Russia- Ukraine War Live: बुखारेस्ट से 250 भारतीय नागरिकों को लेकर दिल्ली एयरपोर्ट पहुंची दूसरी उड़ान

यूक्रेन से भारतीयों की वतन वापसी शुरू हो गई है. रविवार तड़के एअर इंडिया की एक फ्लाइट रोमानिया के बुखारेस्ट से भारतीय यात्रियों को लेकर दिल्ली पहुंची. इस फ्लाइट में 250 भारतीय नागरिक सवार थे. उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने एयरपोर्ट पर पहुंचकर भारतीय नागरिकों का स्वागत किया. इससे पहले शनिवार को एअर इंडिया की एक ओर फ्लाइट बुखारेस्ट से यात्रियों को लेकर मुंबई पहुंची थी.

#WATCH | Civil Aviation Minister Jyotiraditya Scindia & MoS MEA V Muraleedharan welcome the Indian nationals safely evacuated from Ukraine via Bucharest (Romania) pic.twitter.com/UsFC7f63xf