'निकलने के रास्ते खोज लें, खाने और पानी के साथ तैयार रहें...', जापान में 'महाभूकंप' की चेतावनी

जापान में सोमवार देर रात उत्तरी इलाके में आए 7.5 तीव्रता के भूकंप के बाद मेगा क्वेक (महाभूकंप) की आशंका को लेकर अलर्ट जारी किया गया है. भूकंप के बाद सुनामी की चेतावनी भी दी गई थी. अधिकारियों का कहना है कि आने वाले कुछ दिन जापान के लिए बेहद अहम होंगे.

जापान मौसम एजेंसी के अनुसार, होक्काइडो के पास जापान ट्रेंच और चिशिमा ट्रेंच के आसपास 8 या उससे ज्यादा तीव्रता का बड़ा भूकंप आ सकता है. यह एडवाइजरी होक्काइडो से लेकर चिबा प्रीफेक्चर तक के इलाकों के लिए जारी की गई है.

'खाना, पानी जैसे जरूरी सामान के साथ तैयार रहें'

2022 में मेगा-क्वेक वॉर्निंग कैटेगरी लागू होने के बाद यह इस क्षेत्र के लिए जारी किया गया पहला अलर्ट है. अधिकारियों ने लोगों से अपील की है कि वे अपने इलाके के निकासी मार्गों की जांच कर लें, घरों में भारी सामान को सुरक्षित कर लें और खाना, पानी और पोर्टेबल टॉयलेट जैसे जरूरी सामान के साथ इमरजेंसी किट तैयार रखें.

मेगा क्वेक (Mega Quake) क्या होता है?

मेगा क्वेक वह भूकंप होता है जिसकी तीव्रता आम तौर पर रिक्टर स्केल पर 8.0 या उससे अधिक होती है. ऐसे भूकंप बेहद शक्तिशाली माने जाते हैं और इनके असर से बड़े पैमाने पर तबाही हो सकती है- जैसे जमीन का फटना, इमारतों का ढहना, बड़े इलाके का धंसना और समुद्र में आने वाली खतरनाक सुनामी.

