North Korea: उत्तर कोरिया कर रहा परमाणु परीक्षण की तैयारी, सैटेलाइट तस्वीरों से खुलासा

नई सैटेलाइट तस्वीरों ने इस बात को पुख्ता किया है कि उत्तर कोरिया (North Korea) सातवीं बार परमाणु परीक्षण करने जा रहा है. इसके लिए उसने अपने पंगी-री टेस्ट साइट पर खास तरह के निर्माण कार्य कराए हैं. यहां पर दो सुरंगों को बनाया गया है. ये जानकारी दी है बेयॉन्ड पैरेलल नाम की संस्था ने, जो कोरिया में सेंटर फॉर स्ट्रैटेजिक एंड इंटरनेशल स्टडीज को लेकर काम करती है.

ये तस्वीरें 12 जून 2022 को ली गई थीं. इनकी एनालिसिस करने पर पता चला कि पंगी-री टेस्ट साइट पर नया निर्माण चल रहा है. टनल नंबर 3 और टनल नंबर 4 जैसी कोई आकृति बनाई जा रही है. टनल 3 का निर्माण करीब चार महीने पहले शुरु हुआ था. यह अब पूरा होने के कगार पर है. अब ऐसा लगता है कि उत्तर कोरिया जल्द ही नया परमाणु परीक्षण करने जा रहा है.

टनल 4 को भी तेजी से पूरा किया जा रहा है ताकि भविष्य में होने वाले परमाणु परीक्षणों में आसानी होगी. यह टेस्ट कब होगा इसका फैसला तो उत्तर कोरिया के शासक किम जोंग उन (Kim Jong Un) के हाथ में है. इस हफ्ते के शुरुआत में दक्षिण कोरियाई विदेश मंत्री जिन पार्क ने कहा था कि ऐसा लगता है कि उत्तर कोरिया में परमाणु परीक्षण की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं. अब सिर्फ राजनीतिक फैसला लेना बाकी है.

अमेरिकी अधिकारी भी यही मानते हैं कि उत्तर कोरिया नया परमाणु परीक्षण करने जा रहा है. संभावना ये है कि इस महीने के अंत तक उत्तर कोरिया जमीन के अंदर यह न्यूक्लियर टेस्ट करे. टनल 4 का निर्माण कार्य 17 मई 2022 से शुरु हुआ था. तस्वीर में एक नई कैसन वॉल (Caisson Wall) बनते हुए दिखाई दे रही है. ऐसा माना जाता है कि साल 2018 में टनल 4 ध्वस्त हो गई थी, जब उत्तर कोरिया ने इस परीक्षण स्थल को नष्ट कर दिया था.

