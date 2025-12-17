scorecardresearch
 
'इथियोपिया शेरों की धरती... हम दोस्ती का नया अध्याय लिख रहे', इथियोपियाई संसद में बोले PM मोदी

पीएम मोदी इथियोपिया के दौरे पर हैं, जहां उन्हें देश के सर्वोच्च सम्मान 'द ग्रेट ऑनर निशान ऑफ इथियोपिया' से नवाजा गया. उन्होंने इथियोपिया की संसद को संबोधित करते हुए इसे अपने लिए और देश के लिए गर्व की बात बताया.

पीएम मोदी को इथियोपिया के सर्वोच्च सम्मान ‘द ग्रेट ऑनर निशान ऑफ इथियोपिया’ से सम्मानित किया गया. (Photo: X/@PMOIndia)

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इथियोपिया के दौरे पर हैं. मंगलवार को इथियोपिया के प्रधानमंत्री अबी अहमद अली ने उन्हें देश के सर्वोच्च सम्मान ‘द ग्रेट ऑनर निशान ऑफ इथियोपिया’ से सम्मानित किया. बुधवार को पीएम मोदी ने इथियोपिया की संसद को संबोधित किया. उन्होंने कहा कि यह मेरे लिए गर्व की बात है. यह मेरा सम्मान नहीं, देश का सम्मान है. प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, 'लोकतंत्र के मंदिर में आना मेरे लिए सम्मान की बात है.'

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अदीस अबाबा में इथियोपिया की संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित किया. इस दौरान उन्होंने कहा कि आज आपके सामने खड़ा होना मेरे लिए बड़े सम्मान और सौभाग्य की बात है. इथियोपिया, जिसे शेरों की धरती कहा जाता है, आकर मुझे बेहद खुशी हो रही है. मैं यहां खुद को बिल्कुल अपने घर जैसा महसूस कर रहा हूं, क्योंकि भारत में मेरा गृह राज्य गुजरात भी शेरों की धरती के रूप में जाना जाता है.

'हमारा वंदे मातरम और इथियोपिया का राष्ट्रगान एक जैसा'

पीएम मोदी ने कहा कि भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम और इथियोपिया का राष्ट्रगान, दोनों ही हमारी धरती को मां के रूप में संबोधित करते हैं. ये हमें अपनी विरासत, संस्कृति और सुंदरता पर गर्व करना सिखाते हैं और मातृभूमि की रक्षा के लिए प्रेरित करते हैं. 

प्रधानमंत्री ने कहा कि वह इथियोपिया की संसद, यहां के लोगों और देश की लोकतांत्रिक यात्रा के प्रति गहरा सम्मान लेकर आए हैं और भारत के 1.4 अरब लोगों की ओर से मित्रता, सद्भाव और भाईचारे का संदेश देते हैं. 

'भारत के लोगों की ओर से सम्मान को स्वीकार करता हूं'

उन्होंने कहा कि इसी भवन में कानून बनते हैं, यहां जनता की इच्छा राज्य की इच्छा बनती है और जब राज्य की इच्छा जनता की इच्छा से मेल खाती है, तभी विकास की गाड़ी आगे बढ़ती है. पीएम मोदी ने कहा कि इस मंच के माध्यम से वह खेतों में काम कर रहे किसानों, नए विचार गढ़ रहे उद्यमियों, समुदायों का नेतृत्व कर रही महिलाओं और इथियोपिया के उस युवा वर्ग से भी संवाद कर रहे हैं, जो देश का भविष्य गढ़ रहा है. 

प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि उन्हें कल इथियोपिया के सर्वोच्च सम्मान 'ग्रेट ऑनर निशान ऑफ इथियोपिया' से नवाजा गया, जिसे वह भारत के लोगों की ओर से विनम्रता और हाथ जोड़कर स्वीकार करते हैं.

