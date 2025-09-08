scorecardresearch
 
Gen-Z Revolution LIVE: नेपाल के Social Media Ban Protest में 16 की मौत, 100 घायल, संसद भवन में तोड़फोड़-आगजनी

aajtak.in | 08 सितंबर 2025, 4:56 PM IST

पड़ोसी मुल्क नेपाल में फेसबुक, इंस्टाग्राम समेत कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर बैन लगाए जाने को लेकर युवक सड़कों पर उतर आए. काठमांडू समेत कई शहरों में जमकर तोड़फोड़ और आगजनी हुई है. हालात पर काबू पाने के लिए कर्फ्यू लगाया गया और सेना की तैनाती की गई है. प्रदर्शनकारियों की मांग है कि सरकार बैन हटाए और पारदर्शिता लाए.

नेपाल में फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप जैसे बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर बैन लगाने और भ्रष्टाचार को लेकर युवा ओली सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतर आए हैं. सोशल मीडिया पर बैना लगाने से युवाओं के बीच भारी आक्रोश है. राजधानी काठमांडू समेत कई शहरों में हजारों की संख्या में सड़कों पर उतरे और जमकर प्रदर्शन किया. इस प्रदर्शन का नेतृत्व युवा कर रहे हैं इसलिए Gen-Z का आंदोलन कहा जा रहा है. 

काठमांडू में तो प्रदर्शन हिंसक हो गया और युवाओं ने संसद भवन में घुस कर जमकर तोड़फोड़ औेर आगजनी की. पुलिस ने फिर आंसू गैस, पानी की बौछार और यहां तक की रबर बुलेट का इस्तेमाल किया.

हालात पर काबू पाने के लिए नेपाल की सरकार ने काठमांडू, पोखरा समेत कई इलाकों में कर्फ्यू लगा दिया और सड़कों पर सेना की तैनाती कर दी है. 

इस प्रदर्शन के दौरान कई लोगों की मौत भी हुई है और 100 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं. 

नेपाल में युवाओं के प्रदर्शन से जुड़ी हर बड़ी और छोटी खबर की लाइव अपडेट्स सबसे पहले आप Aajtak.in पर पढ़ सकते हैं. यहां आपको लगातार अपडेट मिलेंगे कि प्रदर्शन कहां और किस तरह से हो रहे हैं, सरकार की प्रतिक्रिया क्या है और ज़मीनी हालात कैसे बदल रहे हैं.

4:56 PM (5 मिनट पहले)

Nepal Protests Live Updates: RSP सांसद सुमना श्रेष्ठ ने की प्रधानमंत्री ओली के इस्तीफे की मांग

Posted by :- Anurag

RSP सांसद सुमना श्रेष्ठ ने प्रधानमंत्री केपी ओली शर्मा के इस्तीफे की मांग की है. उन्होंने कहा कि मौजूद हालात के मद्देनजर पद पर बने रहना का उनके पास नैतिक आधार नहीं है और तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए. सांसद के इस बयान के बाद नेपाल की सियासत में हलचल तेज हो गई है.

Nepal MP
सांसद बोलीं- नैतिक अधिकार पर PM को इस्तीफा दे देना चाहिए (Photo: Instagram/@sumanashrestha_official)
4:48 PM (13 मिनट पहले)

नेपाल में Gen-Z क्यों कर रहे हैं प्रदर्शन?

Posted by :- Anurag

नेपाल के कई शहरों में सोमवार सुबह से ही पढ़ने-लिखने की उम्र वाले युवा सड़कों पर उतर आए और सोशल मीडिया बैन और भ्रष्टाचार के ख़िलाफ़ व्यापक आंदोलन छेड़ दिया. Gen-Z आंदोलन क्यों शुरू हुआ और क्या प्रधानमंत्री ओली वाकई नेपाल को चीन जैसा बनाना चाहते थे? इस पूरे मसले से जुड़ी हर जानकारी आप विस्तार से यहां क्लिक कर पढ़ सकते हैं.
 

4:43 PM (17 मिनट पहले)

Nepal Protest Live: नेपाल में अशांति के बीच SSB ने बढ़ाई सतर्कता, भारत-नेपाल सीमा पर कड़ी निगरानी

Posted by :- Anurag

नेपाल में हिंसक प्रदर्शन को देखते हुए सशस्त्र सीमा बल (SSB) ने अपनी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (SOP) के तहत जवानों को अलर्ट रहने के निर्देश दिए हैं. सूत्रों के अनुसार, सीमा पर तैनात जवानों को निर्देश दिए गए हैं कि नेपाल से भारत आने-जाने वालों की पहचान सावधानी से जांचने को कहा गया है. ताकि किसी भी तरह की संदिग्ध गतिविधि पर तुरंत कार्रवाई की जा सके.

इनपुट: कमलजीत 

4:34 PM (27 मिनट पहले)

नेपाल में हिंसक प्रदर्शन में 16 की मौत

Posted by :- Anurag

नेपाल में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर लगाए गए बैन के खिलाफ सोमवार को राजधानी काठमांडू समेत अन्य शहरों में हुए प्रदर्शन के दौरान अब तक 16 लोगों की मौत और 100 से ज्यादा घायल हुए हैं. मरने वालों में चार पत्रकार भी शामिल हैं.

इनपुट: प्रणय

