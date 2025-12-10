scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

'निकलने के रास्ते खोज लें, खाने और पानी के साथ तैयार रहें...', जापान में 'महाभूकंप' की चेतावनी

जापान में सोमवार रात उत्तरी इलाके में 7.5 तीव्रता का भूकंप आने के बाद मेगा क्वेक (तीव्रता 8.0 या उससे अधिक वाला महाभूकंप) की आशंका के चलते अलर्ट जारी किया गया है, साथ ही सुनामी की चेतावनी भी दी गई है. जापान मौसम एजेंसी ने होक्काइडो और चिशिमा ट्रेंच के आसपास संभावित बड़े भूकंप के खतरे की जानकारी दी है. यह अलर्ट होक्काइडो से चिबा प्रीफेक्चर तक के लिए लागू है.

Advertisement
X
अधिकारियों ने लोगों से निकासी मार्ग जांचने, भारी सामान सुरक्षित करने और जरूरी आपातकालीन किट तैयार रखने की अपील की है. (File Photo: ITG)
अधिकारियों ने लोगों से निकासी मार्ग जांचने, भारी सामान सुरक्षित करने और जरूरी आपातकालीन किट तैयार रखने की अपील की है. (File Photo: ITG)

जापान में सोमवार देर रात उत्तरी इलाके में आए 7.5 तीव्रता के भूकंप के बाद मेगा क्वेक (महाभूकंप) की आशंका को लेकर अलर्ट जारी किया गया है. भूकंप के बाद सुनामी की चेतावनी भी दी गई थी. अधिकारियों का कहना है कि आने वाले कुछ दिन जापान के लिए बेहद अहम होंगे.

जापान मौसम एजेंसी के अनुसार, होक्काइडो के पास जापान ट्रेंच और चिशिमा ट्रेंच के आसपास 8 या उससे ज्यादा तीव्रता का बड़ा भूकंप आ सकता है. यह एडवाइजरी होक्काइडो से लेकर चिबा प्रीफेक्चर तक के इलाकों के लिए जारी की गई है. 

'खाना, पानी जैसे जरूरी सामान के साथ तैयार रहें'

सम्बंधित ख़बरें

दुनिया की सबसे महंगी लग्जरी ट्रेनें, जिनके किराए में खरीद सकते हैं एक छोटा फ्लैट 
Tsunami alert
जापान में जोरदार भूकंप, सुनामी की 10 फीट से ऊंची लहरों की चेतावनी 
lock a fire-control radar
कैसे करते हैं दुश्मन के फाइटर जेट का फायर कंट्रोल रडार लॉक? चीन ने जापान को फंसाया 
Bhagwant Mann
दक्षिण कोरिया में प्रवासी पंजाबियों से मिले सीएम भगवंत मान, पंजाब में निवेश लाने की अपील 
China Taiwan
चीन-जापान में थोड़ी सी चूक से छिड़ जाती जंग... युद्धाभ्यास में चीनी सेना ने की ऐसी हरकत 

2022 में मेगा-क्वेक वॉर्निंग कैटेगरी लागू होने के बाद यह इस क्षेत्र के लिए जारी किया गया पहला अलर्ट है. अधिकारियों ने लोगों से अपील की है कि वे अपने इलाके के निकासी मार्गों की जांच कर लें, घरों में भारी सामान को सुरक्षित कर लें और खाना, पानी और पोर्टेबल टॉयलेट जैसे जरूरी सामान के साथ इमरजेंसी किट तैयार रखें.

मेगा क्वेक (Mega Quake) क्या होता है?

मेगा क्वेक वह भूकंप होता है जिसकी तीव्रता आम तौर पर रिक्टर स्केल पर 8.0 या उससे अधिक होती है. ऐसे भूकंप बेहद शक्तिशाली माने जाते हैं और इनके असर से बड़े पैमाने पर तबाही हो सकती है- जैसे जमीन का फटना, इमारतों का ढहना, बड़े इलाके का धंसना और समुद्र में आने वाली खतरनाक सुनामी.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    आर्थिक राशिफल
    लव राशिफल
    आज का राशिफल
    करियर राशिफल
    T20 World Cup 2026
    Advertisement