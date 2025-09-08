Gen-Z Revolution LIVE: नेपाल के Social Media Ban Protest में 16 की मौत, 100 घायल, संसद भवन में तोड़फोड़-आगजनी

नेपाल में फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप जैसे बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर बैन लगाने और भ्रष्टाचार को लेकर युवा ओली सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतर आए हैं. सोशल मीडिया पर बैना लगाने से युवाओं के बीच भारी आक्रोश है. राजधानी काठमांडू समेत कई शहरों में हजारों की संख्या में सड़कों पर उतरे और जमकर प्रदर्शन किया. इस प्रदर्शन का नेतृत्व युवा कर रहे हैं इसलिए Gen-Z का आंदोलन कहा जा रहा है.
काठमांडू में तो प्रदर्शन हिंसक हो गया और युवाओं ने संसद भवन में घुस कर जमकर तोड़फोड़ औेर आगजनी की. पुलिस ने फिर आंसू गैस, पानी की बौछार और यहां तक की रबर बुलेट का इस्तेमाल किया.
हालात पर काबू पाने के लिए नेपाल की सरकार ने काठमांडू, पोखरा समेत कई इलाकों में कर्फ्यू लगा दिया और सड़कों पर सेना की तैनाती कर दी है.
इस प्रदर्शन के दौरान कई लोगों की मौत भी हुई है और 100 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं.
RSP सांसद सुमना श्रेष्ठ ने प्रधानमंत्री केपी ओली शर्मा के इस्तीफे की मांग की है. उन्होंने कहा कि मौजूद हालात के मद्देनजर पद पर बने रहना का उनके पास नैतिक आधार नहीं है और तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए. सांसद के इस बयान के बाद नेपाल की सियासत में हलचल तेज हो गई है.
नेपाल के कई शहरों में सोमवार सुबह से ही पढ़ने-लिखने की उम्र वाले युवा सड़कों पर उतर आए और सोशल मीडिया बैन और भ्रष्टाचार के ख़िलाफ़ व्यापक आंदोलन छेड़ दिया. Gen-Z आंदोलन क्यों शुरू हुआ और क्या प्रधानमंत्री ओली वाकई नेपाल को चीन जैसा बनाना चाहते थे? इस पूरे मसले से जुड़ी हर जानकारी आप विस्तार से यहां क्लिक कर पढ़ सकते हैं.
नेपाल में हिंसक प्रदर्शन को देखते हुए सशस्त्र सीमा बल (SSB) ने अपनी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (SOP) के तहत जवानों को अलर्ट रहने के निर्देश दिए हैं. सूत्रों के अनुसार, सीमा पर तैनात जवानों को निर्देश दिए गए हैं कि नेपाल से भारत आने-जाने वालों की पहचान सावधानी से जांचने को कहा गया है. ताकि किसी भी तरह की संदिग्ध गतिविधि पर तुरंत कार्रवाई की जा सके.
इनपुट: कमलजीत
नेपाल में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर लगाए गए बैन के खिलाफ सोमवार को राजधानी काठमांडू समेत अन्य शहरों में हुए प्रदर्शन के दौरान अब तक 16 लोगों की मौत और 100 से ज्यादा घायल हुए हैं. मरने वालों में चार पत्रकार भी शामिल हैं.
इनपुट: प्रणय