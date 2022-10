ऋषि सुनक के समर्थन में आईं बोरिस जॉनसन की करीबी प्रीति पटेल, कह दी ये बड़ी बात

ब्रिटेन की पूर्व गृह मंत्री और बोरिस जॉनसन की करीबी कही जाने वालीं भारतीय मूल की सांसद प्रीति पटेल ने नए प्रधानमंत्री उम्मीदवार के तौर ऋषि सुनक पर भरोसा जताया है. कंजर्वेटिव पार्टी की सांसद प्रीति पटेल ने ऋषि सुनक की दावेदारी का समर्थन करते हुए ट्वीट करते हुए कहा है कि सियासी मतभेदों को किनारे रखते हुए ऋषि सुनक को मौका देना चाहिए. प्रीति पटेल के अलावा पूर्व मंत्री नादिम जहावी और जेम्स क्लेवरली ने भी ऋषि सुनक को अपना समर्थन दिया है.

लिज ट्रस के इस्तीफे के बाद यूके में अगले प्रधानमंत्री की दौड़ में आगे चल रहे ऋषि सुनक के लिए प्रीति पटेल का समर्थन काफी अहम है. इससे पहले प्रीति पटेल ने ऋषि सुनक की दावेदारी का समर्थन नहीं किया था. वे बोरिस जॉनसन की समर्थक हैं और उनकी काफी करीबी भी कही जाती हैं. सोमवार को बोरिस जॉनसन के पीएम पद की रेस से बाहर हो जाने के बाद प्रीति पटेल ने ऋषि सुनक को अपना समर्थन दिया है.

प्रीति पटेल ने ट्वीट में कहा कि, 'हम सभी को देश के इस मुश्किल समय में साथ मिलकर काम करना चाहिए. प्रीति पटेल ने कहा कि हमें देश की चिंता करते हुए सभी सियासी मतभेदों को एक तरफ रखते हुए ऋषि सुनक को ब्रिटेन का अगला पीएम बनने का मौका देना चाहिए.'

In these difficult times for our country we must unite by putting public service first and work together. We care about our country and with the enormous challenges upon us we must put political differences aside to give @RishiSunak the best chance of succeeding.