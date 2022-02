Russia Ukraine Live Updates: रूस ने यूक्रेन में भेजी सेना, पूरी दुनिया में मची हलचल, UNSC की मीटिंग जारी

UNSC में भारत के स्थाई सदस्य टीएस तिरुमूर्ति (TS Tirumurti) ने यूक्रेन मसले पर भारत की तरफ से बयान दिया. उन्होंने कहा कि यूक्रेन सीमा पर विवाद बढ़ना चिंता की बात है. ताजा घटनाक्रम इलाके में शांति-सुरक्षा को प्रभावित कर सकते हैं. नागरिकों की सुरक्षा जरूरी है. यूक्रेन में 20 हजार से ज्यादा भारतीय छात्र और भारतीय लोग रहते हैं. भारतीयों की सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है. आगे कहा गया कि भारत वैश्विक शांति और सुरक्षा पर जोर देता है. उम्मीद जताई गई है कि यह विवाद जल्द निपट जाएगा. तिरुमूर्ति ने कहा कि हम सभी पक्षों से संयम बरतने का आह्वान करते हैं। हमें विश्वास है कि इस मुद्दे को केवल राजनयिक बातचीत के माध्यम से हल किया जा सकता है.

