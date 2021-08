अफगान संकट पर बोले बाइडेन - अमेरिका का मिशन आतंकवाद से लड़ना, राष्ट्र निर्माण नहीं

अफगानिस्तान संकट पर अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन (joe biden on afghanistan crisis) ने फिर बयान दिया है. एक वीडियो संदेश शेयर करते हुए जो बाइडेन ने लिखा कि उनका पहले से मानना है कि अफगानिस्तान या विश्व के किसी दूसरे हिस्से में भी अमेरिका का लक्ष्य आतंकवाद से लड़ना होना चाहिए, ना कि राष्ट्र का निर्माण करना.

अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने लिखा, 'मैं बहुत सालों से कहता रहा हूं कि हमारा मिशन आतंकवाद से लड़ने का होना चाहिए. ना कि जवाबी कार्रवाई या राष्ट्र निर्माण.'

वीडियो में बाइडेन कहते हैं कि अमेरिका को फिलहाल आज 2021 के खतरों पर फोकस करना है, उनपर नहीं जो बीते कल में खतरा थे. उन्होंने आगे कहा कि अब आतंकवाद का खतरा अफगानिस्तान के अलावा कई जगहों से है. वह कहते हैं, 'सुमालिया में अल शबाब, अरब में अल कायदा, सीरिया में अल नुसरा, ईराक में ISIS ऐसे खतरों पर हमें ध्यान देना होगा, अपने संसाधन लगाने होंगे.'

I’ve argued for many years that our mission should be narrowly focused on counterterrorism, not counterinsurgency or nation building. pic.twitter.com/UaObavqm8j