FIFA World Cup 2022: कतर ने फाइनल में ऐसा क्या कर दिया कि भड़के दुनिया भर के फैंस!

कतर में आयोजित FIFA वर्ल्ड कप के फाइनल में अर्जेंटीना ने फ्रांस को पेनल्टी शूटआउट में 4-2 से हराया. इसके साथ ही महान फुटबॉलर लियोनेल मेसी का अर्जेंटीना को वर्ल्ड कप जिताने का सपना भी पूरा हुआ. अर्जेंटीना के 36 साल बाद वर्ल्ड चैंपियन बनते ही फैंस में खुशी की लहर दौड़ गई. लेकिन जोश और जुनून की ये शाम उस वक्त एक विवाद में तब्दील हो गई जब मैच के बाद अवॉर्ड सेरेमनी में कप्तान मेसी को एक काले रंग का चोगा (पारंपरिक रोब) पहना दिया गया.

अर्जेंटीना की ऐतिहासिक जीत के बाद जब मेसी अवॉर्ड सेरेमनी के स्टेज पर पहुंचे तो कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी ने उन्हें काले और सुनहरे रंग का एक जालीदार चोगा पहना दिया. इसे लेकर सोशल मीडिया पर बवाल मचा हुआ है. कुछ लोग इस पर सवाल उठा रहे हैं तो कुछ इसके पक्ष में लिख रहे हैं. इस पोशाक का समर्थन कर रहे लोग इसे सम्मान का प्रतीक बता रहे हैं. जबकि आलोचक कह रहे हैं कि इस पोशाक ने मेसी की नेशनल टी-शर्ट और उस 'मैजिक मोमेंट' दोनों को ढक दिया.

पूर्व फुटबॉलर गैरी लिनेकर ने बीबीसी से कहा, 'अर्जेंटीना ने 1986 के बाद वर्ल्ड कप जीता है, इसलिए मैदान के हर कोने से खूबसूरत तस्वीरें आईं. यह एक मैजिक मोमेंट है. ऐसे में ये बड़े शर्म की बात है कि उन्होंने मेसी की नेशनल टी-शर्ट को एक काले रंग के रोब से ढक दिया.' इस पर साथ बैठे अर्जेंटीना के पूर्व फुटबॉलर पैब्लो जेबालेटा ने कहा, 'ऐसा क्यों हुआ? ये सब करने की कोई वजह नहीं थी.' इसके बाद मेसी ने कतर का पारंपरिक रोब उतारा और अपनी नेशनल टीम की टी-शर्ट में ही जीत का जश्न मनाया. हालांकि इसे लेकर सोशल मीडिया पर बहस छिड़ी हुई है.

खेल पत्रकार लॉरी वाइटवैल ने ट्विटर पर लिखा, 'जाहिर है कि कतर वर्ल्ड कप ट्रॉफी की तस्वीरों में बने रहना चाहता था, इसलिए उन्होंने मेसी को काले रंग का बिश्ट पहना दिया. लेकिन इसने अर्जेंटीना के ब्लू एंड व्हाइट कॉम्बिनेशन वाले टी-शर्ट को बहुत भद्दा बना दिया. यह मोमेंट एक खिलाड़ी का था, मेजबान का नहीं,'

Qatar obviously wanted to be present in the World Cup trophy pictures, hence putting that black bisht on Messi.



But just made for an weird, unnecessary look amid a sea of blue + white sporting shirts.



It should be a moment for the players, not the host. Grossly indulgent. — Laurie Whitwell (@lauriewhitwell) December 18, 2022

एक लिवरपूल FC रिपोर्टर जेम्स पियर्से ने लिखा, 'वर्ल्ड कप ट्रॉफी जीतने के लिए अर्जेंटीना को बहुत लंबा इंतजार करना पड़ा है और कतर ने इस लम्हे को बर्बाद करने की खूब कोशिश की. आखिर मेसी की टी-शर्ट को उस काले लिबास से क्यों ढका गया?'

