचे तो शहबाज उस हॉल की तरफ गए जहां पुतिन और तुर्की राष्ट्रपति एर्दोगन की मीटिंग चल रही थी. लेकिन वह 10 मिनट के भीतर ही उस हॉल से बाहर भी निकल आए.

❗️The Moment PM Sharif Gate-crashed Putin's Meeting With Erdogan After Waiting For 40 Mins https://t.co/r4L9XhA9IY pic.twitter.com/shi7YLMgmP — RT_India (@RT_India_news) December 12, 2025

हालांकि, बाद में शहबाज शरीफ और पुतिन की मुलाकात भी हुई. बता दें कि यह घटना ऐसे समय पर हुई है, जब हाल ही में पुतिन भारत दो दिनों के भारत दौरे पर आए थे. यहां पालम एयरपोर्ट पर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनका बेहद गर्मजोशी से स्वागत किया था. पीएम मोदी प्रोटोकॉल तोड़कर उन्हें रिसीव करने पहुंचे थे. दोनों नेता एक ही गाड़ी से पीएम आवास भी गए थे.

