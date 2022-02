जानिए कौन था IS का सरगना, जिसने लादेन की तरह घिरने पर खुद को परिवार समेत उड़ाया

सीरिया में अमेरिकी सेना के एक ऑपरेशन में आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट (ISIS) का सरगना अबू इब्राहिम अल-हाशिमी अल-कुरैशी (Abu Ibrahim al-Hashemi al-Quraishi) मारा गया. अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कुरैशी के मारे जाने की घोषणा की है. बताया जा रहा है कि कुरैशी तुर्की सीमा पर सीरियाई शहर में एक तीन मंजिला इमारत में रह रहा था. जहां उसने खुद को परिवार समेत बम से उड़ा दिया.

व्हाइट हाउस और अमेरिकी रक्षा अधिकारियों के अनुसार, कुरैशी की मौत उस समय हुई जब सेना द्वारा इलाके में घेराबंदी की जा रही थी. यह ऑपरेशन ठीक वैसा ही था जैसा अमेरिकी सेना ने जिस तरह से अलकायदा के आतंकी ओसामा बिन लादेन (Osama Bin Laden) को पकड़ने के लिए ऑपरेशन चलाया था. लेकिन जब तक सेना कुरैशी तक पहुंचती उसने परिवार समेत खुद को बम से उड़ा दिया.



वहीं बाइडन (Joe Biden) ने अपने एक ट्वीट में जानकारी देते हुए लिखा, ''कल रात मेरे निर्देश पर अमेरिकी सैन्य बलों ने सफलतापूर्वक एक आतंकवाद विरोधी अभियान चलाया. सशस्त्र बलों की बहादुरी के लिए धन्यवाद, हमने आईएसआईएस के ग्लोबल लीडर को मौत के घाट उतार दिया है. हमारे सैनिकों की बहादुरी की बदौलत यह कुख्यात आतंकवादी नेता अब इस दुनिया में नहीं रहा.''



Last night, operating on my orders, U.S. military forces successfully removed a major terrorist threat to the world: the global leader of ISIS.



Thanks to the bravery of our troops, this horrible terrorist leader is no more.