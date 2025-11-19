दुनिया का सबसे महंगा मॉडर्न आर्ट! हैरान कर देगी नीलामी की कीमत

ऑस्ट्रिया के फेमस पेंटर गुस्ताव क्लिम्ट (Gustav Klimt) की एक पेंटिंग रिकॉर्ड तोड़ 236.4 मिलियन डॉलर में बिकी है यानी 20 अरब 93 करोड़ 64 लाख से ज्यादा रुपये में. यह नीलामी में अब तक बिकने वाली दूसरी सबसे महंगी कलाकृति बन गई है. मॉडर्न आर्ट में नीलामी के जरिए बेची गई सबसे महंगी पेंटिंग का खिताब भी इसे मिल गया है.

पेंटिंग का नाम 'पोर्ट्रेट ऑफ एलिजाबेथ लेडेरर' है जो छह फुट ऊंची पेंटिंग है. क्लिम्ट ने 1914 से 1916 के बीच यह पेंटिंग बनाई थी. इसमें युवा उत्तराधिकारी एलिजाबेथ लेडेरर को एक चीनी चोगे में लिपटा दिखाया गया है. लेडेरर, क्लिम्ट की देखभाल करने वालों, उनका ख्याल रखने वालों की बेटी थीं.

मंगलवार रात न्यूयॉर्क में Sotheby's नीलामी एजेंसी के दौरान इस पेंटिंग के लिए छह बोली लगाने वालों ने 20 मिनट तक बोली लगाई. एजेंसी ने खरीदार की पहचान बताने से इनकार कर दिया.

नाजियों ने लूट ली थी पेंटिंग

एलिजाबेथ लेडरर की पेंटिंग नाजियों ने लूट ली थी और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान आग में लगभग नष्ट हो गई थी, लेकिन 1948 में इसे लेडेरर के भाई एरिख को वापस कर दिया गया. क्लिम्ट के दोस्त और आर्टिस्ट एगोन शीले ने एरिख पर आधारित कई पेंटिंग्स और ड्रॉइंग्स बनाई हैं. एलिजाबेथ लेडरर की पेंटिंग लंबे समय तक एरिख के पास रही और उन्होंने 1983 में इसे बेच दिया.

1985 में, यह पेंटिंग एस्ते लॉडर साम्राज्य के उत्तराधिकारी लियोनार्ड ए. लॉडर के प्राइवेट आर्ट कलेक्शन का हिस्सा बन गई. उन्होंने इसे अपने फिफ्थ एवेन्यू स्थित न्यूयॉर्क के घर में प्रदर्शित किया. लॉडर का जून में 92 वर्ष की उम्र में निधन हो गया.

लॉडर की कला सलाहकार एमिली ब्रॉन ने CNN से कहा कि यह पेंटिंग उनके संग्रह का 'नगीना' थी. उन्होंने कहा, 'वो घर पर जब भी होते, इसी पेंटिंग के पास रखी छोटी गोल टेबल पर बैठकर लंच करते थे.'

यह पेंटिंग क्लिम्ट की दो पूरी लंबाई वाली पेंटिंगों में से एक है और दोनों ही अब निजी हाथों में हैं. नीलामी के पहले अनुमान था कि यह पेंटिंग 150 मिलियन डॉलर से अधिक में बिकेगी, लेकिन इसने भारी कमाई की. लॉडर के पूरे कलेक्शन को नीलामी में 575.5 मिलियन डॉलर मिले. अकेले पेंटिंग ने कुल कीमत का 40% से अधिक हिस्सा हासिल कर लिया.

क्लिम्ट की सबसे महंगी पेंटिंग का रिकॉर्ड

इस बिक्री ने नीलामी में क्लिम्ट की सबसे महंगी पेंटिंग का नया रिकॉर्ड बनाया है. इससे पहले क्लिम्ट की पेंटिंग 'लेडी विद अ फैन' 2023 में 108 मिलियन डॉलर में बिकी थी जो अब तक की उनकी सबसे महंगी पेंटिंग थी.

2006 में लॉडर के भाई रोनाल्ड ने क्लिम्ट की एक और फेमस पेंटिंग 'पोर्ट्रेट ऑफ एडेल ब्लॉख-बाउर I (वूमन इन गोल्ड)' को नीलामी से बाहर एक प्राइवेट डील में 135 मिलियन डॉलर में खरीदा था.

नीलामी में अब तक बिकने वाली सबसे महंगी कलाकृति लियोनार्डो दा विंची की 'सल्वाटोर मुंडी' है, जो 2017 में 450.3 मिलियन डॉलर में बिकी थी.

पूरी तरह से सोने की बनी टॉयलेट सीट की नीलामी

लॉडर के आर्ट कलेक्शन की नीलामी के बाद ऑक्शन हाउस सोथबीज ने मॉडर्न आर्ट की एक और नीलामी की. यह एक पूरी तरह से सोने से बनी हुई टॉयलेट सीट है जो अति अमीर लोगों पर व्यंग्य करती है.

सोने की यह टॉयलेट सीट इटालियन कलाकार मॉरिजियो कैटेलन ने बनाई है जिसका वजन 101 किलो है. यह टॉयलेट सीट 18 कैरेट सोने का है जिसका नाम अमेरिका है. मंगलवार को यह 10 मिलियन डॉलर (फीस समेत 12.1 मिलियन यानी 1 अरब 7 करोड़ 11 लाख, 65 हजार रुपये) में बिकी.

Photo: Sotheby's

कैटेलन ने 2016 में ऐसे दो गोल्डन टॉयलेट बनाए थे. दूसरा वाला न्यूयॉर्क के गुगेनहाइम म्यूजियम में प्रदर्शित हुआ था. म्यूजियम ने अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को इसे मजाक में उधार देने की पेशकश की थी. बाद में यह इंग्लैंड के ब्लेनहेम पैलेस से चोरी हो गया.

चोरी के मामले में दो लोगों को दोषी ठहराया गया, लेकिन सोने की यह टॉयलेट कभी बरामद नहीं हो सकी. माना जाता है कि चोरी के तुरंत बाद उसे पिघलाकर टुकड़ों में बेच दिया गया होगा.

कैटेलन का कहना है कि उनके ये गोल्ड टॉयलेट सुपर-अमीरों का मजाक उड़ाने के लिए हैं. उन्होंने एक बार कहा था, 'आप 200 डॉलर का महंगा खाना खाएं या 2 डॉलर का हॉट डॉग… सबका नतीजा टॉयलेट में एक जैसा ही होता है.'

