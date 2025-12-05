'अमेरिकी गेम खेल रहे हैं, आपके और हमारे साथ भी...', जर्मन चांसलर का कॉल लीक, जेलेंस्की को चेताया!

जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज के एक लीक कॉल से पता चलता है कि यूरोप के नेताओं में राष्ट्रपति ट्रंप को लेकर कितना अविश्वास है. इस लीक कॉल में जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की को चेताते हुए सुने जा सकते हैं. इस कॉल में मर्ज कहते हैं, "आने वाले दिनों में आपको बेहद सतर्क रहने की जरूरत है, अमेरिकी खेल खेल रहे हैं, आपके साथ भी और हमारे साथ भी."

और पढ़ें

जर्मन चांसलर का ये लीक फोन कॉल यूरोप से लेकर अमेरिका और रूस में चर्चा का विषय बना हुआ है.

डेर स्पीगल की रिपोर्ट और एएफपी के हवाले से लीक हुई एक कॉल के मुताबिक यूरोपीय नेताओं ने यूक्रेन में रूस की जंग खत्म करने के लिए अमेरिका की कोशिशों पर गहरा अविश्वास जताया है. इस खुलासे से पश्चिमी गठबंधन के अंदर बढ़ते तनाव का पता चलता है.

जर्मन न्यूज वीकली ने कहा कि उसे यूक्रेनी राष्ट्रपति वलोडिमिर जेलेंस्की और कई यूरोपीय देशों के राष्ट्राध्यक्षों के बीच सोमवार को हुई कॉन्फ्रेंस कॉल के लिखित नोट्स मिले हैं.एएफपी की रिपोर्ट के अनुसार जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज और फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने कथित तौर पर यह सवाल उठाया कि क्या वॉशिंगटन मॉस्को के साथ अपनी बैक चैनल बातचीत में कीव (यूक्रेन की राजधानी) के हितों की रक्षा करेगा.

Advertisement

पत्रिका डेर स्पीगल के अनुसार फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों ने कॉल के दौरान चेतावनी दी कि, "इस बात का चांस है कि अमेरिका सिक्योरिटी गारंटी के बारे में क्लैरिटी के बिना यूक्रेन को टेरिटरी के मामले में धोखा देगा."

एक लीक कॉल के मुताबिक जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज ने जेलेंस्की से कहा कि, 'आने वाले दिनों में आपको बहुत सतर्क रहने की जरूरत है. अमेरिकी आपके और हमारे दोनों के साथ गेम खेल रहे हैं.' जर्मन चांसलर के कार्यालय ने बातचीत की गोपनीयता का हवाला देते हुए इस मुद्दे पर कमेंट करने से मना कर दिया.

लीक हुए नोट्स में प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के दूतों बिजनेसमैन स्टीव विटकॉफ और ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर के बारे में भी बेचैनी बताई गई थी, जो इस हफ़्ते बातचीत के लिए क्रेमलिन गए थे.

डेर स्पीगल के अनुसार फिनलैंड के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर स्टब ने कथित तौर पर कहा, "हम यूक्रेन और वलोडिमिर को इन लोगों के साथ अकेला नहीं छोड़ सकते." यहां वलोडिमिर से आशय वलोडिमिर जेसेंस्की से है. इस मामले में उनके ऑफिस ने भी कमेंट करने से मना कर दिया.

इस लीक कॉल में NATO के सेक्रेटरी जनरल मार्क रूट का जिक्र किया गया है. इसमें उन्होंने नेताओं से आग्रह किया कि "हमें वलोडिमिर की रक्षा करनी चाहिए." एक NATO अधिकारी ने इन लीक कॉल पर कमेंट करने से इनकार कर दिया.



---- समाप्त ----