Longest wait for a trophy lift ever and they did their best to ruin it.

Why cover up Messi’s shirt with that? Ridiculous. Glad he’s now ditched it. — James Pearce (@JamesPearceLFC) December 18, 2022

सीनियर फुटबॉल न्यूज रिपोर्टर मैट स्लैटर ने ट्विटर पर चुटकी लेते हुए लिखा, 'जैसे ही मुझे वक्त मिलेगा, मैं फौरन पिछले विश्व कप सेरेमनीज़ की तस्वीरों को देखूंगा. मैं देखना चाहता हूं कि क्या पूर्व फीफा अध्यक्ष सैप ब्लाटर भी इसी तरह तस्वीरों को खराब करना चाहते थे. क्या किसी भी कप्तान को मेजबान देश की नेशनल ड्रेस पहनने के लिए मजबूर किया गया था. ये वाकया बहुत अजीब था. अर्जेंटीन की नेशनल टी-शर्ट बहुत अच्छी है.'

When I get a moment, I'm going to look at old pics of previous World Cup ceremonies to see if Blatter or Havelange wanted crash the pic quite that badly. Or if any captain was forced to wear the hosts' national dress. That was...odd. His Argentina shirt was fine. December 18, 2022

हालांकि कुछ यूजर ने मेसी को बिश्ट पहनाए जाने का समर्थन भी किया. एक यूजर ने लिखा, 'गैरी लिनेकर बिश्ट पर भद्दी टिप्पणी करने से खुद को रोक नहीं पाए, जो मेसी को सम्मान देने के लिए पहनाया गया था.' वहीं एक अन्य यूजर ने लिखा, 'वर्ल्ड कप कतर में हुआ था, जो कि एक अरब-गल्फ देश है. यहां मेसी को सम्मानित करने के लिए उन्हें शाही बिश्ट पहनाया गया था. इसका उद्देश्य अर्जेंटीना और उसके कप्तान का सम्मान करना था.'

Gary Linekar just couldn’t help make his shady remarks about a gown that was given to Messi out of respect and honouring him. pic.twitter.com/zFcJNQTYi0 — Abu Hafsah (@AbuHafsah1) December 18, 2022

Gary Lineker is so off point in this World Cup. The World Cup is in Qatar, an Arab-Gulf country. As a mark of respect and high nobility, the royal bisht is here placed on Messi. It is intended to honour Argentina and it's captain. As Mourinho would say: "Reeeesspect!" https://t.co/tUe52Ku894 December 19, 2022

क्यों खास होता है बिश्ट?

यूनिवर्सिटी ऑफ एक्सेटर में इस्लामिक स्टडीज के लेक्चरार मुस्तफा बेग ने एक न्यूज एजेंसी के हवाले से कहा, 'बिश्ट एक ऐसा पारंपरिक लिबास है जो शादी के दिन दूल्हे, ग्रेजुएशन सेरेमनी में पास हुए छात्रों या किसी खास मौके पर किसी को सम्मानित करने के लिए पहनाया जाता है. ऐसे में कुछ चुनिंदा लोग ही बिश्ट पहनते हैं. इसी तरह अवॉर्ड सेरेमनी में मेसी को सम्मान देने के लिए बिश्ट पहनाया गया था.'

बेग ने यह भी बताया कि बिश्ट कतर की राष्ट्रीय पोशाक का भी प्रतिनिधित्व करता है. इसे केवल खास मौकों पर पहनाया जा सकता है. और ये एक बेहद खास मौका था, इसलिए मेसी को सम्मानित करने के लिए उन्हें ये पोशाक पहनाई गई थी. बेग ने कहा कि ये दृश्य देखकर उन्हें ऐसा लगा जैसे मेसी ने कतर की स्थानीय संस्कृति को गले से लगाया है. कतर के लिए ये बहुत अच्छी बात है.