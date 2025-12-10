हलाल ट्रेड, ड्रग्स तस्करी, एजुकेशन... पाकिस्तान और इंडोनेशिया, दो मुस्लिम देशों के बीच क्या समझौते हुए?

पाकिस्तान और इंडोनेशिया ने मंगलवार को कई महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए, जिनका मकसद हलाल ट्रेड और सर्टिफिकेशन, उच्च शिक्षा, SMEs, स्वास्थ्य क्षेत्र और मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ सहयोग को मजबूत करना है. ये समझौते इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबिआंतो की दो दिवसीय पाकिस्तान यात्रा के दौरान हुए.

डिग्रियों की मान्यता को लेकर हुआ समझौता

राष्ट्रपति सुबिआंतो और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के बीच वन-ऑन-वन और डेलिगेशन-लेवल बातचीत के बाद, दोनों देशों के मंत्रियों ने पहले से तय दस्तावेजों का औपचारिक आदान-प्रदान किया. दोनों देशों ने उच्च शिक्षा क्षेत्र में डिग्रियों की पारस्परिक मान्यता पर सहमति जताई है, ताकि पाकिस्तान और इंडोनेशिया के छात्रों के लिए आगे की पढ़ाई और करियर के अवसर आसान हो सकें.

हलाल ट्रेड पर भी बनी बात

इसी दौरान इंडोनेशिया ने पाकिस्तानी छात्रों के लिए एक नया Indonesian Aid Scholarship Program भी लॉन्च किया है. हलाल ट्रेड और सर्टिफिकेशन पर हुआ समझौता वैश्विक हलाल उद्योग में दोनों देशों की साझेदारी को और तेज करने की दिशा में अहम माना जा रहा है.

ड्रग्स की तस्करी रोकने के लिए मिलाया हाथ

इसके अलावा SMEs के बिजनेस डेवलपमेंट को बढ़ावा देने के लिए पाकिस्तान के नेशनल फूड सिक्योरिटी मंत्रालय और इंडोनेशिया की संबंधित एजेंसी के बीच सहयोग बढ़ाने पर भी सहमति बनी. दोनों देशों ने आर्काइवल एक्सचेंज, नशीली दवाओं की तस्करी के खिलाफ साझी रणनीति और सार्वजनिक स्वास्थ्य क्षेत्र में सहयोग पर भी समझौते किए हैं.

